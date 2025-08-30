Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Джемовые губы с ягодным оттенком
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:28

Цена красоты – шрамы на всю жизнь: почему опасен новый тренд с губами

Ножницы вместо красоты: зачем подростки калечат губы и чем это грозит – мнение врача

В интернете всё чаще появляются ролики с опасным трендом: подростки и молодые люди намеренно травмируют уголки губ ножницами, пытаясь сделать их визуально шире. Врачи предупреждают — подобные эксперименты могут закончиться серьёзными осложнениями, которые затронут не только внешность, но и здоровье в целом.

Чем опасны такие травмы

Механическое повреждение кожи — это всегда прямой путь для бактерий и вирусов. В области губ проходит множество кровеносных сосудов, поэтому даже небольшие надрезы могут вызвать сильное кровотечение, остановить которое в домашних условиях бывает крайне сложно.

"Любое повреждение кожи — это потенциальные входные ворота для бактериальных и вирусных инфекций", — сказала врач-дерматолог Ольга Авдейкина.

По словам специалиста, в ряде случаев без медицинской помощи возможны осложнения, которые приведут к нарушению мимики и образованию грубых рубцов. Эти шрамы практически невозможно убрать даже современными косметологическими методами.

Риск тяжёлых инфекций

Основная опасность подобных "процедур" связана с инфекциями. Без стерильных условий бактерии легко попадают в открытую рану. Если воспаление не лечить своевременно, оно может распространиться на более глубокие ткани.

В таких случаях развивается флегмона — обширное гнойное поражение, требующее антибиотикотерапии и хирургического вмешательства для дренирования. При отсутствии лечения последствия могут быть крайне тяжёлыми и привести к долговременным проблемам со здоровьем.

Почему тренд так опасен

Попытки изменить внешность подобным способом не только не дают желаемого результата, но и несут прямую угрозу жизни и здоровью. В отличие от косметологических процедур, которые выполняются в стерильных условиях врачами, подобные эксперименты дома заканчиваются инфицированием и травмами.

Эксперты призывают молодых людей не поддаваться опасным интернет-трендам и помнить: любая травма в зоне лица может оставить необратимые последствия на всю жизнь.

