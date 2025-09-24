Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Отёк ног
Отёк ног
© Designed by Freepik by fabrikasimf is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована 24.09.2025 в 22:26

Отек, покалывание, пятна: симптомы, которые могут стоить жизни

HuffPost: отёк ноги после перелёта может быть сигналом тромбоза

Некоторые недомогания, которые мы часто относим к категории "пройдет само", могут быть первыми тревожными сигналами смертельно опасных заболеваний сосудов. Сосудистые хирурги Тиква Джейкобс, Мунир Хаурани и Хью Пабаруэ в интервью для HuffPost назвали признаки, которые нельзя игнорировать. Их опыт показывает: чем раньше человек обратит внимание на изменения в своем организме, тем выше шанс избежать тяжелых последствий.

Какие симптомы должны насторожить

Одним из главных сигналов опасности Джейкобс назвала внезапный или постепенно развивающийся отек и боль в одной ноге, особенно после перелета или долгой поездки на машине. Такой признак может быть связан с тромбозом глубоких вен или венозной недостаточностью. Оба состояния способны привести к тромбоэмболии легочной артерии, что в ряде случаев заканчивается летально.

"Если отек развивается медленно, это не значит, что он неопасен", — предупредила хирург Тиква Джейкобс.

Мунир Хаурани отметил, что длительное покалывание в пальцах и ногах говорит о том, что кровь циркулирует неправильно. Еще одним симптомом проблем с сосудами являются холодные и бледные конечности.

Хью Пабаруэ обратил внимание, что незаживающие раны или темные пятна на ногах могут сигнализировать о серьезных нарушениях. Опасной является и боль в состоянии покоя. Если же к этим проявлениям добавляется одышка, боль в груди или кашель с кровью, нужно срочно обращаться за медицинской помощью.

Сравнение: безобидные и опасные симптомы

Симптом Часто воспринимается как… Возможное реальное состояние
Отек ноги после перелета Усталость, нагрузка Тромбоз глубоких вен
Покалывание в стопах Сдавливание обувью Нарушение циркуляции крови
Холодные и бледные ноги Реакция на температуру Болезни вен или артерий
Незаживающие раны Мозоли, механические травмы Серьезное нарушение кровообращения
Одышка и боль в груди Простуда или стресс Тромбоэмболия легочной артерии

Советы шаг за шагом: как действовать при подозрительных симптомах

  1. Следите за состоянием ног после долгих поездок и перелетов: при отеке или боли сразу обратитесь к врачу.

  2. При длительном покалывании или онемении конечностей назначьте визит к сосудистому хирургу или терапевту.

  3. Обратите внимание на цвет кожи: темные пятна или бледность могут быть тревожным сигналом.

  4. Не откладывайте обследование, если раны на ногах заживают дольше обычного.

  5. В случае резкой одышки и боли в груди не занимайтесь самолечением — срочно звоните в скорую.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: списывать отек на усталость.
    Последствие: пропуск развития тромбоза.
    Альтернатива: сделать УЗИ вен и пройти консультацию у флеболога.

  • Ошибка: ждать, пока "само пройдет".
    Последствие: усугубление болезни и риск осложнений.
    Альтернатива: раннее обращение к врачу и своевременное лечение.

  • Ошибка: лечить сосудистые боли мазями без диагноза.
    Последствие: потеря времени и прогрессирование болезни.
    Альтернатива: комплексная диагностика и назначение терапии специалистом.

А что если…

А что если такие симптомы проявляются у здорового на первый взгляд человека? Даже в этом случае нельзя отмахиваться: сосудистые патологии могут долго развиваться скрыто и впервые дать о себе знать уже осложнениями. Ранняя диагностика способна предотвратить тяжелые последствия.

Плюсы и минусы раннего обращения к врачу

Плюсы Минусы
Высокая вероятность предотвратить осложнения Необходимость потратить время
Возможность сохранить качество жизни Дополнительные расходы на обследование
Психологическое спокойствие Иногда тревога оказывается ложной

FAQ

Можно ли самому определить тромбоз?
Нет, точный диагноз ставится только после УЗИ вен и консультации врача.

Как часто встречается тромбоэмболия легочной артерии?
Это одно из самых опасных сосудистых осложнений, ежегодно диагностируется у сотен тысяч пациентов по всему миру.

Какие профилактические меры помогают снизить риски?
Поддержание активности, контроль веса, отказ от курения и регулярные осмотры у специалистов.

Мифы и правда

  • Миф: отек ноги всегда связан с усталостью.
    Правда: он может быть признаком тромбоза.

