Врач-гастроэнтеролог рассказала об основных опасных свойствах дыни для человека

Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова рассказала об опасных свойствах дыни. Она отметила, что дыня не переваривается в желудке, а только в тонком кишечнике, поэтому, попадая в организм, она "тащит" за собой другие продукты, нарушая их переваривание. Это может вызвать вздутие, отрыжку и расстройства пищеварения, сообщает News.Ru.
Сухорукова порекомендовала употреблять дыню за два часа до или после основного приема пищи. Также дыня имеет высокий гликемический индекс, что приводит к быстрому повышению уровня инсулина и чувству голода спустя короткое время после еды.
Фото: ars.usda.gov/USDA photo by Scott Bauer. Image Number K7355-11 (public domain)
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