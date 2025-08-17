Привычный обгон колонной может закончиться лишением прав: почему водители рискуют на ровном месте

Почему привычный обгон "гуськом" может обернуться лишением водительских прав? На первый взгляд, это обычная ситуация на трассе: впереди тянется тихоходный грузовик, поток навстречу плотный, и вот долгожданный просвет — сразу несколько машин выстраиваются цепочкой и устремляются на обгон. Но именно здесь водителей подстерегает риск столкнуться с законом.

Опасность привычного манёвра

Инспекторы ГАИ напоминают: в правилах дорожного движения чётко указано, что обгон допустим только при свободной встречной полосе и без создания помех другим участникам движения. Нарушение этих условий может обернуться административным наказанием. Более того, в ПДД прямо прописано: "обгон транспортного средства с включённым левым указателем поворота запрещён". То есть если впереди идущий водитель уже сигнализирует о намерении уйти на встречку, повторять его манёвр небезопасно и незаконно.

"Именно этот момент чаще всего становится причиной штрафов и даже лишения прав на срок от 4 до 6 месяцев", — отмечают в ГАИ.

Что говорят правила

По букве закона водитель может обогнать одно транспортное средство и обязан вернуться в свою полосу. Затем, если условия позволяют, допускается повторный манёвр. В ПДД нет запрета на то, чтобы несколько автомобилей подряд обогнали один тихоход. Но реальность сложнее: когда машины выстраиваются в колонну на встречке, каждый следующий водитель имеет меньше времени и пространства для оценки ситуации. Отсюда и риск — инспекторы нередко трактуют такие действия как нарушение.

Как защитить себя

Если водитель уверен в правомерности своих действий, у него есть шанс оспорить решение инспектора в суде. Для этого пригодятся доказательства: запись с видеорегистратора, показания свидетелей, схема дороги с учётом знаков и разметки. При этом важно помнить: если манёвр был начат в зоне действия запрещающего знака или после появления сплошной линии, суд встанет на сторону ГАИ.