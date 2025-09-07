Они скрывают смертельную опасность: что делать с плодами после встречи со слизнями

Слизни нередко становятся нежеланными гостями на садовых участках: они с удовольствием едят упавшие и спелые фрукты, повреждают овощи и оставляют на них следы своей жизнедеятельности. Эти seemingly безобидные создания представляют реальную угрозу, предупреждают специалисты. Их "надкушенные" плоды могут не только испортить аппетит, но и представлять опасность для здоровья человека.

Почему слизни опасны

Автор и ведущий программы "Живая еда" Сергей Малоземов в интервью рассказал, что в Подмосковье всё чаще встречаются гигантские испанские слизни. По словам эксперта, их главная проблема не только в том, что они уничтожают урожай, но и в том, что они переносят паразитов. Среди них есть такие, которые могут нанести серьёзный вред человеческому организму.

"Надкушенные слизнями плоды могут быть опасны для здоровья", — отметил ведущий Сергей Малоземов.

Медики подтверждают: слизни способны переносить личинки нематод и других паразитов. Попадание их в пищеварительную систему человека может спровоцировать отравления и инфекции.

Как правильно обрабатывать плоды

Чтобы снизить риски заражения, эксперт советует тщательно осматривать урожай. Если плод был повреждён слизнем, лучше срезать испорченный участок. После этого фрукт или овощ нужно промыть в тёплой воде.

"Необходимо срезать часть овоща или фрукта, которую поел слизень, а затем промыть плод в тёплой воде", — пояснил Сергей Малоземов.

Для тех, кто хочет быть уверенным в полной безопасности, существует дополнительный способ: замачивание урожая в слабом растворе соды. Такая мера помогает обеззаразить поверхность продуктов и уменьшить вероятность попадания опасных микроорганизмов внутрь организма.

Польза кожуры яблок

Многие предпочитают очищать яблоки от кожуры, особенно если есть сомнения в их чистоте. Однако, по словам эксперта, это не всегда оправданно.

"Что касается яблок, то полностью счищать с них шкурку совершенно необязательно", — подчеркнул Сергей Малоземов.

В кожуре содержится большое количество клетчатки, а также антиоксидантов — полифенолов и антоцианов. Эти вещества помогают организму бороться со свободными радикалами, укрепляют иммунитет и снижают риски хронических заболеваний. Таким образом, именно кожура делает яблоки настоящим эликсиром здоровья.

Слизни — это не только проблема огородников, но и потенциальная угроза здоровью. Важно помнить простые правила: не употреблять явно испорченные фрукты и овощи, тщательно мыть урожай и по возможности использовать дополнительные меры обработки. Тогда риск заражения сведётся к минимуму, а плоды принесут только пользу.

Три интересных факта