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Кошки едят корм
Кошки едят корм
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 11:34

Свинец обнаружили в кормах для кошек: вот как можно снизить риски в питании питомца

Выбирать наиболее дорогие рационы и регулярно менять марки продукции порекомендовал ветеринар Евгений Цыпленков. Специалист проанализировал ситуацию с обнаружением токсичных веществ в популярных линейках питания для питомцев в комментарии NewsInfo.

Ранее сообщалось, что свинец обнаружили в кошачьих кормах сразу 62 брендов, включая известные марки. Помимо свинца, в ряде образцов были зафиксированы кадмий, мышьяк и ртуть. Подобные тяжелые металлы обладают накопительным эффектом и способны спровоцировать у животных развитие анемии, а также тяжелые патологии нервной системы и желудочно-кишечного тракта.

Цыпленков отметил, что рядовому потребителю крайне сложно самостоятельно оценить безопасность состава, так как контроль за наличием ядов в продукции является прерогативой государственных надзорных органов. Однако минимизировать риски можно при помощи осознанного выбора класса продукта.

По словам эксперта, наиболее жесткие системы контроля качества выстроены у производителей сегментов супер-премиум и холистиков. При этом владельцам важно понимать, что еда становится ядом, если в производстве используются дешевые или подпорченные компоненты, характерные для эконом-класса.

"Лучше всего холистики, супер-премиум на худой конец. Мощная более система контроля все-таки. Менее известные фирмы ниже классом берут дешевые, заведомо, может быть, даже подпорченные продукты", — пояснил Цыпленков.

Другим эффективным методом защиты здоровья питомца эксперт назвал периодическую ротацию брендов. Это позволяет избежать критической концентрации конкретного вредного вещества в организме.

Часто кормление только сухим кормом одной марки приводит к тому, что кошка постоянно получает избыток одних элементов и дефицит других. Разнообразие же помогает сбалансировать рацион и "разбавить" возможное содержание токсинов. Стоит помнить, что некоторые опасные продукты могут не вызывать мгновенной реакции, но подрывать иммунитет годами.

"У одних фирм хорошо с белком, у других витаминные наборы, у третьих хорошо микроэлементы добираются", — рассказал ветеринар.

Специалист также вспомнил пример швейцарских производителей, чье качество ингредиентов соответствовало стандартам пищевой промышленности даже для людей.

Для поддержания здоровья важно следить не только за составом, но и за поведением животного. Например, часто кошка выпрашивает корм не от голода, а из-за метаболических нарушений. Также владельцам стоит обращать внимание на гигиену места кормления, поскольку грязная миска может стать дополнительным источником инфекций, усугубляющих действие тяжелых металлов.

Проверено экспертом: ветеринар Сергей Ермаков, ветеринар Ольга Сидорова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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