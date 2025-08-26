Тихие омуты, злые черти: 8 неожиданных угроз в российских водоемах — остерегайтесь

Купальный сезон в самом разгаре, и хотя в нашей средней полосе нет акул и пираньей, это не значит, что воды безопасны. В озёрах и прудах тоже можно встретить существ, которые способны испортить отдых. Рассказываем о восьми самых опасных жителях российских стоячих вод.

Пиявка

Любительницы илистого дна и мутной воды. Их слюна разжижает кровь, что может вызвать кровотечение, а также переносит инфекции. Что делать: поднести к пиявке спирт, йод или другой сильный запах — она сама отпадёт. После укуса обработать рану и обратиться к врачу.

Сом

Сказки про "сомов-людоедов" преувеличены, но эта мощная рыба весом до 40 кг способна затянуть неопытного пловца под корягу.

Что делать: не нырять возле поваленных деревьев и зарослей водорослей.

Гадюка

Прекрасный пловец, которого сложно заметить в воде. Может укусить, приняв активные движения за угрозу. Что делать: не паниковать, меньше двигаться, пить больше жидкости, обработать укус антисептиком и наложить лёгкую повязку. Обязательно обратиться к врачу.

Паук плантариус

Известен как охотник полосатый или водяной паук. Может укусить, и тогда боль в месте укуса сохраняется до двух недель. Что делать: обработать ранку. Вреда для жизни нет, но неприятно.

Жук-плавунец

Крупный хищный жук, который питается мальками и лягушками. Может прокусить кожу, вызывая сильную боль и отёк. Что делать: обработать укус антисептиком, иначе возможна инфекция. Симптомы проходят через 2-3 недели.

Водомерка

Мелкая и быстрая, выглядит безобидно, но если её зажать, способна ужалить и ввести парализующее вещество. Что делать: просто не трогать — сама на человека не нападает.

Водяной скорпион

Живёт у камышей и напоминает скорпиона, хотя "жало" у него всего лишь дыхательная трубка. Опасность — в острых "клешнях", которыми может рассечь кожу. Что делать: промыть рану и приложить холод.

Водяная оса (гладыш)

Подвижное насекомое, внешне напоминающее смесь таракана и осы. Жалит очень больно, место укуса долго немеет. Что делать: не трогать и держаться подальше.

Российские водоёмы кажутся спокойными, но и здесь хватает существ, встреча с которыми может закончиться болью и визитом к врачу. Внимательность и простые меры предосторожности помогут сделать купание безопасным.