Витамины
Алина Курнявцева Опубликована вчера в 22:48

Избыточное употребление витаминов: невролог раскрывает секреты опасных добавок

Многие привыкли включать витаминные комплексы и минералы в ежедневный рацион ради укрепления здоровья. Но невролог доктор Бинг предупреждает: чрезмерное употребление некоторых добавок может нанести вред мозгу и нервной системе.

Опасности скрываются в популярных витаминах

По словам врача, избыточное потребление цинка, витамина А и витамина D может привести к серьезным нарушениям в работе организма.

Так, избыток цинка, который часто принимают для поддержки иммунитета и борьбы с простудой, способен нарушать усвоение меди. Дефицит меди, в свою очередь, провоцирует повреждение спинного мозга и периферических нервов. Это состояние, называемое миелонейропатией, сопровождается онемением, покалыванием и трудностями при ходьбе. Доктор отметил, что в его практике встречались пациенты с прогрессирующей слабостью именно из-за длительного злоупотребления цинком.

Не менее рискованен и витамин А, который обычно принимают для здоровья кожи и зрения. Врач объяснил, что он является жирорастворимым и накапливается в печени. При превышении нормы может развиться псевдоопухоль головного мозга — повышение внутричерепного давления, внешне схожее с опухолью. Симптомами становятся головные боли, расстройства зрения и даже необратимая его потеря.

Еще одна распространенная добавка — витамин D, который назначают для укрепления костей и иммунитета, особенно детям и людям старше 50 лет. Однако чрезмерное количество витамина повышает уровень кальция в крови, что приводит к спутанности сознания, хронической усталости, депрессии, а в тяжелых случаях — к психотическим расстройствам.

Массовый тренд и главный вывод

Доктор Бинг подчеркнул: витамины и минералы действительно необходимы организму, но при их употреблении важно соблюдать умеренность. По его словам, в вопросах здоровья принцип "чем больше, тем лучше" может обернуться серьезными последствиями.

