Клен платан
© commons.wikimedia.org by Joanbanjo is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 3:12

Ошибка в посадке обойдётся дороже ремонта: растения, которых нельзя сажать рядом с фасадом

Клены и бамбук могут повредить фундамент и покрытия возле дома

Обустраивая участок вокруг дома, мы часто думаем о красоте и гармонии, но забываем, что растения могут не только украшать, но и причинять вред. Некоторые кустарники и деревья способны испортить фасад, повредить фундамент или превратиться в настоящую проблему для хозяев. Чтобы избежать ошибок, важно заранее знать, какие зеленые "соседи" лучше высадить подальше от дома.

Клены

Небольшие сорта кленов выглядят декоративно и кажутся удобным решением для ландшафта у фасада. Но у этих деревьев агрессивная корневая система. Корни легко поднимают тротуарные плиты, ломают асфальт, могут проникать в фундамент и даже поднимать крышки ливневых колодцев. Внешняя привлекательность не компенсирует риск дорогостоящего ремонта.

Сумах

Эффектный и яркий кустарник, который быстро разрастается. Его корни образуют плотные заросли и нередко появляются в самых неподходящих местах — вдоль фундамента или под плиткой на террасе. Удержать сумах в рамках почти невозможно, поэтому оптимальное решение — высаживать его на удалённых от строений участках либо выращивать в контейнерах.

Бамбук

Эта культура ценится за декоративность и часто используется как живая изгородь. Но бамбук опасен для любых построек: его мощные корневища распространяются стремительно и бесконтрольно, разрушая отмостку и плиточные покрытия. Даже опытные садоводы признают, что остановить его рост без специальных барьеров сложно.

Пираканта

Колючий вечнозелёный кустарник с яркими ягодами хорошо смотрится в декоративных композициях. Но его сильный рост и крупные размеры доставляют массу неудобств: без регулярной обрезки пираканта быстро выходит из-под контроля. К тому же острые шипы и специфический запах затрудняют уход. Если всё же хочется добавить этот куст в сад, лучше разместить его вдоль заборов, подальше от дома.

Глициния

Ароматные гроздья сиреневых цветов делают глицинию одной из самых эффектных лиан. Однако её быстрый и агрессивный рост — настоящая угроза для кирпичной и каменной кладки. Усики цепляются за поверхность, проникают в трещины и со временем разрушают фасад. Кроме того, глициния считается инвазивным растением, поэтому без постоянного ухода она способна захватить участок.

Плющ

Этот вьюн разделяет мнения садоводов: одни обожают его зелёные стены, другие считают бедствием. Проблема в том, что плющ прочно врастает в швы кирпича и штукатурку, разрушая их. Со временем под его зарослями появляются грызуны и насекомые. Убрать его после разрастания крайне трудно, поэтому лучше изначально не высаживать его рядом с домом.

Рододендрон

В отличие от других растений в этом списке, рододендрон страдает не сам дом, а сам куст. Близость бетонного фундамента изменяет кислотность почвы, и рододендрону становится трудно развиваться. Кроме того, он склонен вытеснять другие культуры, нарушая баланс посадок. Лучший вариант — высадить его в отдалённой части участка, где для него будут подходящие условия.

Почему это важно

Ошибки в подборе растений могут обернуться большими тратами и долгими работами по восстановлению. Красота и оригинальность сада не должны идти в ущерб безопасности и долговечности дома. Подбирая кустарники и деревья, важно учитывать не только их внешний вид, но и особенности роста, корневой системы и влияние на почву.

