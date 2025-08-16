Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована вчера в 23:04

Секреты безопасного загара: как не попасть в ловушку современных лайфхаков

Дерматологи США опровергли миф о влиянии солёной воды на загар

Летом 2025 года в соцсетях снова набирает популярность опасная привычка — намеренное загорание с использованием необычных лайфхаков. Молодые люди, особенно из поколения Z, ищут "идеальное" время для загара, отслеживая индекс ультрафиолета, и пробуют методы, которые, по мнению медиков, могут повредить коже.

Среди трендов — опрыскивание тела солёной водой перед выходом на солнце. Авторы роликов в TikTok уверяют, что этот способ "творит чудеса" и позволяет отказаться от специальных масел. Несмотря на то, что подобные советы появлялись в сети и раньше, в конце лета их популярность заметно выросла.

Дерматолог и доцент клинической дерматологии Медицинской школы Икана при больнице Маунт-Синай Гэри Гольденберг подчёркивает, что солёная вода не усиливает загар и не влияет на выработку меланина. Он объясняет, что пигментация появляется под воздействием ультрафиолетовых лучей, стимулирующих меланоциты, и никакая морская соль этот процесс не ускоряет. Более того, по его словам, подобная практика может пересушить кожу, вызвать раздражение и сделать загар неровным.

Основательница клиники Eternal Dermatology + Aesthetics Ифе Дж. Родни предполагает, что миф мог появиться из-за наблюдений на пляже, где вода и песок отражают солнечные лучи, усиливая их воздействие. Однако этот эффект не связан с самим составом морской воды.

Врачи напоминают, что незащищённое пребывание на солнце ускоряет старение кожи. Исследования показывают: до 80% видимых возрастных изменений, включая морщины, пигментные пятна и потерю упругости, связаны именно с ультрафиолетом. Кроме того, загар повышает риск рака кожи, включая меланому. Даже один солнечный ожог может вдвое увеличить вероятность развития этой болезни на протяжении жизни.

Чтобы снизить опасность, специалисты советуют использовать солнцезащитный крем с SPF не ниже 30, обновлять его каждые два часа, носить шляпу, очки и по возможности оставаться в тени. Тем, кто хочет сохранить эффект "поцелованных солнцем" щёк, дерматологи рекомендуют безопасную альтернативу — автозагар. По словам Родни, естественный загар не только старит кожу, но и может привести к серьёзным заболеваниям.

