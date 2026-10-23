Визажисты добиваются идеальной белизны глаз: почему после такого макияжа может понадобиться лечение

Использование сосудосуживающих капель для глаз в косметических целях может обернуться серьезными патологиями и нарушением питания тканей, заявила директор ЧУ ПОО "Международный оптический колледж", кандидат медицинских наук Мария Левина. В беседе с NewsInfo эксперт пояснила, что популярная у визажистов практика отбеливания белков глаз с помощью лекарственных препаратов является крайне опасной.

Ранее офтальмологи уже предупреждали, что регулярное применение капель ради отбеливания белков глаз ради эстетического эффекта провоцирует сильное раздражение.

Специалисты отмечают, что многие внешние факторы и привычки, превращающие сосуды глаз в тонкую бумагу, в сочетании с бесконтрольным лечением лишь усугубляют состояние слизистой.

Левина подчеркнула, что визажисты часто прибегают к аптечным каплям ради эффектных фотосессий, чтобы добиться кристально белого взгляда. Однако такие препараты имеют четкие медицинские показания и жесткие ограничения по времени использования. Механизм их действия основан на физическом сужении сосудов, что не только маскирует симптомы реальных воспалительных заболеваний, но и вызывает привыкание.

"Происходит сужение кровеносных сосудов, нарушается питание тканей глаза. Поэтому сосудосуживающие препараты длительно не применяем, даже при лечении заболеваний, а уж тем более в косметических целях. Если говорим о передней поверхности глаза, у роговицы, она и так крайне скудно питается, а когда мы перекрываем доступ кислорода и питательных веществ, используя сосудосуживающие капли, оставляем ее, по существу, голодать", — рассказала Левина.

Особую опасность такие манипуляции представляют для беременных женщин и молодых мам, так как данные о безопасности применения сосудосуживающих средств для этой категории пациентов зачастую отсутствуют. При этом даже обычный стресс запускает процесс, меняющий состояние глаз, что делает их еще более уязвимыми к агрессивному воздействию химии.

Эксперт добавила, что визажист не является медиком и не имеет права применять лекарства клиенту. Кроме того, постоянная нагрузка на органы зрения в современную эпоху приводит к тому, что боль в глазах становится обычным делом, требующим профессиональной диагностики, а не маскировки каплями.

"Я настаиваю, что это никому не нужно. Пациенты с глаукомой закрытой категорически — нет. Пациенты с сердечно-сосудистой патологией — нет", — подытожила специалист.

Важно помнить, что даже если внешне проблема кажется решенной, скрытые патологии могут прогрессировать. Иногда привычное расстояние до экрана убивает фокус и портит сосудистую сетку незаметно для человека, а использование медикаментов без назначения врача лишь ускоряет негативные последствия.

Читайте также