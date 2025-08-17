Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Руки на руле
Руки на руле
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 3:03

Привычный обгон колонной может закончиться лишением прав: почему водители рискуют на ровном месте

ГАИ: обгон колонной на встречной полосе может закончиться штрафом и лишением прав

Почему привычный обгон "гуськом" может обернуться лишением водительских прав? На первый взгляд, это обычная ситуация на трассе: впереди тянется тихоходный грузовик, поток навстречу плотный, и вот долгожданный просвет — сразу несколько машин выстраиваются цепочкой и устремляются на обгон. Но именно здесь водителей подстерегает риск столкнуться с законом.

Опасность привычного манёвра

Инспекторы ГАИ напоминают: в правилах дорожного движения чётко указано, что обгон допустим только при свободной встречной полосе и без создания помех другим участникам движения. Нарушение этих условий может обернуться административным наказанием. Более того, в ПДД прямо прописано: "обгон транспортного средства с включённым левым указателем поворота запрещён". То есть если впереди идущий водитель уже сигнализирует о намерении уйти на встречку, повторять его манёвр небезопасно и незаконно.

"Именно этот момент чаще всего становится причиной штрафов и даже лишения прав на срок от 4 до 6 месяцев", — отмечают в ГАИ.

Что говорят правила

По букве закона водитель может обогнать одно транспортное средство и обязан вернуться в свою полосу. Затем, если условия позволяют, допускается повторный манёвр. В ПДД нет запрета на то, чтобы несколько автомобилей подряд обогнали один тихоход. Но реальность сложнее: когда машины выстраиваются в колонну на встречке, каждый следующий водитель имеет меньше времени и пространства для оценки ситуации. Отсюда и риск — инспекторы нередко трактуют такие действия как нарушение.

Как защитить себя

Если водитель уверен в правомерности своих действий, у него есть шанс оспорить решение инспектора в суде. Для этого пригодятся доказательства: запись с видеорегистратора, показания свидетелей, схема дороги с учётом знаков и разметки. При этом важно помнить: если манёвр был начат в зоне действия запрещающего знака или после появления сплошной линии, суд встанет на сторону ГАИ.

"Водитель не нарушает закон, если он выполняет обгон без помех и при отсутствии ограничений по знакам и разметке", — подчёркивают эксперты.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Камеры фиксируют пересечение сплошной линии — как избежать штрафа вчера в 23:04

Как один штраф за сплошную может увеличить стоимость ОСАГО на 20%

Что грозит за пересечение сплошной линии в попутном направлении? Штраф, камеры и даже рост стоимости ОСАГО — инспектор ГАИ раскрыл детали. Читайте, чтобы не переплачивать.

Читать полностью » Способы определения остатка бензина без использования бортового компьютера вчера в 22:56

Не доверяйте показаниям: как бортовой компьютер может вас обмануть

Старые авто не всегда показывают остаток топлива, но есть хитрый способ узнать его через бортовой компьютер. Как это работает и почему цифрам нельзя верить на 100%?

Читать полностью » Штрафы за использование солнцезащитных шторок: информация от ГИБДД вчера в 22:48

Разрешённый обман: почему шторки на стеклах могут стоить вам денег

Шторки вместо тонировки — казалось бы, отличный лайфхак. Но полиция предупреждает: за них тоже штрафуют. Как защититься от солнца без нарушений?

Читать полностью » Эксперт вчера в 21:53

Двери, которые открываются "наоборот": почему эффектный ход автодизайна так и не стал массовым

Двери с обратным открыванием завораживают ретро-стилем, но автопроизводители избегают их массового применения. Почему эффектный элемент стал редкостью?

Читать полностью » Автовладельцы в России стали на 13% чаще обращаться в сервисы вчера в 20:48

Автостарость в цифрах: визиты в сервисы бьют рекорды

Владельцы популярных подержанных машин в России стали на 13% чаще обращаться в сервис, а средний возраст авто достиг почти 10 лет.

Читать полностью » Эксперты рассказали, как правильно заменить жидкость в автоматической коробке передач вчера в 19:44

Масло в АКПП меняют неправильно в 8 случаях из 10 — вот как сделать без ошибок

Эксперт объяснил, как без сервиса заменить масло в АКПП: от выбора жидкости и фильтра до заливки и проверки уровня.

Читать полностью » Volkswagen прекратит выпуск электрического кроссовера ID.5 в 2027 году вчера в 18:40

Электрический купе-кроссовер Volkswagen уходит в историю — причина вас удивит

Volkswagen снимает с производства электрический купе-кроссовер ID.5. Почему премиальная альтернатива Tiguan не смогла удержаться на рынке?

Читать полностью » В Китае этой осенью выйдет удлинённый Tesla Model Y L с третьим рядом сидений вчера в 17:35

Model Y L уже едет: зачем Tesla спешит туда, где нет зарядок

Обновлённая Tesla Model Y L с шестью местами и запасом хода 751 км появится в продаже уже в сентябре, причём сразу по всей территории Китая.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Кинолог Сезар Миллан: собаки считывают указания хозяина через взгляд
Красота и здоровье

Советы кардиолога: сколько можно лежать на диване без вреда
Туризм

Почему стоит приезжать в аэропорт за три часа до вылета
Дом

Эксперты рассказали, какие ошибки в интерьере мешают гармонии дома
Спорт и фитнес

Кенделл Джно-Финн назвал допустимые дистанции для детского бега в зависимости от возраста
Спорт и фитнес

Йога для силы: врачи перечислили упражнения для набора мышечной массы
Еда

Как засолить помидоры в бочке: традиционный рецепт от фермеров Краснодарского края
Еда

Скумбрия с картошкой: советы по запеканию от шеф-поваров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru