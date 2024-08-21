Прячутся рядом с полезными и вызывают серьезные отравления: миколог рассказал о наиболее опасных ложных грибах

Старший преподаватель кафедры биологии и экологии растений КубГУ, миколог Доменик Кассанелли в беседе с NewsInfo.Ru рассказал о рисках, связанных с ложными грибами. Многие грибники знакомы с тем, что среди грибов существуют так называемые двойники — например, есть боровик и его ложный аналог, или настоящие опята и ложные. Наиболее опасны именно ложные опята, которые иногда растут рядом с осенними. В случае их случайного употребления может произойти серьезное отравление, особенно если грибы были приготовлены и съедены в больших количествах.

"Если вы случайно съели ложный гриб, в первую очередь необходимо позвонить в скорую помощь и попытаться очистить желудок, выпив как можно больше воды и вызвав рвоту. Лучше всего использовать подсоленную воду или слабый раствор марганцовки. Также стоит сохранить остатки грибов, чтобы специалисты могли их исследовать и назначить правильное лечение," — пояснил миколог.

Он также отметил, что многие отравления происходят не только из-за ложных грибов, но и из-за обычных грибов, собранных в неблагоприятных условиях. Например, шампиньоны, собранные на полях рядом с дорогами, могут быть загрязнены пестицидами или другими вредными веществами, что делает их крайне опасными для здоровья.

Фото: commons.wikimedia.org/Tsyganov Sergey (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)