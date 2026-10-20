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стаффордширский бультерьер
стаффордширский бультерьер
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Главная / Питомцы
Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:35

Опаснее бультерьера может оказаться даже пудель: что превращает домашнюю собаку в угрозу

Агрессивное поведение собак обусловлено отсутствием должного воспитания со стороны владельцев, а не врожденными качествами конкретных пород, говорит зооинженер, зоотехник Наталья Базаркина. Эксперт прокомментировала инициативу по расширению перечня опасных животных специально для NewsInfo.

Ранее стало известно, что в Татарстане депутаты предложили внести бультерьеров в перечень потенциально опасных собак. Соответствующее обращение, подготовленное Олегом Корякиным и его коллегами, планируется направить в адрес председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

В настоящее время в список опасных собак включены лишь 12 пород и их метисы.

По словам Базаркиной, потенциальную угрозу может представлять животное любой породы, включая декоративных пуделей или спаниелей, если ими не занимаются профессионально. Специалист подчеркнула, что современные бультерьеры давно утратили статус бойцовых собак, превратившись в представителей шоу-класса с более легким типом сложения.

При этом многие другие своенравные породы, такие как акита-ину или чау-чау, зачастую остаются без внимания регуляторов, хотя также требуют строгого контроля. Важно понимать, что намордник для собаки в общественных местах является обязательным требованием безопасности для всех крупных питомцев.

"Любая собака, с которой будете заниматься, будет нормальной. Соблюдать правила выгула, покупать хорошую амуницию, ходить на поводке, в наморднике, в общественных местах, и ничего такого не будет", — отметила Базаркина.

Зоотехник указала на отсутствие в кинологии понятия "бойцовая порода", назвав это терминологической ошибкой. Она напомнила, что даже ротвейлеры исторически были охранниками и сопровождающими обозов, а не участниками рингов. Проблемы с поведением часто возникают из-за ошибок владельцев в иерархии, когда питомец захватывает трон семьи и начинает проявлять доминантность.

Эксперт также предложила вернуть советскую практику обязательного обучения владельцев серьезных пород. По ее мнению, для приобретения таких собак необходимо требовать медицинские справки из диспансеров, подтверждающие психологическое здоровье будущего хозяина. Правильное воспитание щенка исключает проявление немотивированной агрессии в будущем.

"Если щенок растет и нормально социализируется, у него не проявляется агрессия, его не притравливали, то он нормально относится к другим парам. У нас очень много бультерьеров, которые играют с другими породами, даже с мелкими, с декоративными, с теми же чихами, хотя они большие провокаторы. Это нормальная собака, просто нужно заниматься", — пояснила зооинженер.

Для предотвращения инцидентов владельцам следует внимательно изучать признаки стресса у своих подопечных. Базаркина резюмировала, что соблюдение существующих правил выгула и ответственный подход к дрессировке способны решить проблему безопасности без введения тотальных запретов на конкретные породы, которые выводились веками.

Проверено экспертом: психолог Илья Шеховцов

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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