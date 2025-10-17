Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Пробирки с образцами крови в лаборатории
Пробирки с образцами крови в лаборатории
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 3:50

Витамины с подвохом: врачи рассказали, какие БАДы опасны для жизни

Эндокринолог Овчарова объяснила, почему йод и витамин D нельзя пить без анализа крови

Погоня за здоровьем, энергией и красотой нередко приводит к одной ошибке — бесконтрольному приёму БАДов и витаминов. В рекламе они обещают чудеса: крепкий иммунитет, густые волосы, молодость и лёгкость. Но врачи предупреждают: эти "помощники" могут не только не принести пользы, но и нанести вред.

О том, какие добавки опасно принимать без назначения, рассказала врач-эндокринолог-гинеколог "СМ-Клиника" Татьяна Овчарова в интервью "Газете.Ru".

"Во-первых, только врач может отличить железодефицитную анемию от других её видов (например, В12-дефицитной), при которой приём железа бесполезен. Во-вторых, избыток железа (гемохроматоз) не выводится из организма и накапливается в печени, поджелудочной железе, сердце, вызывая токсическое повреждение и увеличивая риск цирроза, диабета и сердечной недостаточности", — предупредила Татьяна Овчарова.

Железо: больше — не значит лучше

Железо действительно необходимо организму: оно участвует в кроветворении и поддерживает уровень энергии. Его дефицит вызывает усталость, бледность и ломкость ногтей. Но самовольный приём препаратов может быть опасен.

"Препараты железа — это лекарства, которые должны назначаться только врачом по результатам анализов", — пояснила специалист.

Избыток железа приводит к накоплению токсичных соединений, повреждающих органы. Такое состояние называется гемохроматозом. Оно способно вызвать необратимые изменения в печени, сердце и эндокринной системе.

Симптомы передозировки железа:

• постоянная усталость;
• боли в правом подреберье;
• пигментация кожи;
• повышение сахара в крови;
• нарушения сердечного ритма.

Йод: враг щитовидной железы при неправильном приёме

Йод — незаменимый элемент для работы щитовидной железы, но он может быть опасен, если в организме есть скрытые заболевания.

"Если у человека есть невыявленные узлы в щитовидной железе или аутоиммунный тиреоидит (болезнь Хашимото), приём йода может спровоцировать резкое усугубление заболевания, вплоть до тиреотоксикоза — тяжелейшего отравления гормонами щитовидки", — предупредила врач.

Тиреотоксикоз сопровождается учащённым сердцебиением, потливостью, тремором и резкой потерей веса. Это состояние требует срочной госпитализации.

"Прежде чем принимать йод, необходимо сделать УЗИ щитовидной железы и сдать анализ на антитела к ТПО", — отметила Овчарова.

Даже без явных симптомов не стоит самостоятельно выбирать препараты — дозировка йода зависит от возраста, региона проживания и состояния щитовидной железы.

Витамин D: солнце в таблетке, которое может обжечь

В последние годы витамин D стал одним из самых популярных. Его называют "витамином солнца" и "эликсиром молодости". Но, как подчёркивает эндокринолог, избыток этого витамина не менее опасен, чем его недостаток.

"Дозу витамина D должен подбирать врач на основе анализа крови — 25(OH)D. Универсальной "профилактической" дозы для всех не существует", — подчеркнула специалист.

Витамин D — жирорастворимый, он накапливается в организме. При передозировке возникает гиперкальциемия - опасное состояние, при котором уровень кальция в крови повышается до токсичных значений.

Последствия гиперкальциемии:

• образование камней в почках;
• аритмия, повышение давления;
• тошнота, слабость, потеря аппетита;
• повреждение сосудов и тканей сердца.

Жиросжигатели: "эффект фитнеса" с побочкой для сердца

Особую опасность, по словам врача, представляют жиросжигатели на основе эфедрина и его аналогов. Такие добавки нередко продвигаются в фитнес-среде как способ быстро похудеть.

"Эфедрин — это психостимулятор, который вызывает колоссальную нагрузку на сердечно-сосудистую систему: резко поднимает артериальное давление, учащает пульс, провоцирует спазм сосудов. Последствия — гипертонический криз, инфаркт, инсульт", — пояснила Татьяна Овчарова.

Во многих странах, включая Россию, эфедрин и его производные запрещены. Тем не менее они всё ещё встречаются в составе некоторых "спортивных" БАДов.

"Любые БАДы с пометкой "жиросжигатель" — это красный флаг. Безопасной потери веса можно добиться только коррекцией питания и адекватной нагрузкой", — напомнила врач.

