Великобритания снова готовит чёрный список собак: под ударом кане-корсо

В Великобритании вновь обсуждают запрет некоторых пород собак. Поводом стал стремительный рост интереса к кане-корсо, известному также как итальянский мастиф. Эта мощная собака набирает популярность быстрее, чем золотистые ретриверы и лабрадоры, но эксперты предупреждают: мода на таких питомцев может обернуться проблемами.

Популярность кане-корсо в цифрах

По данным PetProov, в 2025 году кане-корсо вышел в лидеры по количеству запросов в интернете — около 192 тысяч ежемесячно. Для сравнения, кокапу набрал 110 тысяч, золотистый ретривер — 101 тысячу, кавапу — 95 тысяч, кокер-спаниель — 83 тысячи. В десятке оказались также ротвейлер, бельгийская овчарка малинуа, чау-чау, сиба-ину и померанский шпиц.

Рост интереса объясним: кане-корсо впечатляет внешностью. Крупный, мускулистый, весом до 50 кг, он кажется идеальной собакой-охранником и верным другом. Но именно эти качества требуют особого подхода.

Голоса экспертов

"История повторяется. Мы видели, что происходит, когда крупная, мощная собака внезапно становится популярной без должной системы сдержек и противовесов", — сказала основательница PetProov Кейт Марголис.

Доктор Саманта Гейнс, эксперт по благополучию собак RSPCA, отметила:

"К сожалению, после запрета XL Bully внимание неизбежно переключилось на другую крупную и сильную породу".

Директор по продукту PetProov Гарри Кларк добавил:

"Выбор — не враг. Но когда три из пяти самых популярных пород в Великобритании не находятся под контролем Кеннел-клуба, покупатели становятся жертвами мошенничества".

Сравнение популярных пород

Порода Средний вес Характеристика Риск без воспитания Кане-корсо до 50 кг сторожевой, преданный высокая агрессия Лабрадор 25-36 кг дружелюбный, активный разрушительное поведение Кокер-спаниель 13-14 кг ласковый, энергичный тревожность Золотистый ретривер 27-36 кг терпеливый, обучаемый скука без активности Ротвейлер до 60 кг защитник, уравновешенный агрессия к чужим

Советы шаг за шагом

Перед покупкой крупной собаки изучите особенности породы. Найдите проверенного заводчика с ветеринарными документами. Вложитесь в обучение: курс послушания обязателен. Социализируйте щенка с первых месяцев. Используйте профессиональные аксессуары — намордники, прочные поводки, ошейники. Обеспечьте собаке пространство: частный двор предпочтительнее маленькой квартиры.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка щенка у случайного продавца.

→ Последствие: риск болезней, неуправляемого поведения.

→ Альтернатива: лицензированный питомник.

Ошибка: отсутствие социализации.

→ Последствие: собака становится агрессивной.

→ Альтернатива: занятия с кинологом и регулярные прогулки.

Ошибка: выбор породы "по моде".

→ Последствие: питомец не вписывается в ритм семьи.

→ Альтернатива: подбор собаки под образ жизни.

А что если кане-корсо запретят?

Запрет не решит корень проблемы. Владельцы продолжат искать щенков "подпольно", что усилит мошенничество. Гораздо эффективнее — просвещать будущих хозяев и создавать систему контроля за разведением.

Плюсы и минусы кане-корсо

Плюсы Минусы Надёжная защита дома Требует много времени и сил Верность хозяину Опасен при неправильной дрессировке Импозантная внешность Неподходит новичкам Хорошо обучаемый Сложности с содержанием в городе

FAQ

Как выбрать заводчика кане-корсо?

Проверяйте наличие ветпаспортов, сертификатов здоровья, условия содержания щенков.

Сколько стоит щенок?

В среднем от £1000 до £3000 в зависимости от родословной и документов.

Что лучше — кане-корсо или ротвейлер?

Обе породы требуют опытного владельца. Ротвейлер считается более уравновешенным, кане-корсо — более независимым.

Мифы и правда

Миф: кане-корсо всегда агрессивен.

Правда: при правильной социализации это преданный и спокойный пёс.

Миф: эта порода подходит для любой семьи.

Правда: кане-корсо лучше содержать опытным хозяевам.

Миф: чем крупнее собака, тем надёжнее охрана.

Правда: охранные качества зависят не только от размера, но и от дрессировки.

3 интересных факта

В Древнем Риме предков кане-корсо использовали как военных псов. Несмотря на грозный вид, в Италии их часто держат как семейных компаньонов. В социальных сетях хэштег #canecorso набирает миллионы просмотров, делая породу ещё популярнее.

Исторический контекст