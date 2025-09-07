Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Слизни
Слизни
© creativecommons.org by Jr66 is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:25

Они скрывают смертельную опасность: что делать с плодами после встречи со слизнями

Чем опасны надкусанные слизнями фрукты: рекомендации эксперта Сергея Малоземова

Слизни нередко становятся нежеланными гостями на садовых участках: они с удовольствием едят упавшие и спелые фрукты, повреждают овощи и оставляют на них следы своей жизнедеятельности. Эти seemingly безобидные создания представляют реальную угрозу, предупреждают специалисты. Их "надкушенные" плоды могут не только испортить аппетит, но и представлять опасность для здоровья человека.

Почему слизни опасны

Автор и ведущий программы "Живая еда" Сергей Малоземов в интервью рассказал, что в Подмосковье всё чаще встречаются гигантские испанские слизни. По словам эксперта, их главная проблема не только в том, что они уничтожают урожай, но и в том, что они переносят паразитов. Среди них есть такие, которые могут нанести серьёзный вред человеческому организму.

"Надкушенные слизнями плоды могут быть опасны для здоровья", — отметил ведущий Сергей Малоземов.

Медики подтверждают: слизни способны переносить личинки нематод и других паразитов. Попадание их в пищеварительную систему человека может спровоцировать отравления и инфекции.

Как правильно обрабатывать плоды

Чтобы снизить риски заражения, эксперт советует тщательно осматривать урожай. Если плод был повреждён слизнем, лучше срезать испорченный участок. После этого фрукт или овощ нужно промыть в тёплой воде.

"Необходимо срезать часть овоща или фрукта, которую поел слизень, а затем промыть плод в тёплой воде", — пояснил Сергей Малоземов.

Для тех, кто хочет быть уверенным в полной безопасности, существует дополнительный способ: замачивание урожая в слабом растворе соды. Такая мера помогает обеззаразить поверхность продуктов и уменьшить вероятность попадания опасных микроорганизмов внутрь организма.

Польза кожуры яблок

Многие предпочитают очищать яблоки от кожуры, особенно если есть сомнения в их чистоте. Однако, по словам эксперта, это не всегда оправданно.

"Что касается яблок, то полностью счищать с них шкурку совершенно необязательно", — подчеркнул Сергей Малоземов.

В кожуре содержится большое количество клетчатки, а также антиоксидантов — полифенолов и антоцианов. Эти вещества помогают организму бороться со свободными радикалами, укрепляют иммунитет и снижают риски хронических заболеваний. Таким образом, именно кожура делает яблоки настоящим эликсиром здоровья.

Слизни — это не только проблема огородников, но и потенциальная угроза здоровью. Важно помнить простые правила: не употреблять явно испорченные фрукты и овощи, тщательно мыть урожай и по возможности использовать дополнительные меры обработки. Тогда риск заражения сведётся к минимуму, а плоды принесут только пользу.

Три интересных факта

  1. Гигантские испанские слизни относятся к числу самых агрессивных инвазивных видов в Европе и способны полностью уничтожить посадки за считанные дни.
  2. Эти моллюски практически не имеют естественных врагов в средней полосе России, поэтому их численность быстро растёт.
  3. В кожуре яблок содержится до 70% всех антиоксидантов, которые есть в плоде, поэтому их регулярное употребление в немытом виде после правильной обработки особенно полезно.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Зарема Омарова: укусы ос и шершней могут вызвать сильную боль и аллергию сегодня в 3:19

Опасность рядом: почему именно осенью укусы становятся особенно рискованными

Даже осенью укусы насекомых могут быть опасны. Какие виды активны в это время года и почему их укусы нередко приводят к серьёзным осложнениям.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Елена Пехотина назвала главные причины язвы желудка сегодня в 2:16

Язва не щадит даже здоровых: как коварный недуг выбирает жертву

Helicobacter pylori, стресс, лекарства и наследственность — главные факторы риска язвы желудка. Почему болезнь развивается и как её распознать.

Читать полностью » Психиатр Денис Исмаилов: частые ночные кошмары ускоряют процессы старения сегодня в 1:13

Почему тревожные сны могут оказаться сигналом болезни

Почему тревожные сновидения могут ускорить старение организма и сигнализировать о скрытых проблемах со здоровьем — объяснение психиатра.

Читать полностью » Врач-иммунолог Ирина Ярцева напомнила о важности вакцинации против гриппа осенью сегодня в 0:11

Осень подкрадывается: вирусы уже рядом, а защита ещё не у всех

Осень — время задуматься о профилактике. Почему вакцинация против гриппа особенно важна для офисных работников, школьников и тех, кто заботится о пожилых.

Читать полностью » Development: калий из сладкого картофеля помогает регулировать давление и снижает нагрузку на сердце вчера в 23:46

Сладкий картофель: один секрет для поддержания здоровья и молодости

Сладкий картофель — это не только вкусно, но и полезно. Укрепите иммунитет, поддержите сердце и улучшите пищеварение с этим удивительным продуктом.

Читать полностью » Эксперты назвали антиоксиданты гречки, которые защищают сосуды и сердце вчера в 23:20

Скромная гречка, которая борется с воспалением и старением

Гречка не чудо-продукт, но её регулярное употребление помогает сердцу, сосудам, контролю сахара и работе кишечника. Разбираем, за что её ценят врачи.

Читать полностью » Врач объяснил, почему депрессия и изоляция ускоряют старение мозга вчера в 23:03

Старость не равна деменции: врач объяснил, как сохранить память до конца жизни

Почему когнитивные способности могут сохраняться до глубокой старости и какие привычки помогают тренировать мозг и защищать его от преждевременного старения

Читать полностью » Кардиологи рекомендовали ограничить соль до 2300 мг в день для снижения давления вчера в 22:44

Давление атакует молодых: болезнь перестала быть "возрастной"

Установлено, что гипертония перестала быть проблемой только пожилых. Новые рекомендации врачей выявляют тревожные факты о здоровье молодежи — узнайте больше.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Низкоударные HIIT-тренировки: физиотерапевт Гаррик Лим объяснил пользу для суставов
Еда

Винегрет можно приготовить с горошком, чтобы придать свежести
Туризм

Правила безопасности: как туристу ездить на скутере в Азии
Авто и мото

Доцент РНИМУ Татьяна Павлова объяснила опасность дальтонизма за рулём
Питомцы

Ветеринары: страх кошек перед собаками связан с разницей в размерах и опытом
Садоводство

5 вредителей сада, которые погубят все ваши растения — как с ними бороться народными средствами
Авто и мото

Warranty Solutions Group: Toyota Yaris и RAV4 вошли в тройку самых надёжных гибридов
Садоводство

Джеймс С. Масталер: оксалис с фиолетовыми листьями остаётся популярным осенним комнатным растением
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet