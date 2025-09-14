13 тысяч смертей в год: как ваши таблетки могут стать бомбой замедленного действия

Совмещение некоторых привычных лекарств может привести к крайне опасным последствиям для здоровья. Об этом рассказал фармаколог, директор по экономике здравоохранения ГК "Р-Фарм" Александр Быков. По его словам, неправильное комбинирование препаратов нередко становится причиной серьёзных осложнений — от желудочных кровотечений до остановки сердца.

Опасные лекарственные пары

"Первая пара — это аспирин и противовоспалительные средства. Один из побочных эффектов аспирина — раздражение слизистой желудка. Нестероидные противовоспалительные препараты (или НПВС), такие как ибупрофен, диклофенак, кетопрофен, делают то же самое. Вместе их эффект усиливается, а риск желудочных кровотечений из-за образующихся эрозий и язв резко повышается", — объяснил Быков.

Вторая угроза связана с сочетанием противоаллергических средств первого поколения и порошков от простуды. Такая комбинация резко усиливает седативное действие, что проявляется сонливостью, нарушением координации и ощущением "тумана в голове". Управление автомобилем или работа с техникой в этом состоянии становятся крайне рискованными.

Не менее серьёзную опасность представляет совместный приём препаратов кальция и закрепляющих средств от диареи. Оба лекарства снижают моторику кишечника, а вместе они могут спровоцировать кишечную непроходимость. Особенно подвержены этому пожилые пациенты, чей организм менее устойчив к подобным нагрузкам.

Четвёртая и, пожалуй, наиболее опасная комбинация — сердечные гликозиды (например, дигоксин) и мочегонные препараты (фуросемид). Мочегонные выводят из организма калий, вызывая его дефицит. На этом фоне сердечные гликозиды становятся токсичными и многократно повышают риск тяжёлых аритмий, вплоть до остановки сердца.

Как снизить риски

Фармаколог подчеркнул, что в некоторых случаях можно минимизировать угрозу, если разносить приём лекарств на 2-4 часа. Однако этот способ не всегда эффективен. Главное правило — не назначать себе лечение самостоятельно и обязательно консультироваться с врачом, особенно при необходимости принимать несколько препаратов одновременно.

Важные нюансы при приёме таблеток

Некоторые пациенты считают, что запивание таблеток горячей водой помогает препарату действовать быстрее. Однако врачи предостерегают от этого: высокая температура разрушает оболочку, что может снизить эффективность и даже сделать лекарство опасным.

Схожая ситуация и с раскусыванием таблеток. Как объясняют специалисты, оболочка выполняет защитную функцию: она позволяет веществу правильно усвоиться и снижает раздражающее воздействие на слизистую. Повреждая её, пациент рискует спровоцировать побочные эффекты или снизить пользу препарата.

Три интересных факта