Опасные травы: когда "натуральное" не значит безопасное

Не меньший риск несут фитоэстрогенные травы - донг квай, клевер, солодка. Женщины часто принимают их для "нормализации цикла" или смягчения симптомов ПМС и менопаузы, не подозревая, что такие растения влияют на гормональный фон.

"Если у женщины есть гормонозависимые заболевания (миома матки, эндометриоз, мастопатия, рак в семейном анамнезе), фитоэстрогены могут стать топливом для их роста", — предупреждает эндокринолог.

"Они вмешиваются в тонкий гормональный баланс, последствия которого непредсказуемы без полного обследования. В гинекологии травы — не безобидная альтернатива", — добавила врач.

Советы шаг за шагом: как безопасно принимать витамины и БАДы

  1. Не назначайте себе препараты самостоятельно. Даже витамины имеют противопоказания.

  2. Сдайте анализы. Только лабораторная диагностика покажет, чего действительно не хватает.

  3. Проконсультируйтесь с врачом. Лучше всего с терапевтом или эндокринологом.

  4. Проверяйте состав. Избегайте добавок с эфедрином, сибутрамином и гормоноподобными веществами.

  5. Не совмещайте разные комплексы. Это может привести к передозировке витаминов.

  6. Не верьте обещаниям мгновенного эффекта. Здоровье требует времени и системности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: принимать железо "для профилактики".
Последствие: отравление и поражение органов.
Альтернатива: анализ крови на ферритин и консультация врача.

Ошибка: пить йод при усталости и наборе веса.
Последствие: тиреотоксикоз и гормональный сбой.
Альтернатива: УЗИ щитовидки и анализ на ТТГ.

Ошибка: ежедневно принимать витамин D без проверки уровня.
Последствие: гиперкальциемия и образование камней.
Альтернатива: лабораторный контроль и индивидуальная дозировка.

Ошибка: употреблять жиросжигатели из интернета.
Последствие: проблемы с сердцем, инсульт, смерть.
Альтернатива: рациональное питание и физическая активность.

Ошибка: пить "женские травы" при миоме или эндометриозе.
Последствие: рост опухолей.
Альтернатива: лечение под наблюдением гинеколога.

Плюсы и минусы БАДов

Аспект Плюсы Минусы
Удобство Доступны без рецепта Риск передозировки
Польза Могут восполнить дефицит Опасны без контроля врача
Эффект Поддержка при терапии Возможны побочные реакции
Натуральность Основа из растений Могут влиять на гормональный баланс

Мифы и правда о витаминах и БАДах

Миф 1. Витамины всегда безвредны.
Правда: избыток жирорастворимых витаминов (A, D, E, K) токсичен.

Миф 2. Йод нужен всем подряд.
Правда: при болезнях щитовидки йод противопоказан.

Миф 3. БАДы безопаснее лекарств.
Правда: их состав часто непроверен, а действие — непредсказуемо.

Миф 4. Натуральное значит безопасное.
Правда: травы тоже содержат активные вещества, влияющие на гормоны и органы.

А что если дефицит витаминов подтверждён?

Если анализы действительно показали нехватку витаминов или микроэлементов, врач подберёт дозу и форму препарата. Для железа — капсулы, сироп или инъекции, для витамина D — масляные растворы, для йода — йодид калия в безопасной дозировке.

"БАДы и витамины могут быть мощными инструментами терапии, но только в руках специалиста, который основывает свои рекомендации на результатах обследований и индивидуальных особенностях пациента", — подытожила Татьяна Овчарова.

3 интересных факта

  1. Избыток витамина D повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 20%.

  2. Более 60% женщин принимают железо без анализов, и у каждой десятой развивается токсическое накопление.

  3. Эфедриновые добавки были запрещены в России ещё в 2011 году, но их аналоги до сих пор встречаются в онлайн-магазинах.

Исторический контекст

Интерес к витаминам и добавкам появился в середине XX века, когда фармкомпании начали выпускать комплексы для массового применения. Но уже тогда врачи предупреждали: гиповитаминоз лечится анализами, а не рекламой.

Сегодня рынок БАДов вырос до миллиардов рублей, однако медики по-прежнему настаивают — добавки должны использоваться как часть терапии, а не замена врачебной консультации.

FAQ

Можно ли принимать витамины без анализов?
Нет. Даже лёгкий избыток может привести к интоксикации.

Как часто нужно сдавать анализы на витамины?
Раз в год или по назначению врача.

Что безопаснее — аптечные витамины или БАДы из интернета?
Только препараты, прошедшие регистрацию и имеющие инструкцию с дозировкой.

Можно ли совмещать несколько комплексов?
Нет, это повышает риск передозировки, особенно жирорастворимых витаминов.

