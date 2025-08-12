Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:52

Эти цветы убивают тихо: какие растения опасны для питомцев на даче

Какие растения опасны для домашних животных: список от ветеринарных специалистов

С наступлением дачного сезона многие из нас стремятся украсить свои участки яркими цветами. Но задумывались ли вы о том, что некоторые из этих растений могут представлять опасность для ваших питомцев? Важно помнить, что не все красивые цветы безопасны для кошек и собак.

Инстинкты под угрозой

Животные, как правило, обладают инстинктом распознавания опасности, но за годы совместного проживания с людьми этот навык может ослабевать. К сожалению, многие питомцы не способны отличить ядовитые растения от безопасных. Поэтому перед тем как отправиться за цветами, стоит ознакомиться с тем, какие из них могут быть опасны для ваших четвероногих друзей.

Ядовитые цветы, которые стоит избегать

Вот список наиболее распространенных растений, которые могут нанести вред вашим питомцам:

  • азалия: Красивый, но опасный цветок. Даже небольшой кусочек может вызвать проблемы с координацией, а полное его поедание может привести к судорогам и коме.
  • гвоздика: Эти цветочки-звездочки токсичны для кошек и собак. Все части растения представляют опасность.
  • гортензия: Любимый многими садоводами цветок, который может вызвать рвоту и расстройство желудка.
  • ландыш: Несмотря на свою красоту и тонкий аромат, содержит гликозиды, которые могут нарушить работу сердца. Даже вода, в которой стояли цветы, опасна.
  • лилия: Особенно опасна для кошек. Токсины в её побегах могут вызвать серьёзные нарушения работы почек.
  • люпин: Эти цветы, часто растущие на дачах, могут вызвать рвоту и понос у питомцев.
  • хризантема: Все части этого растения могут нанести вред, если их проглотить.

Защитите своих питомцев

Перед тем как украсить свой участок, обязательно проверьте, какие растения безопасны для ваших домашних любимцев. Это поможет избежать неприятностей и сохранить здоровье ваших четвероногих друзей.

Адаптация собаки после смены владельца: что нужно знать и как помочь сегодня в 7:26

Смена хозяина — трагедия для собаки? 5 признаков, что ваш питомец в отчаянии

Узнайте, что чувствует собака при смене хозяина и как помочь ей адаптироваться. Признаки стресса, советы для прежнего и нового владельцев.

Читать полностью » Тонкости дрессировки лабрадора: как приучить щенка к командам без прыжков и лая сегодня в 6:11

Лабрадор превращается в берсерка? 3 шага к послушанию во время тренировок

Узнайте, как правильно дрессировать щенка лабрадора, чтобы он вежливо брал лакомство и понимал команды. Избегайте распространенных ошибок в дрессировке и добейтесь послушания питомца.

Читать полностью » Почему кошка охотится, но не ест мышь: объяснение поведения питомца сегодня в 5:06

Кошки перестали есть мышей — и причина вас удивит: чем рискует питомец

Почему ваша кошка охотится на мышей, но не ест их? Узнайте о причинах такого поведения, инстинктах и опасностях, связанных с поеданием грызунов.

Читать полностью » Почему не стоит кормить кошку с рук: советы ветеринаров и зоологов сегодня в 4:22

Милый жест, который обернётся проблемами — скрытые минусы кормления кота с ладони

Кормление кошки с рук может показаться проявлением любви, но ветеринары предупреждают о рисках.

Читать полностью » Ветеринар Вита назвала основные критерии выбора корма для кошек разного возраста сегодня в 3:28

Этот продукт в составе корма тихо подрывает здоровье кошки — проверяйте упаковку

Как выбрать корм, чтобы кошка получала все необходимые вещества, избегала проблем со здоровьем и оставалась активной в любом возрасте?

Читать полностью » Как избежать конфликтов при знакомстве взрослой кошки с новым питомцем сегодня в 1:25

Как ввести в дом вторую кошку так, чтобы первая её приняла

Как без лишнего стресса познакомить двух взрослых кошек? Разбираем проверенные стратегии, которые помогут питомцам ужиться под одной крышей.

Читать полностью » Ветеринар Аглая Триндаде: стерилизованным кошкам нужен корм с пониженной калорийностью сегодня в 0:27

После операции кот стал ленивым и толстым — спасла одна замена в питании

Стерилизация меняет не только поведение кошки, но и её потребности в питании. Узнайте, как подобрать корм, который сохранит здоровье питомца.

Читать полностью » 51% россиян хотя бы раз теряли своих домашних животных вчера в 23:47

Потеряли любимца? Вы не одиноки: каждый второй в России сталкивался с этим

Половина россиян хотя бы раз теряли своих питомцев, но лишь треть используют чипы, адресники или клеймо. Что происходит с найденными животными и как их вернуть?

Читать полностью »

