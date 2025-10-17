Витамины с подвохом: врачи рассказали, какие БАДы опасны для жизни
Погоня за здоровьем, энергией и красотой нередко приводит к одной ошибке — бесконтрольному приёму БАДов и витаминов. В рекламе они обещают чудеса: крепкий иммунитет, густые волосы, молодость и лёгкость. Но врачи предупреждают: эти "помощники" могут не только не принести пользы, но и нанести вред.
О том, какие добавки опасно принимать без назначения, рассказала врач-эндокринолог-гинеколог "СМ-Клиника" Татьяна Овчарова в интервью "Газете.Ru".
"Во-первых, только врач может отличить железодефицитную анемию от других её видов (например, В12-дефицитной), при которой приём железа бесполезен. Во-вторых, избыток железа (гемохроматоз) не выводится из организма и накапливается в печени, поджелудочной железе, сердце, вызывая токсическое повреждение и увеличивая риск цирроза, диабета и сердечной недостаточности", — предупредила Татьяна Овчарова.
Железо: больше — не значит лучше
Железо действительно необходимо организму: оно участвует в кроветворении и поддерживает уровень энергии. Его дефицит вызывает усталость, бледность и ломкость ногтей. Но самовольный приём препаратов может быть опасен.
"Препараты железа — это лекарства, которые должны назначаться только врачом по результатам анализов", — пояснила специалист.
Избыток железа приводит к накоплению токсичных соединений, повреждающих органы. Такое состояние называется гемохроматозом. Оно способно вызвать необратимые изменения в печени, сердце и эндокринной системе.
Симптомы передозировки железа:
• постоянная усталость;
• боли в правом подреберье;
• пигментация кожи;
• повышение сахара в крови;
• нарушения сердечного ритма.
Йод: враг щитовидной железы при неправильном приёме
Йод — незаменимый элемент для работы щитовидной железы, но он может быть опасен, если в организме есть скрытые заболевания.
"Если у человека есть невыявленные узлы в щитовидной железе или аутоиммунный тиреоидит (болезнь Хашимото), приём йода может спровоцировать резкое усугубление заболевания, вплоть до тиреотоксикоза — тяжелейшего отравления гормонами щитовидки", — предупредила врач.
Тиреотоксикоз сопровождается учащённым сердцебиением, потливостью, тремором и резкой потерей веса. Это состояние требует срочной госпитализации.
"Прежде чем принимать йод, необходимо сделать УЗИ щитовидной железы и сдать анализ на антитела к ТПО", — отметила Овчарова.
Даже без явных симптомов не стоит самостоятельно выбирать препараты — дозировка йода зависит от возраста, региона проживания и состояния щитовидной железы.
Витамин D: солнце в таблетке, которое может обжечь
В последние годы витамин D стал одним из самых популярных. Его называют "витамином солнца" и "эликсиром молодости". Но, как подчёркивает эндокринолог, избыток этого витамина не менее опасен, чем его недостаток.
"Дозу витамина D должен подбирать врач на основе анализа крови — 25(OH)D. Универсальной "профилактической" дозы для всех не существует", — подчеркнула специалист.
Витамин D — жирорастворимый, он накапливается в организме. При передозировке возникает гиперкальциемия - опасное состояние, при котором уровень кальция в крови повышается до токсичных значений.
Последствия гиперкальциемии:
• образование камней в почках;
• аритмия, повышение давления;
• тошнота, слабость, потеря аппетита;
• повреждение сосудов и тканей сердца.
Жиросжигатели: "эффект фитнеса" с побочкой для сердца
Особую опасность, по словам врача, представляют жиросжигатели на основе эфедрина и его аналогов. Такие добавки нередко продвигаются в фитнес-среде как способ быстро похудеть.
"Эфедрин — это психостимулятор, который вызывает колоссальную нагрузку на сердечно-сосудистую систему: резко поднимает артериальное давление, учащает пульс, провоцирует спазм сосудов. Последствия — гипертонический криз, инфаркт, инсульт", — пояснила Татьяна Овчарова.
Во многих странах, включая Россию, эфедрин и его производные запрещены. Тем не менее они всё ещё встречаются в составе некоторых "спортивных" БАДов.
"Любые БАДы с пометкой "жиросжигатель" — это красный флаг. Безопасной потери веса можно добиться только коррекцией питания и адекватной нагрузкой", — напомнила врач.
Опасные травы: когда "натуральное" не значит безопасное
Не меньший риск несут фитоэстрогенные травы - донг квай, клевер, солодка. Женщины часто принимают их для "нормализации цикла" или смягчения симптомов ПМС и менопаузы, не подозревая, что такие растения влияют на гормональный фон.
