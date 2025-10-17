Витамины с подвохом: врачи рассказали, какие БАДы опасны для жизни

Погоня за здоровьем, энергией и красотой нередко приводит к одной ошибке — бесконтрольному приёму БАДов и витаминов. В рекламе они обещают чудеса: крепкий иммунитет, густые волосы, молодость и лёгкость. Но врачи предупреждают: эти "помощники" могут не только не принести пользы, но и нанести вред.

О том, какие добавки опасно принимать без назначения, рассказала врач-эндокринолог-гинеколог "СМ-Клиника" Татьяна Овчарова в интервью "Газете.Ru".

"Во-первых, только врач может отличить железодефицитную анемию от других её видов (например, В12-дефицитной), при которой приём железа бесполезен. Во-вторых, избыток железа (гемохроматоз) не выводится из организма и накапливается в печени, поджелудочной железе, сердце, вызывая токсическое повреждение и увеличивая риск цирроза, диабета и сердечной недостаточности", — предупредила Татьяна Овчарова.

Железо: больше — не значит лучше

Железо действительно необходимо организму: оно участвует в кроветворении и поддерживает уровень энергии. Его дефицит вызывает усталость, бледность и ломкость ногтей. Но самовольный приём препаратов может быть опасен.

"Препараты железа — это лекарства, которые должны назначаться только врачом по результатам анализов", — пояснила специалист.

Избыток железа приводит к накоплению токсичных соединений, повреждающих органы. Такое состояние называется гемохроматозом. Оно способно вызвать необратимые изменения в печени, сердце и эндокринной системе.

Симптомы передозировки железа:

• постоянная усталость;

• боли в правом подреберье;

• пигментация кожи;

• повышение сахара в крови;

• нарушения сердечного ритма.

Йод: враг щитовидной железы при неправильном приёме

Йод — незаменимый элемент для работы щитовидной железы, но он может быть опасен, если в организме есть скрытые заболевания.

"Если у человека есть невыявленные узлы в щитовидной железе или аутоиммунный тиреоидит (болезнь Хашимото), приём йода может спровоцировать резкое усугубление заболевания, вплоть до тиреотоксикоза — тяжелейшего отравления гормонами щитовидки", — предупредила врач.

Тиреотоксикоз сопровождается учащённым сердцебиением, потливостью, тремором и резкой потерей веса. Это состояние требует срочной госпитализации.

"Прежде чем принимать йод, необходимо сделать УЗИ щитовидной железы и сдать анализ на антитела к ТПО", — отметила Овчарова.

Даже без явных симптомов не стоит самостоятельно выбирать препараты — дозировка йода зависит от возраста, региона проживания и состояния щитовидной железы.

Витамин D: солнце в таблетке, которое может обжечь

В последние годы витамин D стал одним из самых популярных. Его называют "витамином солнца" и "эликсиром молодости". Но, как подчёркивает эндокринолог, избыток этого витамина не менее опасен, чем его недостаток.

"Дозу витамина D должен подбирать врач на основе анализа крови — 25(OH)D. Универсальной "профилактической" дозы для всех не существует", — подчеркнула специалист.

Витамин D — жирорастворимый, он накапливается в организме. При передозировке возникает гиперкальциемия - опасное состояние, при котором уровень кальция в крови повышается до токсичных значений.

Последствия гиперкальциемии:

• образование камней в почках;

• аритмия, повышение давления;

• тошнота, слабость, потеря аппетита;

• повреждение сосудов и тканей сердца.

Жиросжигатели: "эффект фитнеса" с побочкой для сердца

Особую опасность, по словам врача, представляют жиросжигатели на основе эфедрина и его аналогов. Такие добавки нередко продвигаются в фитнес-среде как способ быстро похудеть.

"Эфедрин — это психостимулятор, который вызывает колоссальную нагрузку на сердечно-сосудистую систему: резко поднимает артериальное давление, учащает пульс, провоцирует спазм сосудов. Последствия — гипертонический криз, инфаркт, инсульт", — пояснила Татьяна Овчарова.

Во многих странах, включая Россию, эфедрин и его производные запрещены. Тем не менее они всё ещё встречаются в составе некоторых "спортивных" БАДов.

"Любые БАДы с пометкой "жиросжигатель" — это красный флаг. Безопасной потери веса можно добиться только коррекцией питания и адекватной нагрузкой", — напомнила врач.

Опасные травы: когда "натуральное" не значит безопасное

Не меньший риск несут фитоэстрогенные травы - донг квай, клевер, солодка. Женщины часто принимают их для "нормализации цикла" или смягчения симптомов ПМС и менопаузы, не подозревая, что такие растения влияют на гормональный фон.

"Если у женщины есть гормонозависимые заболевания (миома матки, эндометриоз, мастопатия, рак в семейном анамнезе), фитоэстрогены могут стать топливом для их роста", — предупреждает эндокринолог.

"Они вмешиваются в тонкий гормональный баланс, последствия которого непредсказуемы без полного обследования. В гинекологии травы — не безобидная альтернатива", — добавила врач.

Советы шаг за шагом: как безопасно принимать витамины и БАДы

Не назначайте себе препараты самостоятельно. Даже витамины имеют противопоказания. Сдайте анализы. Только лабораторная диагностика покажет, чего действительно не хватает. Проконсультируйтесь с врачом. Лучше всего с терапевтом или эндокринологом. Проверяйте состав. Избегайте добавок с эфедрином, сибутрамином и гормоноподобными веществами. Не совмещайте разные комплексы. Это может привести к передозировке витаминов. Не верьте обещаниям мгновенного эффекта. Здоровье требует времени и системности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: принимать железо "для профилактики".

Последствие: отравление и поражение органов.

Альтернатива: анализ крови на ферритин и консультация врача.

Ошибка: пить йод при усталости и наборе веса.

Последствие: тиреотоксикоз и гормональный сбой.

Альтернатива: УЗИ щитовидки и анализ на ТТГ.

Ошибка: ежедневно принимать витамин D без проверки уровня.

Последствие: гиперкальциемия и образование камней.

Альтернатива: лабораторный контроль и индивидуальная дозировка.

Ошибка: употреблять жиросжигатели из интернета.

Последствие: проблемы с сердцем, инсульт, смерть.

Альтернатива: рациональное питание и физическая активность.

Ошибка: пить "женские травы" при миоме или эндометриозе.

Последствие: рост опухолей.

Альтернатива: лечение под наблюдением гинеколога.

Плюсы и минусы БАДов