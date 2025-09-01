Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Natubico is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 9:03

Одно прикосновение — и ожог: коварные растения, от которых нужно избавляться

Борщевик, аконит и клещевина: токсикологи предупредили об опасных садовых растениях

На первый взгляд многие растения кажутся безопасными и декоративными, но на деле они могут нести скрытую угрозу. Опасность заключается не только в токсичности отдельных видов, но и в их агрессивном характере: они портят почву, распространяются бесконтрольно и представляют реальную угрозу детям, животным и аллергикам. Поэтому при выборе культур для дачи важно учитывать не только красоту, но и безопасность.

Ядовитые растения

Некоторые садовые и дикорастущие растения представляют серьёзную угрозу здоровью. Они могут вызвать ожоги, отравления и даже летальные исходы.

  1. Борщевик Сосновского. Его сок под воздействием солнечных лучей становится опасным и способен вызвать ожоги 2–3 степени. Кроме того, культура распространяется стремительно, вытесняя полезные растения. Уничтожать борщевик нужно до начала цветения и только в плотной защитной одежде.

  2. Аконит (борец). Все части растения содержат смертельный алкалоид. Опасность заключается и в том, что его часто путают с дельфиниумом или люпином. Более безопасной альтернативой считается наперстянка, хотя и она не лишена токсичности.

  3. Клещевина. Красивое растение с крупными листьями и яркими семенами. Однако именно семена содержат рицин — сильнейший яд, смертельно опасный даже в малых дозах. Для украшения участка лучше выбрать декоративную фасоль.

  4. Ландыш майский. Нежные белые колокольчики и красные ягоды привлекают внимание, но именно ягоды смертельно ядовиты и способны вызвать остановку сердца. Для домашних животных опасны и корни. Более безопасная альтернатива — купена душистая.

Аллергенные растения

Аллергия способна серьёзно осложнить жизнь. Некоторые растения вызывают сильные реакции и становятся настоящим бедствием для аллергиков.

  1. Амброзия. Сильнейший аллерген, пыльца которого вызывает ринит и даже бронхиальную астму. Корни уходят на глубину до четырёх метров, поэтому бороться с ней трудно. Главное — вырывать кусты до цветения.

  2. Тополь. Всем знаком его пух, который раздражает слизистые и переносит пыльцу сорняков. К тому же корни дерева способны разрушать фундамент. Заменить его можно декоративной яблоней или липой.

  3. Бересклет. Его яркие ягоды могут вызвать отравление, а сок нередко раздражает кожу. Для тех, кто ищет декоративный кустарник, подойдёт барбарис Тунберга.

Растения-захватчики

Некоторые виды настолько быстро разрастаются, что вытесняют все культурные посадки и превращаются в злостные сорняки.

  1. Сныть обыкновенная. Корневая система активно расползается по участку и угнетает культурные растения. Избавиться от неё крайне сложно. В то же время декоративная пестролистная форма сныти считается безопасной и не столь агрессивной.

  2. Мята полевая. На первый взгляд ароматная и полезная трава, но она за пару сезонов может полностью занять грядки. Вместо неё лучше посадить мелиссу: аромат похож, но распространение контролируемое.

Что делать, если опасное растение уже растёт

Уничтожать такие растения нужно осторожно: использовать плотные перчатки и закрытую одежду. Выкапывать их следует вместе с корнями и до цветения. Ни в коем случае нельзя отправлять ядовитые или аллергенные виды в компост, иначе токсичные вещества попадут обратно в почву.

Правильный выбор растений для сада позволяет не только украсить участок, но и сохранить здоровье близких и питомцев. Красота может быть безопасной, если подходить к ней с умом.

