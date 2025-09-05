Скрытая угроза вашего холодильника: почему эта посуда может стоить вам здоровья — три запрещённых материала

Некоторые виды посуды, привычные в быту, могут быть опасны для хранения продуктов. Об этом рассказала доктор биологических наук, заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаева. По её словам, важно учитывать материал, из которого изготовлена посуда, а также условия её использования.

Почему нельзя хранить еду в алюминии, чугуне и дереве

Алюминиевая посуда быстро окисляется и может вступать в реакцию с продуктами. Чугунная подвержена коррозии, особенно если в ней хранить жидкую или кислую пищу. Деревянная посуда впитывает влагу и запахи, а краска или лакировка, которыми её покрывают, могут выделять токсичные соединения при контакте с едой.

Плёнка и полиэтиленовые пакеты

Даже упаковка с маркировкой "для пищевых продуктов" не всегда безопасна. Плёнка и пакеты могут выделять токсичные и канцерогенные вещества. В такой упаковке жирные продукты — масло, сыр, колбаса — начинают быстро отсыревать и становятся средой для развития бактерий. По словам эксперта, хранить их в пакетах допустимо не более 2-3 часов. Намного лучше использовать фольгу или пергамент.

Пластиковые контейнеры

Пластик не лучший вариант для горячей пищи: при нагревании он может выделять вредные вещества. Такие контейнеры важно регулярно обновлять и тщательно мыть. Одноразовую пластиковую посуду категорически нельзя использовать повторно.

"Одноразовую посуду из пластика и полимерных материалов нельзя использовать повторно, так как при этом повреждается её внешний защитный слой и могут выделяться вредные канцерогенные вещества, такие как кадмий, фенол формальдегид", — пояснила Асият Абдуллаева.

Вакуумные контейнеры

Вакуум продлевает срок хранения до 10 суток, но у него есть недостаток: в безвоздушной среде могут развиваться психрофильные и анаэробные бактерии, вызывающие порчу продуктов и пищевые отравления.

Оптимальный выбор

Самыми безопасными считаются стеклянная и эмалированная посуда. Стекло не впитывает запахи, не окрашивается и подходит для разных температур. Эмалированные ёмкости также безопасны, если на них нет трещин и сколов. При этом стоит избегать ярко окрашенной эмали (красной, жёлтой, коричневой) — такие покрытия могут содержать вредные пигменты.

"Оптимальными для хранения являются стеклянная и эмалированные ёмкости. При хранении в эмалированной посуде важно обращать внимание не только на целостность эмали, но и на её цвет", — отметила Асият Абдуллаева.

Три интересных факта