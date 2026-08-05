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Ксения Евдокимова Опубликована сегодня в 17:25

Больше воды — не значит полезнее: какой объем за час способен довести до реанимации

Превышение безопасного порога потребления жидкости может спровоцировать критические сбои в работе внутренних органов, рассказала изданию NewsInfo.Ru терапевт, врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова. По словам специалиста, существует жесткий лимит, продиктованный физиологическими возможностями выделительной системы человека.

Чернышова пояснила, что безопасная норма напрямую зависит от функционального состояния организма. Чтобы избежать негативных последствий, важно учитывать возможности фильтрации почек, которая имеет свои пределы продуктивности. Для здорового взрослого человека пиковый объем выводимой жидкости составляет не более одного литра в час, однако врачи рекомендуют не приближаться к этой отметке. Оптимальным и безопасным темпом считается употребление воды небольшими порциями, исключающее резкую нагрузку на системы организма.

"У здорового человека максимум, сколько могут вывести почки за час, — это один литр. Однако безопаснее не превышать 0,8 литра в час. Пить следует маленькими порциями, постепенно, а не залпом", — отметила она.

Избыточное поступление воды приводит к опасному разбавлению крови, что провоцирует критическое снижение концентрации солей. Это состояние влечет за собой отек мозга и легких, а также разрушение мышечной ткани. В медицинской практике зафиксированы случаи, когда чрезмерная гидратация во время спортивных марафонов или соревнований на выносливость приводила к летальному исходу. При этом врачи подчеркивают, что водный баланс организма требует осторожного подхода и в повседневной жизни.

"При избыточном поступлении жидкости кровь разбавляется, нарушается баланс воды и солей — концентрация электролитов падает. Это может привести к отеку мозга", — рассказала специалист.

При критическом перенасыщении водой состояние человека ухудшается мгновенно. Среди основных симптомов интоксикации выделяют резкую головную боль, одышку, сердцебиение и появление зрительных помех. Правильный питьевой режим подразумевает равномерное распределение жидкости в течение дня без превышения лимита в 800 мл в час.

Проверено экспертом: Врач-терапевт (Врач общей практики) Алексей Поляков

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Автор Ксения Евдокимова
журналист, корреспондент новостной службы NewsInfo.Ru

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