  • Миф: покалывание в конечностях безопасно.
    Правда: длительное онемение сигнализирует о нарушении кровообращения.

  • Миф: сосудистые болезни встречаются только у пожилых.
    Правда: проблемы могут возникнуть и у молодых, особенно после долгих перелетов или малоподвижного образа жизни.

Три интересных факта

  1. Около 10% случаев тромбоза глубоких вен остаются незамеченными, пока не развиваются осложнения.

  2. Длительные авиаперелеты более 6 часов повышают риск тромбоза в 2-3 раза.

  3. Женщины, принимающие гормональные контрацептивы, подвержены тромбозу чаще.

Исторический контекст: развитие сосудистой хирургии

  • 1920-е: впервые описаны методы диагностики тромбоза.

  • 1960-е: внедрение ангиографии позволило видеть сосуды изнутри.

  • 1980-е: появление малоинвазивных методов лечения варикоза.

  • 2000-е: активное использование ультразвуковой диагностики и стентов.

  • 2020-е: развитие лазерных технологий и эндоваскулярных операций.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

У 2/3 детей с хроническими болезнями волосы показали высокий уровень кортизола сегодня в 17:34

Волосы как дневник стресса: что они могут рассказать о психике ребёнка

Новые исследования показывают, как уровень кортизола в волосах и анализ крови могут предсказывать психическое здоровье детей с хроническими заболеваниями.

Читать полностью » Врачи: дефицит витамина D осенью связан с сокращением светового дня сегодня в 17:12

Солнца нет — болезни приходят: чем опасна осень без солнечного запаса

Осень и зима уменьшают запасы солнечного витамина. Узнайте, какие продукты помогут восполнить дефицит без таблеток и поддержать здоровье.

Читать полностью » Фолиевая кислота снижает риск инфаркта у мужчин, регулируя уровень гомоцистеина сегодня в 16:31

Витамин, о котором мужчины забыли: именно он отвечает за сердце, мозг и репродуктивность

Фолиевая кислота важна не только для женщин. Узнайте, как она поддерживает сердце, фертильность и внимание мужчин — читайте далее!

Читать полностью » Медики: желатин помогает организму вырабатывать коллаген и замедлять старение кожи сегодня в 16:05

Морщины наступают быстрее, чем вы думаете: вот что их способно остановить

Желатин — обычный продукт, который скрывает необычную пользу. Узнайте, как он помогает коже дольше оставаться молодой и упругой.

Читать полностью » Свитер-поло, кейп и жилет: какие трикотажные вещи в моде осенью-зимой 2025/26 сегодня в 15:27

Трикотаж возвращается как роскошь: подиумы показали неожиданный тренд

Трикотаж вновь на вершине популярности: узнайте, какие модели будут в тренде осенью и зимой 2025/26 учат создавать стильные образы.

Читать полностью » Учёные: вечерние интенсивные тренировки могут вызывать бессонницу сегодня в 15:23

Всего одна ошибка на тренировке — и сон превращается в пытку

Сон и спорт связаны крепче, чем кажется: время тренировки, магний и простые ритуалы способны полностью изменить качество вашего отдыха.

Читать полностью » Терапевт Руслан Мухаметкулов: антибиотики не помогают при ОРВИ и ослабляют иммунитет сегодня в 14:19

Температура 37 — не повод для таблеток: врачи раскрыли главные ошибки при простуде

Антибиотики, капли от насморка и «героизм» на работе. Врач рассказал, какие ошибки чаще всего совершают при первых симптомах ОРВИ.

Читать полностью » Психиатр-нарколог Алексей Казанцев назвал тревожность и бессонницу первыми признаками психических расстройств сегодня в 14:06

Мысли превращаются в тиски для разума: тревожность и бессонница требуют срочной помощи врача

Тревожность, бессонница и навязчивые мысли — первые сигналы психических проблем. Узнайте, как вовремя их распознать и что поможет восстановить баланс.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Эксперты определили три безопасных метода остановки автомобиля с АКПП без тормозов
Культура и шоу-бизнес

Fox объявил о перезапуске сериала "Спасатели Малибу" на сезон 2026–2027
Наука

На границе ядра и мантии Земли произошла деформация в 10 сантиметров
Технологии

Все модели iPhone 17 столкнулись с периодическим отключением Wi-Fi — MacRumors
Туризм

Россия потребовала в ИКАО ослабить санкции против авиации
Еда

Эксперт Эмма Беккет: чёрная упаковка белковых продуктов — маркетинговый приём
Дом

Кока-Кола помогает очистить хромированные краны от налёта
Еда

Каждый пятый житель России тратит на еду свыше 40% семейного бюджета
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet