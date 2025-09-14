Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Витамины
Витамины
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:04

13 тысяч смертей в год: как ваши таблетки могут стать бомбой замедленного действия

Остановка сердца из-за таблеток: как дигоксин и фуросемид становятся смертельным дуэтом

Совмещение некоторых привычных лекарств может привести к крайне опасным последствиям для здоровья. Об этом рассказал фармаколог, директор по экономике здравоохранения ГК "Р-Фарм" Александр Быков. По его словам, неправильное комбинирование препаратов нередко становится причиной серьёзных осложнений — от желудочных кровотечений до остановки сердца.

Опасные лекарственные пары

"Первая пара — это аспирин и противовоспалительные средства. Один из побочных эффектов аспирина — раздражение слизистой желудка. Нестероидные противовоспалительные препараты (или НПВС), такие как ибупрофен, диклофенак, кетопрофен, делают то же самое. Вместе их эффект усиливается, а риск желудочных кровотечений из-за образующихся эрозий и язв резко повышается", — объяснил Быков.

Вторая угроза связана с сочетанием противоаллергических средств первого поколения и порошков от простуды. Такая комбинация резко усиливает седативное действие, что проявляется сонливостью, нарушением координации и ощущением "тумана в голове". Управление автомобилем или работа с техникой в этом состоянии становятся крайне рискованными.

Не менее серьёзную опасность представляет совместный приём препаратов кальция и закрепляющих средств от диареи. Оба лекарства снижают моторику кишечника, а вместе они могут спровоцировать кишечную непроходимость. Особенно подвержены этому пожилые пациенты, чей организм менее устойчив к подобным нагрузкам.

Четвёртая и, пожалуй, наиболее опасная комбинация — сердечные гликозиды (например, дигоксин) и мочегонные препараты (фуросемид). Мочегонные выводят из организма калий, вызывая его дефицит. На этом фоне сердечные гликозиды становятся токсичными и многократно повышают риск тяжёлых аритмий, вплоть до остановки сердца.

Как снизить риски

Фармаколог подчеркнул, что в некоторых случаях можно минимизировать угрозу, если разносить приём лекарств на 2-4 часа. Однако этот способ не всегда эффективен. Главное правило — не назначать себе лечение самостоятельно и обязательно консультироваться с врачом, особенно при необходимости принимать несколько препаратов одновременно.

Важные нюансы при приёме таблеток

Некоторые пациенты считают, что запивание таблеток горячей водой помогает препарату действовать быстрее. Однако врачи предостерегают от этого: высокая температура разрушает оболочку, что может снизить эффективность и даже сделать лекарство опасным.

Схожая ситуация и с раскусыванием таблеток. Как объясняют специалисты, оболочка выполняет защитную функцию: она позволяет веществу правильно усвоиться и снижает раздражающее воздействие на слизистую. Повреждая её, пациент рискует спровоцировать побочные эффекты или снизить пользу препарата.

Три интересных факта

  1. Более 30% пациентов старше 60 лет регулярно принимают одновременно от пяти и более разных лекарств.
  2. В США неправильное сочетание препаратов ежегодно приводит к более чем 100 тысячам госпитализаций.
  3. Некоторые продукты, например грейпфрут, могут усиливать или ослаблять действие целого ряда лекарств.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Рохас предупредил: людям с гибкими суставами стоит проверить сердце и сосуды вчера в 23:28

Большой палец как индикатор болезни: врачи объяснили необычный способ самодиагностики

Как обычный тест с большим пальцем может указать на слабость соединительной ткани и помочь вовремя выявить смертельно опасную аневризму аорты объяснил кардиолог Аурелио Рохас.

Читать полностью » Профессор Мойсеяк рассказала, сколько можно хранить чай в термосе сегодня в 22:28

Какой чай дольше всего живёт в термосе: правила для здоровья и вкуса

Эксперт объяснила, сколько часов можно безопасно хранить чай в термосе, какие напитки портятся быстрее и почему материал посуды имеет значение.

Читать полностью » Ячменный кофе снова стал популярным благодаря мягкому вкусу и пользе для здоровья вчера в 23:11

Когда хлебный аромат заменяет бодрящий эспрессо: неожиданный фаворит ЗОЖ

Зерновой кофе вернулся в моду не просто как альтернатива кофеину! Откройте для себя его полезные свойства и влияние на долгожительство.

Читать полностью » Профессор Мойсеяк назвала главные ошибки хранения чайных пакетиков вчера в 23:38

Чай теряет душу: где хранение превращает ароматный напиток в пустышку

Эксперт объяснила, почему холодильник вреден для чая и какие ёмкости лучше всего сохраняют его вкус и аромат при правильном хранении.

Читать полностью » Кардиолог Рохас: высокий холестерин возможен даже при здоровом образе жизни вчера в 22:21

Холестерин растёт даже при ЗОЖ: врач объяснил, почему питание не всегда виновато

Почему даже у сторонников ЗОЖ может быть высокий уровень холестерина и какие факторы кроме питания играют ключевую роль объяснил кардиолог Аурелио Рохас.

Читать полностью » Хелен Миррен использует яркие оттенки для сохранения свежести образа после 60 лет вчера в 22:10

Эти привычки в гардеробе прибавляют десяток лет — даже если морщин ещё нет

Узнайте, какие 5 модных ошибок могут добавлять возраст, и как женщины после 60 могут выглядеть свежо и привлекательно, принимая правильные решения в одежде.

Читать полностью » Стилисты назвали балетки с квадратным носком ключевым акцентом в женском гардеробе этой осени вчера в 21:08

Скромная обувь, которая заставила модных критиков заговорить

Осень 2025 обещает быть стильной с черными брюками и балетками с квадратным носком. Узнайте, как их сочетать для создания безупречного образа.

Читать полностью » Учёные Университета Джона Хопкинса: повышенный уровень железа в мозге предсказывает риск когнитивных нарушений вчера в 20:58

Железо может стать ключом к лечению Альцгеймера: что это значит для пациентов

Новое исследование демонстрирует, как уровень железа в мозге может предсказать риск когнитивных нарушений и болезни Альцгеймера. Узнайте, каким образом QSM меняет подход к диагностике.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Volvo пересмотрела стратегию: к 2030 году продажи электромобилей и гибридов составят до 100%
Питомцы

Учёные: мурлыканье кошек снижает давление и частоту сердечных сокращений у человека
Садоводство

Энди Фергюсон: карликовые фруктовые деревья могут плодоносить в домашних условиях
Спорт и фитнес

Дарья Князева, специалист по функциональным тренировкам, рассказала о массаже головы для спокойного сна
Авто и мото

Hyundai снизила цены на модели Alcazar, Tucson и Verna в Индии из-за изменений в налогах
Дом

Стеклянные контейнеры безопаснее пластиковых для хранения продуктов
Дом

Контейнеры для хранения продуктов выбирают по материалу и назначению
Еда

Картошка гармошка с беконом в духовке сохраняет сочность и хрустящую корочку
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet