© Own work by Sten Porse is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:19

Шокирующая правда о золе: почему привычная подкормка опасна для моркови и картофеля

Норма золы на квадратный метр: исследование влияния на кислотность почвы

Каждый садовод мечтает о плодородной земле, но не все задумываются, что привычные материалы для удобрения могут обернуться настоящей бедой. Мы привыкли доверять "старым" методам, полагаясь на опыт соседей или советы из прошлого. Однако некоторые из них способны не улучшать, а разрушать почву, постепенно превращая её в мёртвый субстрат.

Опасность свежего навоза

Свежий навоз по-прежнему остаётся популярным удобрением, хотя его вред давно доказан. Он содержит аммиак и кислоты, которые обжигают корни растений и убивают полезных обитателей почвы — дождевых червей. При регулярном внесении нарушается кислотность грунта, а вместе с этим замедляется рост культур.

Особенно опасны конский и куриный помёт. Из-за высокой концентрации азота они провоцируют накопление нитратов в овощах. Томаты и огурцы, выращенные на такой земле, становятся потенциально токсичными для человека.

К тому же в свежем навозе почти всегда присутствуют семена сорняков, личинки медведки и болезнетворные бактерии, которые распространяются по всему огороду.

Чем вредны сырые опилки

Другой коварный "помощник" — неперепревшие опилки. Многие используют их для мульчирования или разрыхления, но это чревато последствиями. Хвойные опилки содержат смолы и дубильные вещества, которые тормозят развитие растений.

К тому же они вытягивают из грунта азот, из-за чего культурные растения голодают. Почва постепенно закисляется, и на поверхности начинает появляться мох. В результате корни страдают от нехватки кислорода, а урожай падает.

Другие спорные материалы

Не стоит увлекаться и золой. Её вносят "на всякий случай" под любые растения, но это ошибка. Зола ощелачивает землю, что губительно для культур, предпочитающих слабокислую почву — картофеля, моркови, рододендронов. Правильная норма — не больше одного стакана на квадратный метр раз в два года.

Чёрная полиэтиленовая плёнка для мульчирования также часто приносит больше вреда, чем пользы. Она блокирует воздухообмен, из-за чего корни растений лишаются кислорода. Под плёнкой быстро развивается грибок, а сами растения начинают чахнуть.

Лучшей альтернативой остаётся органическая мульча: солома, скошенная трава, кора или компост. Они и влагу сохраняют, и почву обогащают.

Что делать, если ошибки уже допущены

  1. Если на грядке оказался свежий навоз — перекопайте почву и полейте большим количеством воды. Это поможет снизить концентрацию аммиака. Дополнительно внесите доломитовую муку (около 500 г на 1 м²), чтобы нормализовать кислотность.
  2. При использовании сырых опилок снимите их с поверхности и добавьте азотные удобрения: мочевину (20 г на 1 м²) или настой крапивы. Это восстановит баланс питания.
  3. Если злоупотребили золой, внесите кислый торф или компост, чтобы скорректировать pH.
  4. При мульчировании плёнкой уберите её и замените органическими материалами.

Как правильно использовать органику

Навоз можно применять только в виде перепревшего перегноя. Для этого его складывают в отдельную кучу, накрывают плёнкой и периодически перелопачивают. Спустя 2-3 года масса становится рыхлой, пахнет лесной землёй и безопасна для растений.

Опилки также нуждаются в подготовке. Их замачивают в растворе мочевины (200 г на 10 л воды) не меньше недели или смешивают с компостом. В таком виде они становятся ценным материалом для улучшения структуры почвы.

Ошибки в удобрении могут дорого обойтись. Свежий навоз, неперепревшие опилки, чрезмерное количество золы или чёрная плёнка постепенно уничтожают плодородие. Вместо "быстрых" решений лучше выбрать проверенные и щадящие методы: компост, перегной, органическую мульчу.

Если дать почве время и правильный уход, она отплатит богатым урожаем и здоровыми растениями.

Три интересных факта

  1. В одном килограмме свежего куриного помёта содержится до 16 граммов азота — это в пять раз больше, чем в коровьем навозе.
  2. Перегной улучшает водоудерживающую способность почвы почти на 50%, что особенно важно в засушливых регионах.
  3. Органическая мульча снижает рост сорняков в 2-3 раза по сравнению с плёнкой и одновременно увеличивает количество дождевых червей.

