Новые ограничения для собак: депутаты хотят пересмотреть список опасных пород

В России вновь обсуждается вопрос об ужесточении правил содержания домашних животных. На этот раз внимание парламентариев и общественности привлекли крупные породы собак - алабаи, немецкие овчарки, доберманы, ротвейлеры и другие. Поводом для дискуссии стала инициатива о пересмотре перечня потенциально опасных пород, который был утверждён ещё в 2019 году и, по мнению депутатов, давно устарел.

Новый список может стать шире

Согласно информации, опубликованной изданием OSN, межфракционная группа депутатов Госдумы, занимающаяся вопросами обращения с животными, предложила обновить и расширить список опасных пород.

Действующий перечень, утверждённый пять лет назад, включает всего двенадцать пород, большинство из которых практически не встречаются в российских городах. Это, в частности, акбаш, американский бандог и южноафриканский бурбуль.

"Нынешний список не отражает реальной картины. Многие популярные и физически мощные собаки в него не вошли", — отмечают авторы инициативы.

В числе рассматриваемых поправок — введение новых критериев, по которым порода может попасть в перечень. Один из них — рост в холке более 30-40 сантиметров. Таким образом, под действие новых правил могут попасть десятки пород, в том числе те, которые традиционно считаются служебными или спортивными.

Какие породы под угрозой

Если законопроект получит поддержку, в список потенциально опасных могут быть включены:

немецкие овчарки , широко используемые в охране и полиции;

алабаи (среднеазиатские овчарки) , популярных как сторожевых собак;

ротвейлеры и доберманы , известных своей силой и преданностью;

хаски , которых чаще выбирают как домашних и активных компаньонов;

бультерьеры и стаффордширские терьеры, ранее уже вызывавшие дискуссии среди кинологов.

"Мы не ставим цель ограничить права владельцев, — подчёркивают депутаты. — Речь идёт о системной профилактике инцидентов с участием крупных собак".

По замыслу авторов, владельцам таких питомцев могут быть установлены дополнительные требования: обязательное ношение намордников в общественных местах, запрет на выгул детей с крупными собаками и административная ответственность для лиц, выгуливающих животных в состоянии алкогольного опьянения.

Безопасность или избыточные меры?

Сторонники инициативы уверены, что такие меры необходимы для защиты граждан. По их мнению, крупные собаки, обладая значительной физической силой, могут представлять опасность в случае неправильного воспитания или отсутствия должного контроля.

"Любое животное, способное нанести серьёзную травму человеку, должно содержаться по строгим правилам. Это вопрос общественной безопасности", — заявил один из участников рабочей группы.

Однако противники считают, что проблема не в породе, а в владельце. Многие кинологи уверены: вводить ограничения по внешнему признаку несправедливо.

"Агрессию вызывает не генетика, а отсутствие воспитания и ответственности у хозяина. Наказывать надо не собаку, а человека, который не справляется с её содержанием", — отмечают специалисты по дрессировке.

Опасения владельцев и кинологов

Среди владельцев крупных пород новость вызвала волну тревоги и недовольства. Люди опасаются, что их питомцы могут быть необоснованно признаны "опасными", а повседневная жизнь с ними — осложнена новыми бюрократическими требованиями.

"Если в список попадут немецкие овчарки или алабаи, это затронет сотни тысяч владельцев по всей стране. Эти собаки служат в армии, полиции, помогают пасти скот, охраняют дома. Нельзя уравнивать их с агрессивными породами", — подчеркнула представитель одной из кинологических федераций.

Кинологи также предупреждают: стигматизация пород может привести к тому, что в приютах окажутся тысячи здоровых и добрых собак, от которых хозяева будут вынуждены отказаться.

"Каждая собака индивидуальна. Уравнивать всех под одну гребёнку — ошибка, которая уже приводила к печальным последствиям в других странах", — добавляют эксперты.

Как действуют существующие нормы

Действующий в России перечень опасных пород был утверждён Министерством внутренних дел в 2019 году. Согласно правилам, представители этих пород могут выгуливаться только в намордниках и на коротком поводке, а их владельцы обязаны обеспечить безопасность окружающих.

Нарушение этих требований грозит административным штрафом. Однако на практике меры применяются редко, так как контроль за исполнением закона почти отсутствует.

Расширение списка, по мнению парламентариев, должно повысить эффективность регулирования и стимулировать владельцев к более ответственному отношению.

Общественный резонанс и дальнейшие шаги

Тема уже вызвала бурные обсуждения в социальных сетях и профессиональных сообществах. Владельцы собак объединяются в онлайн-группы и готовят петиции против ужесточения правил.

"Мы за безопасность, но нельзя принимать решения, не выслушав владельцев и специалистов", — говорится в одном из обращений.

В ближайшие недели депутаты планируют провести консультации с кинологическими организациями и экспертами, чтобы выработать компромиссный вариант поправок.

По предварительным данным, законопроект может быть внесён на рассмотрение Госдумы уже к концу года.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: определять опасность собаки только по породе.

Последствие: дискриминация доброжелательных животных и рост числа отказов.

Альтернатива: ввести обязательное тестирование питомцев на устойчивость к стрессу и агрессии.

Ошибка: ослабленный контроль за владельцами.

Последствие: рост числа укусов и жалоб.

Альтернатива: усилить ответственность за нарушения правил выгула и отсутствие намордников.

Ошибка: игнорирование мнения специалистов.

Последствие: неэффективные законы и социальное напряжение.

Альтернатива: привлекать к разработке поправок кинологов и ветеринаров.

Итог

Пока вопрос остаётся открытым: окажутся ли крупные собаки под новыми ограничениями или власти найдут более гибкий подход. Очевидно одно — инициатива вызвала серьёзный общественный отклик и заставила обсуждать баланс между безопасностью людей и ответственностью владельцев.

"Главная цель — не наказать владельцев, а сделать жизнь с животными безопасной для всех", — подчёркивают депутаты.

В ближайшие месяцы станет ясно, как изменятся правила и какие породы попадут в обновлённый список. Судьба популярных собак — от алабаев до хаски — во многом зависит от того, насколько взвешенным окажется решение законодателей.