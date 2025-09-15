Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Две собаки
© freepik.com is licensed under public domain
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 23:19

Волкособы и питбули под особым надзором: закон против самовыгула

В России планируют ужесточить правила выгула собак потенциально опасных пород. Новый законопроект, получивший поддержку правительства, вводит запрет на выгул таких животных детьми, подростками до 16 лет и лицами в состоянии алкогольного опьянения.

Список опасных пород

Перечень пород, которые считаются потенциально опасными, был утверждён ещё в 2019 году. В нём 12 позиций: среди них бразильские бульдоги, питбульмастифы, амбульдоги, волкособы и метисы. Эти собаки отличаются большой силой и врождённой склонностью к агрессии. По закону их уже запрещено выгуливать без поводка и намордника, а на входе на территорию, где они содержатся, должны висеть предупреждающие таблички.

Суть нового запрета

Даже при наличии поводка и намордника выгуливать таких собак будет запрещено:
• детям и подросткам младше 16 лет;
• людям в состоянии алкогольного опьянения.

Авторы инициативы отмечают, что в ряде регионов подобные правила действуют уже сейчас на местном уровне. Новый законопроект призван закрепить их на федеральном уровне.

За нарушение предусмотрена административная ответственность:
• для граждан — штраф от 1,5 до 3 тыс. рублей,
• для должностных лиц — до 15 тыс. рублей,
• для юридических лиц — до 30 тыс. рублей.

Аргументы в пользу инициативы

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая объяснила, что выгул опасных собак детьми или нетрезвыми людьми можно приравнять к самовыгулу:

"Человек слабо их контролирует, и всегда есть риск того, что он попросту не справится с большим животным, особенно если оно захочет на кого-то напасть", — сказала парламентарий.

Возможное расширение списка

Буцкая также подчеркнула, что список опасных пород может быть пересмотрен и дополнен, так как в нём нет некоторых крупных собак, которые тоже способны представлять угрозу. Этот вопрос планируется обсуждать с экспертным сообществом в дальнейшем.

