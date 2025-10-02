Великобритания снова готовит чёрный список собак: под ударом кане-корсо
В Великобритании вновь обсуждают запрет некоторых пород собак. Поводом стал стремительный рост интереса к кане-корсо, известному также как итальянский мастиф. Эта мощная собака набирает популярность быстрее, чем золотистые ретриверы и лабрадоры, но эксперты предупреждают: мода на таких питомцев может обернуться проблемами.
Популярность кане-корсо в цифрах
По данным PetProov, в 2025 году кане-корсо вышел в лидеры по количеству запросов в интернете — около 192 тысяч ежемесячно. Для сравнения, кокапу набрал 110 тысяч, золотистый ретривер — 101 тысячу, кавапу — 95 тысяч, кокер-спаниель — 83 тысячи. В десятке оказались также ротвейлер, бельгийская овчарка малинуа, чау-чау, сиба-ину и померанский шпиц.
Рост интереса объясним: кане-корсо впечатляет внешностью. Крупный, мускулистый, весом до 50 кг, он кажется идеальной собакой-охранником и верным другом. Но именно эти качества требуют особого подхода.
Голоса экспертов
"История повторяется. Мы видели, что происходит, когда крупная, мощная собака внезапно становится популярной без должной системы сдержек и противовесов", — сказала основательница PetProov Кейт Марголис.
Доктор Саманта Гейнс, эксперт по благополучию собак RSPCA, отметила:
"К сожалению, после запрета XL Bully внимание неизбежно переключилось на другую крупную и сильную породу".
Директор по продукту PetProov Гарри Кларк добавил:
"Выбор — не враг. Но когда три из пяти самых популярных пород в Великобритании не находятся под контролем Кеннел-клуба, покупатели становятся жертвами мошенничества".
Сравнение популярных пород
|Порода
|Средний вес
|Характеристика
|Риск без воспитания
|Кане-корсо
|до 50 кг
|сторожевой, преданный
|высокая агрессия
|Лабрадор
|25-36 кг
|дружелюбный, активный
|разрушительное поведение
|Кокер-спаниель
|13-14 кг
|ласковый, энергичный
|тревожность
|Золотистый ретривер
|27-36 кг
|терпеливый, обучаемый
|скука без активности
|Ротвейлер
|до 60 кг
|защитник, уравновешенный
|агрессия к чужим
Советы шаг за шагом
-
Перед покупкой крупной собаки изучите особенности породы.
-
Найдите проверенного заводчика с ветеринарными документами.
-
Вложитесь в обучение: курс послушания обязателен.
-
Социализируйте щенка с первых месяцев.
-
Используйте профессиональные аксессуары — намордники, прочные поводки, ошейники.
-
Обеспечьте собаке пространство: частный двор предпочтительнее маленькой квартиры.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупка щенка у случайного продавца.
→ Последствие: риск болезней, неуправляемого поведения.
→ Альтернатива: лицензированный питомник.
-
Ошибка: отсутствие социализации.
→ Последствие: собака становится агрессивной.
→ Альтернатива: занятия с кинологом и регулярные прогулки.
-
Ошибка: выбор породы "по моде".
→ Последствие: питомец не вписывается в ритм семьи.
→ Альтернатива: подбор собаки под образ жизни.
А что если кане-корсо запретят?
Запрет не решит корень проблемы. Владельцы продолжат искать щенков "подпольно", что усилит мошенничество. Гораздо эффективнее — просвещать будущих хозяев и создавать систему контроля за разведением.
Плюсы и минусы кане-корсо
|Плюсы
|Минусы
|Надёжная защита дома
|Требует много времени и сил
|Верность хозяину
|Опасен при неправильной дрессировке
|Импозантная внешность
|Неподходит новичкам
|Хорошо обучаемый
|Сложности с содержанием в городе
FAQ
Как выбрать заводчика кане-корсо?
Проверяйте наличие ветпаспортов, сертификатов здоровья, условия содержания щенков.
Сколько стоит щенок?
В среднем от £1000 до £3000 в зависимости от родословной и документов.
Что лучше — кане-корсо или ротвейлер?
Обе породы требуют опытного владельца. Ротвейлер считается более уравновешенным, кане-корсо — более независимым.
Мифы и правда
-
Миф: кане-корсо всегда агрессивен.
Правда: при правильной социализации это преданный и спокойный пёс.
-
Миф: эта порода подходит для любой семьи.
Правда: кане-корсо лучше содержать опытным хозяевам.
-
Миф: чем крупнее собака, тем надёжнее охрана.
Правда: охранные качества зависят не только от размера, но и от дрессировки.
3 интересных факта
-
В Древнем Риме предков кане-корсо использовали как военных псов.
-
Несмотря на грозный вид, в Италии их часто держат как семейных компаньонов.
-
В социальных сетях хэштег #canecorso набирает миллионы просмотров, делая породу ещё популярнее.
Исторический контекст
-
1991 год: в Великобритании принят закон о запрете опасных пород, включая питбуля.
-
2023 год: добавлен XL Bully, вызвавший громкие дискуссии.
-
2025 год: обсуждается кане-корсо, но официального запрета пока нет.
