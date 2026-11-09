Штрафы за агрессивное вождение оказались под вопросом: почему законопроект уперся в препятствие

Сложность фиксации правонарушения и необходимость соблюдения презумпции невиновности стали главными препятствиями для введения наказания за опасное вождение, пояснил вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский. В беседе с NewsInfo эксперт подчеркнул, что текущая правовая база требует неоспоримых доказательств вины, которые крайне трудно получить при анализе маневров в потоке машин.

Ранее сообщалось, что инициатива о введении санкций за агрессивное поведение на дорогах была признана неактуальной, несмотря на предварительное одобрение в правительстве. Законопроект предполагал установление штрафов в размере от 3 до 5 тысяч рублей, а в определенных случаях и лишение прав за провокационные действия, такие как резкое торможение или перестроение в стиле шашечки. Однако депутаты столкнулись с невозможностью четко сформулировать сам термин опасного вождения, что сделало реализацию норм невозможной на данном этапе.

Эксперт отметил, что сфера дорожного регулирования крайне подвержена конъюнктурным изменениям, из-за чего законодательный вектор постоянно меняется. По его словам, Конституция и Кодекс об административных правонарушениях стоят на страже интересов граждан, требуя полного и всестороннего доказывания вины. Любые сомнения в данном случае должны трактоваться исключительно в пользу водителя.

Это создает ситуацию, при которой патрульный автомобиль ГАИ должен длительное время следовать за нарушителем, чтобы подтвердить системность его опасных маневров. Стандартные средства видеофиксации пока не справляются с этой задачей эффективно. Сейчас для контроля на сложных участках рассматриваются новые технологии, и водителей готовят к штрафам с воздуха при помощи беспилотников.

"Вина должна быть доказана полно и всесторонне. Это очень тяжело. Камера показывает на конкретном участке конкретное деяние. Плюс это может быть только штраф. Придется законопроект спокойно дорабатывать я думаю", — отметил Ольшанский.

Эксперт также указал на избыточность некоторых репрессивных норм, которые уже существуют или внедряются. В частности, он привел пример с обязательной переэкзаменовкой после лишения прав, сравнив это с ситуацией, когда отсидевшему срок преступнику не выставляют условий по знанию Уголовного кодекса для выхода на свободу. Вместо ужесточения формальных процедур специалисты призывают сосредоточиться на качестве фиксации реальных угроз. Нередко провокации на дороге связаны с эмоциональным состоянием, ведь дорожная ловушка легко выдает скрытые проблемы с психикой у склонных к агрессии водителей.

Ольшанский считает, что в российском праве ключевым критерием должен оставаться итог совершенного действия. Оценка должна даваться не самому факту опасного маневрирования, а последствиям, к которым оно привело или могло привести. До тех пор, пока не будет разработан механизм адекватного закрепления факта нарушения в законе, норма не заработает.

Стоит учитывать, что для некоторых категорий нарушителей уже придумали наказание построже, направленное на исправление поведения. Тем не менее, общественность продолжает фиксировать нарушения самостоятельно, зная, как правильно отправить жалобу в ГИБДД для привлечения лихачей к ответственности.

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