Цветы-обереги или энергетические вампиры: правда о самых спорных растениях в доме

Кто из нас не слышал байки о том, что некоторые комнатные растения способны приносить в дом несчастья? Одни уверяют, что цветы якобы "вытягивают" энергию, другие — что они становятся причиной ссор и болезней. Но насколько это соответствует действительности? Давайте разберём пять популярных растений, вокруг которых сложилось больше всего мифов.

Монстера: пугающее название или реальная угроза?

Монстера с её крупными резными листьями давно стала фаворитом дизайнеров интерьеров. Вариегатные формы этого растения сегодня особенно ценятся. Но именно монстеру чаще всего обвиняют в том, что она "высасывает энергию" и приносит в семью разлад.

На деле же монстера ведёт себя так же, как и любые другие растения: днём выделяет кислород, ночью — углекислый газ. Чтобы это реально сказалось на сне, придётся спать буквально рядом с горшком.

Фикус: символ уюта или предвестник проблем?

Фикус Бенджамина — растение, которое можно встретить практически в каждом офисе и доме. Но и вокруг него есть суеверия: считается, что он "выгоняет мужчин" и предсказывает финансовые трудности, если начинает вянуть.

На деле причина увядания банальна: сквозняки, неправильный полив или неподходящий горшок. При правильном уходе фикус долго радует владельцев густой зеленью.

Плющ: "растение вдов" или живой декор?

Плющ часто используется в интерьерах как ампельное растение. Но у него дурная репутация: в некоторых странах его даже называют символом одиночества.

На самом деле плющ применяют в фармацевтике: из него делают препараты от кашля. Но стоит помнить — он токсичен для животных. Владельцам кошек и собак лучше держать горшок в недоступном месте.

Кактусы: защитники или разрушители?

Кактусы в интерьере выглядят эффектно, особенно коллекции с цветущими видами. Но суеверия утверждают, что колючки "отталкивают любовь".

Конечно, романтика исчезнет, если в темноте кто-то уколется, пытаясь достать пульт с тумбочки. Но никакого мистического влияния на отношения эти растения не оказывают.

Диффенбахия: ядовитая красавица

Диффенбахия известна своими большими пёстрыми листьями. Её действительно называют опасной — но не из-за примет, а по причине токсичности. Сок растения может вызвать раздражение кожи и слизистой.

Если в доме есть дети или животные, горшок лучше поставить повыше. А ухаживая за растением, желательно пользоваться перчатками.

Сравнение