"Если у женщины есть гормонозависимые заболевания (миома матки, эндометриоз, мастопатия, рак в семейном анамнезе), фитоэстрогены могут стать топливом для их роста", — предупреждает эндокринолог.
"Они вмешиваются в тонкий гормональный баланс, последствия которого непредсказуемы без полного обследования. В гинекологии травы — не безобидная альтернатива", — добавила врач.
Советы шаг за шагом: как безопасно принимать витамины и БАДы
-
Не назначайте себе препараты самостоятельно. Даже витамины имеют противопоказания.
-
Сдайте анализы. Только лабораторная диагностика покажет, чего действительно не хватает.
-
Проконсультируйтесь с врачом. Лучше всего с терапевтом или эндокринологом.
-
Проверяйте состав. Избегайте добавок с эфедрином, сибутрамином и гормоноподобными веществами.
-
Не совмещайте разные комплексы. Это может привести к передозировке витаминов.
-
Не верьте обещаниям мгновенного эффекта. Здоровье требует времени и системности.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: принимать железо "для профилактики".
Последствие: отравление и поражение органов.
Альтернатива: анализ крови на ферритин и консультация врача.
Ошибка: пить йод при усталости и наборе веса.
Последствие: тиреотоксикоз и гормональный сбой.
Альтернатива: УЗИ щитовидки и анализ на ТТГ.
Ошибка: ежедневно принимать витамин D без проверки уровня.
Последствие: гиперкальциемия и образование камней.
Альтернатива: лабораторный контроль и индивидуальная дозировка.
Ошибка: употреблять жиросжигатели из интернета.
Последствие: проблемы с сердцем, инсульт, смерть.
Альтернатива: рациональное питание и физическая активность.
Ошибка: пить "женские травы" при миоме или эндометриозе.
Последствие: рост опухолей.
Альтернатива: лечение под наблюдением гинеколога.
Плюсы и минусы БАДов
|Аспект
|Плюсы
|Минусы
|Удобство
|Доступны без рецепта
|Риск передозировки
|Польза
|Могут восполнить дефицит
|Опасны без контроля врача
|Эффект
|Поддержка при терапии
|Возможны побочные реакции
|Натуральность
|Основа из растений
|Могут влиять на гормональный баланс
Мифы и правда о витаминах и БАДах
Миф 1. Витамины всегда безвредны.
Правда: избыток жирорастворимых витаминов (A, D, E, K) токсичен.
Миф 2. Йод нужен всем подряд.
Правда: при болезнях щитовидки йод противопоказан.
Миф 3. БАДы безопаснее лекарств.
Правда: их состав часто непроверен, а действие — непредсказуемо.
Миф 4. Натуральное значит безопасное.
Правда: травы тоже содержат активные вещества, влияющие на гормоны и органы.
А что если дефицит витаминов подтверждён?
Если анализы действительно показали нехватку витаминов или микроэлементов, врач подберёт дозу и форму препарата. Для железа — капсулы, сироп или инъекции, для витамина D — масляные растворы, для йода — йодид калия в безопасной дозировке.
"БАДы и витамины могут быть мощными инструментами терапии, но только в руках специалиста, который основывает свои рекомендации на результатах обследований и индивидуальных особенностях пациента", — подытожила Татьяна Овчарова.
3 интересных факта
-
Избыток витамина D повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 20%.
-
Более 60% женщин принимают железо без анализов, и у каждой десятой развивается токсическое накопление.
-
Эфедриновые добавки были запрещены в России ещё в 2011 году, но их аналоги до сих пор встречаются в онлайн-магазинах.
Исторический контекст
Интерес к витаминам и добавкам появился в середине XX века, когда фармкомпании начали выпускать комплексы для массового применения. Но уже тогда врачи предупреждали: гиповитаминоз лечится анализами, а не рекламой.
Сегодня рынок БАДов вырос до миллиардов рублей, однако медики по-прежнему настаивают — добавки должны использоваться как часть терапии, а не замена врачебной консультации.
FAQ
Можно ли принимать витамины без анализов?
Нет. Даже лёгкий избыток может привести к интоксикации.
Как часто нужно сдавать анализы на витамины?
Раз в год или по назначению врача.
Что безопаснее — аптечные витамины или БАДы из интернета?
Только препараты, прошедшие регистрацию и имеющие инструкцию с дозировкой.
Можно ли совмещать несколько комплексов?
Нет, это повышает риск передозировки, особенно жирорастворимых витаминов.
