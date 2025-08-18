Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 12:05

Кому жёсткая диета может навредить больше, чем лишний вес

Врач Арсланова назвала категории людей, которым опасны жёсткие диеты

Жёсткие ограничения в питании и обещания "минус 10 кг за неделю" подходят далеко не всем. Врач общей практики Айгуль Арсланова в беседе с UfaTime.ru подчеркнула:

"Существуют категории людей, которым такие ограничения могут нанести серьёзный вред".

Кто в группе риска

  • Беременные и кормящие женщины — им необходимо полноценное питание для здоровья ребёнка и своего организма.
  • Дефицит витаминов и минералов способен вызвать осложнения.
  • Дети и подростки — строгие диеты могут нарушить рост, развитие костей, гормональный баланс и спровоцировать расстройства пищевого поведения.
  • Люди с хроническими заболеваниями (диабет, болезни почек, сердца, ЖКТ) — резкие перемены в рационе могут ухудшить состояние.
  • Те, кто уже сталкивался с расстройствами пищевого поведения — ограничения способны усугубить анорексию, булимию или компульсивное переедание.
  • Пациенты с ослабленным иммунитетом или после операций — организму нужны силы для восстановления, а не дефицит питательных веществ.
  • Люди, принимающие определённые лекарства — некоторые диеты могут снижать эффективность терапии или вызывать побочные эффекты.
  • Те, кто не готов к долгосрочным изменениям — жёсткие диеты часто приводят к "эффекту йо-йо" и возвращению сброшенных килограммов.

Что выбрать вместо жёстких ограничений

"Вместо того чтобы искать чудодейственные диеты, сосредоточьтесь на формировании здоровых отношений с едой и своим телом", — советует врач.

