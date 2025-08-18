Кому жёсткая диета может навредить больше, чем лишний вес

сегодня в 8:45

Убийца подкрался незаметно: как гаджеты и недосып разрушают ваше сердце – мнение кардиолога

Кардиолог назвала 4 ключевые причины развития гипертонии у молодежи: малоподвижный образ жизни, стресс, гаджеты и недосып. Важность профилактики и контроля давления.

сегодня в 7:13

Первый взгляд в бездну: почему утреннее использование смартфона может быть опаснее, чем кажется

Эксперты предупреждают: привычка проверять телефон сразу после пробуждения ведёт к стрессу и снижению продуктивности. Узнайте, как избавиться от этой зависимости и сделать утро более продуктивным.

сегодня в 7:11

Второй шанс для сердца: что запускает процесс восстановления

Врач рассказала, как быстро сердце может восстановиться после отказа от вредных привычек и при каких повреждениях изменения уже необратимы.

сегодня в 6:19

Что еда из супермаркета делает с поджелудочной железой

Врач назвала продукты, которые перегружают поджелудочную железу, вызывают воспаление и могут привести к панкреатиту и другим серьёзным заболеваниям.

сегодня в 6:14

Шокирующие факты об яйцах: вот сколько вы можете съедать их каждый день, чтобы чувствовать себя прекрасно

Детский эндокринолог Дарья Хайкина рассказала о суточной норме употребления яиц. Кому можно есть больше, а кому стоит ограничить себя в потреблении? Узнайте все подробности прямо сейчас!

сегодня в 5:16

Побочные эффекты статинов часто исчезают без отмены лечения

Кардиолог рассказала, что серьёзные побочные эффекты от статинов встречаются крайне редко и часто не требуют отмены препарата, а лишь наблюдения.

сегодня в 4:41

Рюкзак, который тянет в сторону сутулости

Врач рассказал, какой рюкзак выбрать школьнику, чтобы избежать проблем с позвоночником, и какие ошибки в его ношении чаще всего допускают родители.

сегодня в 3:38

Чем меньше сидишь, тем меньше рискуешь сердцем

Врач рассказала, как 8 тысяч шагов в день могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний почти вдвое и почему важно не перегружать организм.

