Кому жёсткая диета может навредить больше, чем лишний вес
Жёсткие ограничения в питании и обещания "минус 10 кг за неделю" подходят далеко не всем. Врач общей практики Айгуль Арсланова в беседе с UfaTime.ru подчеркнула:
"Существуют категории людей, которым такие ограничения могут нанести серьёзный вред".
Кто в группе риска
- Беременные и кормящие женщины — им необходимо полноценное питание для здоровья ребёнка и своего организма.
- Дефицит витаминов и минералов способен вызвать осложнения.
- Дети и подростки — строгие диеты могут нарушить рост, развитие костей, гормональный баланс и спровоцировать расстройства пищевого поведения.
- Люди с хроническими заболеваниями (диабет, болезни почек, сердца, ЖКТ) — резкие перемены в рационе могут ухудшить состояние.
- Те, кто уже сталкивался с расстройствами пищевого поведения — ограничения способны усугубить анорексию, булимию или компульсивное переедание.
- Пациенты с ослабленным иммунитетом или после операций — организму нужны силы для восстановления, а не дефицит питательных веществ.
- Люди, принимающие определённые лекарства — некоторые диеты могут снижать эффективность терапии или вызывать побочные эффекты.
- Те, кто не готов к долгосрочным изменениям — жёсткие диеты часто приводят к "эффекту йо-йо" и возвращению сброшенных килограммов.
Что выбрать вместо жёстких ограничений
"Вместо того чтобы искать чудодейственные диеты, сосредоточьтесь на формировании здоровых отношений с едой и своим телом", — советует врач.
