Дарья Казаку Опубликована сегодня в 20:44

Развлечение может закончиться операцией: эти опасные игрушки для собак лучше не покупать

Ветеринары назвали игрушки, которые нельзя покупать собакам

Игрушки для собак — не просто развлечение, а важная часть их жизни. Через игру питомцы учатся, расслабляются и укрепляют связь с хозяином. Но не все игрушки одинаково безопасны: некоторые могут травмировать собаку или даже представлять угрозу для жизни. Разберёмся, какие игрушки лучше не покупать и как выбрать идеальные.

Почему важно выбирать игрушки осознанно

Каждая собака индивидуальна — у неё свои привычки, сила укуса и темперамент. Но у всех питомцев есть одна особенность: они исследуют мир зубами. Поэтому важно, чтобы игрушки не ломались, не содержали мелких деталей и не были токсичными.

"Игрушка должна быть такой, чтобы её нельзя было ни проглотить, ни сломать, ни пораниться о неё", — объясняет кинолог Светлана Орлова.

Ошибка №1: игрушки из хрупких материалов

Дешёвые пластиковые и тонкие резиновые игрушки часто ломаются при первых же укусах. Осколки могут повредить ротовую полость, вызвать удушье или внутреннее кровотечение. Проверить качество просто: если игрушка кажется вам непрочной, для собаки она тем более небезопасна.

Лучше выбирать:

  • плотную резину;

  • латекс средней мягкости;

  • канаты из плотного хлопка (при условии контроля износа).

Регулярно осматривайте игрушки. Если заметили трещины или разлохмаченные края — выбросите их.

Ошибка №2: игрушки с мелкими деталями

Мелкие элементы — шнурки, глазки, пуговицы, пластиковые вставки — опасны при проглатывании. Они могут застрять в кишечнике, вызвать рвоту и непроходимость.

Если вашей собаке нравятся плюшевые игрушки, выбирайте варианты:

  • без пластиковых глаз и носов — только вышивка;

  • с прочными двойными швами;

  • без наполнителя или со специальной безопасной ватой.

Играть с мягкими игрушками собака должна только под присмотром.

Ошибка №3: неподходящий размер

Размер игрушки должен соответствовать размеру собаки. Слишком маленькая может быть проглочена, а слишком крупная — травмировать зубы и дёсны.

Ориентируйтесь на правило: игрушка должна быть больше пасти, но не тяжелее головы. Маленьким собакам подойдут лёгкие мячики и верёвки, а крупным — утолщённые кости и прочные канаты.

Ошибка №4: изношенные канаты и жевательные игрушки

Даже прочные канаты со временем расплетаются. Их волокна могут попасть в желудок и вызвать проблемы. Периодически стирайте верёвочные игрушки — на них скапливаются бактерии и грязь с пола. При первых признаках износа выбрасывайте их.

Слишком твёрдые жевательные игрушки тоже не безопасны — особенно для пожилых собак. Они могут сломать зуб. Лучше выбирать модели средней твёрдости, соответствующие возрасту.

Ошибка №5: шумящие и "пищащие" игрушки

Игрушки со свистками или механическими звуками не всем собакам подходят. У питомцев с выраженным охотничьим инстинктом они могут вызвать повышенное возбуждение - собака не успокоится, пока не разорвёт "жертву" и не доберётся до механизма.

Если собака склонна к агрессии в игре, пищащие игрушки лучше исключить.

Что выбрать вместо опасных игрушек

  • Прочные мячики из латекса или каучука.

  • Жевательные кости с маркировкой "для собак" (без острых краёв).

  • Интерактивные игрушки с угощением внутри — для умственной стимуляции.

  • Верёвочные канаты из плотных волокон — при условии контроля износа.

Главное — не количество, а качество. Лучше иметь 3-4 проверенные игрушки и периодически их менять, чем десятки дешёвых и опасных.

Как понять, что игрушка безопасна

  • Производитель указывает материал и возрастную категорию.

  • Нет мелких деталей, которые можно оторвать.

  • Не имеет запаха пластика или химии.

  • После нажатия или укуса не оставляет следов.

  • Размер соответствует породе собаки.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Можно ли давать собаке детские игрушки?
Нет. Детские игрушки не рассчитаны на собачьи зубы и легко рвутся, что опасно при проглатывании деталей.

Как часто нужно менять игрушки?
При активных играх — каждые 1-2 месяца, при первых признаках износа — сразу.

Какие игрушки подходят для щенков?
Мягкие, но прочные жевательные игрушки, не повреждающие молочные зубы. Лучше выбирать специальные серии для щенков.

Мифы и правда

  • Миф: чем больше игрушек, тем лучше.
    Правда: собака выбирает 2-3 любимые, остальные не нужны.

  • Миф: пластиковые игрушки безопаснее резиновых.
    Правда: наоборот, пластик чаще ломается и травмирует рот.

  • Миф: собака не проглотит крупную игрушку.
    Правда: при сильном возбуждении возможно всё - даже опасное.

Интересные факты

  1. Собаки различают свои игрушки по запаху, а не по цвету.

  2. Исследования показывают, что собаки предпочитают новые игрушки - эффект новизны стимулирует мозг.

  3. Игры с правильными предметами снижают тревожность и укрепляют доверие к хозяину.

Исторический контекст

Первые игрушки для собак появились в XIX веке — тогда это были деревянные кости и тряпичные мячи. Сегодня индустрия производит миллионы видов игрушек, но принципы безопасности остались прежними: прочность, отсутствие мелких деталей и контроль владельца. Правильная игрушка не просто развлекает, а помогает собаке быть здоровой, спокойной и счастливой.

