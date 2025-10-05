Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Постоянный насморк у взрослого
Постоянный насморк у взрослого
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 2:45

Пар над картошкой и капли с эфирными маслами: простуда проходит, а ожоги остаются

Людмила Джапаридзе: гомеопатия и эфирные масла не помогают при простуде и могут навредить

Каждый сезон простуды приносит с собой не только вирусы, но и волну советов от знакомых и социальных сетей. Кто-то предлагает дышать над картошкой, кто-то — натираться спиртом, а другие уверяют в чудесной силе гомеопатии или эфирных масел. Но далеко не все популярные методы безопасны. Некоторые из них способны вызвать серьёзные осложнения — особенно у детей. Об этом рассказала оториноларинголог Людмила Джапаридзе из Soft Medical Center.

"Опасность в том, что люди думают, будто лечатся сами и лечат ребенка, а время уходит, и ситуация может обернуться осложнениями", — подчеркнула оториноларинголог Людмила Джапаридзе.

Почему важно доверять доказательной медицине

Простуда — не опасное, но коварное заболевание. Вирусы, вызывающие ОРВИ, часто проходят самостоятельно, однако при неправильном лечении процесс может затянуться или перейти в бронхит и даже пневмонию. Важно понимать: ни народные рецепты, ни гомеопатия не способны уничтожить вирус или ускорить выздоровление.

Главная задача лечения — облегчить симптомы, поддержать иммунитет и не навредить. Врач напоминает, что любые процедуры с теплом, парами и эфирными маслами могут вызывать ожоги, аллергию и ухудшение состояния дыхательных путей.

Самые распространённые опасные методы

1. Гомеопатические препараты

Гомеопатия десятилетиями преподносилась как "мягкая альтернатива" лекарствам. Однако, по словам специалиста, исследования не подтверждают её эффективность при вирусных инфекциях.

Гомеопатические гранулы часто не содержат активного вещества вовсе. Опасность заключается не в самой гомеопатии, а в том, что пациенты теряют драгоценное время, полагая, что лечатся.

2. Народные методы: картошка, горчичники, компрессы

"Ингаляции над картошкой, компрессы, горчичники и растирания спиртом не влияют на вирус, но могут вызвать ожоги, аллергию или интоксикацию", — пояснила Джапаридзе.

Особенно рискованно применять эти методы у детей. Горячий пар может обжечь слизистую, а компрессы с алкоголем — вызвать отравление через кожу.

Мёд, лук и чеснок, часто называемые "народными антибиотиками", также не помогают при ОРВИ. Их компоненты действительно обладают антисептическими свойствами, но не действуют на вирусы, вызывающие простуду.

Кроме того, мёд — сильный аллерген, а чеснок может раздражать слизистую носа и желудка.

3. Эфирные масла

Активное продвижение аромадиффузоров создало впечатление, что эфирные масла способны "очистить воздух от вирусов". Однако доказательств эффективности таких методов нет.

При этом эфирные масла повышают риск бронхоспазма, особенно у детей и людей с астмой. Даже натуральные ингредиенты могут быть опасными — аллергические реакции на эфирные смеси встречаются нередко.

Сравнение методов лечения

Метод Эффективность Потенциальный вред Альтернатива
Гомеопатия Не доказана Потеря времени, риск осложнений Симптоматическое лечение, препараты с доказанным эффектом
Пар над картошкой Не влияет на вирус Ожоги, спазмы дыхательных путей Ингаляции с физиологическим раствором
Компрессы, растирания спиртом Вредны детям Аллергия, интоксикация Тёплое питьё, влажный воздух
Эфирные масла Недоказанная польза Бронхоспазм, раздражение Ароматерапия без контакта с дыхательными путями

А что если ребёнок простудился?

ОРВИ у детей часто проходит без осложнений, если соблюдать базовые правила ухода: покой, питьё, чистый воздух и контроль температуры. Однако при кашле, затруднённом дыхании, боли в ушах или температуре выше 39 °C нужно обращаться к врачу.

Главное — не пытаться лечить ребёнка "по старинке". Методы вроде картошки или горчичников могут сделать хуже: нежная кожа и дыхательные пути детей особенно уязвимы.

FAQ

Можно ли лечить ребёнка эфирными маслами?
Нет. Большинство эфирных масел раздражают дыхательные пути, особенно у малышей.

Помогают ли компрессы и растирания при температуре?
Нет. Такие методы не снижают жар, а иногда провоцируют ожоги.

Когда идти к врачу при простуде?
Если температура держится более трёх дней, появился гнойный насморк, боль в горле или затруднённое дыхание.

Можно ли сочетать народные и аптечные методы?
Некоторые мягкие способы (например, ингаляции с физраствором, тёплое питьё) допустимы, но любые процедуры нужно согласовывать с врачом.

