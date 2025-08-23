Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Широкая городская дорога
Широкая городская дорога
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:26

Европа раскрыла антирейтинг дорог: страна-лидер шокировала даже соседей

Исследование Ovoko: Румыния признана страной с наиболее опасными трассами в Европе

Новые данные исследования Ovoko проливают свет на то, в каких странах Европы автомобилисты сталкиваются с самыми серьёзными рисками на дорогах. Оказалось, что проблема характерна не только для Восточной Европы, но и для государств с развитой инфраструктурой.

Лидеры антирейтинга

Первое место заняла Румыния, набрав 98,30 баллов. Причины — устаревший автопарк, низкое качество дорожного полотна и гололёд. Второе место досталось Венгрии (91,90), а замкнула тройку Латвия (90,40). В обеих странах фиксируется высокий уровень обледенения трасс, что заметно повышает аварийность.

В десятку также вошли Польша, Словакия, Чехия, Греция, Италия, Исландия и Ирландия.

Греческий фактор риска

Греция оказалась на седьмой позиции с индексом 77,96 из 100. Хотя проблем с гололёдом здесь практически нет, страна получила второе место по низкому качеству дорог и возглавила европейский список по среднему возрасту автопарка. Дополнительным минусом стал высокий уровень перегруженности дорожной сети — показатель, по которому Греция уступает лишь Ирландии.

Опасные трассы Европы

Исследование отдельно выделяет две дороги, ставшие символами опасности.

  • DN7 (Трансфэгэрашан, Румыния). Протянувшаяся на 171 км дорога была построена в 1970-х как стратегический путь на случай военной угрозы. Сегодня трасса подвержена наводнениям, камнепадам и оползням, что делает её самой опасной в Европе.
  • М1 (Австрия — Венгрия). Главная магистраль Центральной Европы соединяет Вену с Будапештом. Здесь регулярно происходят масштабные аварии. Один из последних трагических примеров — столкновение 42 автомобилей в 2023 году, когда погиб один человек и ещё 30 получили травмы.

Итоговый рейтинг стран с самыми опасными дорогами

  • Румыния — 98,30
  • Венгрия — 91,90
  • Латвия — 90,40
  • Польша — 88,15
  • Cловакия — 88,11
  • Чехия — 83,60
  • Греция — 77,96
  • Италия — 70,06
  • Исландия — 68,90
  • Ирландия — 67,77

