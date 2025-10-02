Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com by master1305 is licensed under public domain
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:28

Великобритания снова готовит чёрный список собак: под ударом кане-корсо

Кейт Марголис: рост моды на кане-корсо повторяет историю с крупными породами

В Великобритании вновь обсуждают запрет некоторых пород собак. Поводом стал стремительный рост интереса к кане-корсо, известному также как итальянский мастиф. Эта мощная собака набирает популярность быстрее, чем золотистые ретриверы и лабрадоры, но эксперты предупреждают: мода на таких питомцев может обернуться проблемами.

Популярность кане-корсо в цифрах

По данным PetProov, в 2025 году кане-корсо вышел в лидеры по количеству запросов в интернете — около 192 тысяч ежемесячно. Для сравнения, кокапу набрал 110 тысяч, золотистый ретривер — 101 тысячу, кавапу — 95 тысяч, кокер-спаниель — 83 тысячи. В десятке оказались также ротвейлер, бельгийская овчарка малинуа, чау-чау, сиба-ину и померанский шпиц.

Рост интереса объясним: кане-корсо впечатляет внешностью. Крупный, мускулистый, весом до 50 кг, он кажется идеальной собакой-охранником и верным другом. Но именно эти качества требуют особого подхода.

Голоса экспертов

"История повторяется. Мы видели, что происходит, когда крупная, мощная собака внезапно становится популярной без должной системы сдержек и противовесов", — сказала основательница PetProov Кейт Марголис.

Доктор Саманта Гейнс, эксперт по благополучию собак RSPCA, отметила:
"К сожалению, после запрета XL Bully внимание неизбежно переключилось на другую крупную и сильную породу".

Директор по продукту PetProov Гарри Кларк добавил:
"Выбор — не враг. Но когда три из пяти самых популярных пород в Великобритании не находятся под контролем Кеннел-клуба, покупатели становятся жертвами мошенничества".

Сравнение популярных пород

Порода Средний вес Характеристика Риск без воспитания
Кане-корсо до 50 кг сторожевой, преданный высокая агрессия
Лабрадор 25-36 кг дружелюбный, активный разрушительное поведение
Кокер-спаниель 13-14 кг ласковый, энергичный тревожность
Золотистый ретривер 27-36 кг терпеливый, обучаемый скука без активности
Ротвейлер до 60 кг защитник, уравновешенный агрессия к чужим

Советы шаг за шагом

  1. Перед покупкой крупной собаки изучите особенности породы.

  2. Найдите проверенного заводчика с ветеринарными документами.

  3. Вложитесь в обучение: курс послушания обязателен.

  4. Социализируйте щенка с первых месяцев.

  5. Используйте профессиональные аксессуары — намордники, прочные поводки, ошейники.

  6. Обеспечьте собаке пространство: частный двор предпочтительнее маленькой квартиры.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка щенка у случайного продавца.
    → Последствие: риск болезней, неуправляемого поведения.
    → Альтернатива: лицензированный питомник.

  • Ошибка: отсутствие социализации.
    → Последствие: собака становится агрессивной.
    → Альтернатива: занятия с кинологом и регулярные прогулки.

  • Ошибка: выбор породы "по моде".
    → Последствие: питомец не вписывается в ритм семьи.
    → Альтернатива: подбор собаки под образ жизни.

А что если кане-корсо запретят?

Запрет не решит корень проблемы. Владельцы продолжат искать щенков "подпольно", что усилит мошенничество. Гораздо эффективнее — просвещать будущих хозяев и создавать систему контроля за разведением.

Плюсы и минусы кане-корсо

Плюсы Минусы
Надёжная защита дома Требует много времени и сил
Верность хозяину Опасен при неправильной дрессировке
Импозантная внешность Неподходит новичкам
Хорошо обучаемый Сложности с содержанием в городе

FAQ

Как выбрать заводчика кане-корсо?
Проверяйте наличие ветпаспортов, сертификатов здоровья, условия содержания щенков.

Сколько стоит щенок?
В среднем от £1000 до £3000 в зависимости от родословной и документов.

Что лучше — кане-корсо или ротвейлер?
Обе породы требуют опытного владельца. Ротвейлер считается более уравновешенным, кане-корсо — более независимым.

Мифы и правда

  • Миф: кане-корсо всегда агрессивен.
    Правда: при правильной социализации это преданный и спокойный пёс.

  • Миф: эта порода подходит для любой семьи.
    Правда: кане-корсо лучше содержать опытным хозяевам.

  • Миф: чем крупнее собака, тем надёжнее охрана.
    Правда: охранные качества зависят не только от размера, но и от дрессировки.

3 интересных факта

  1. В Древнем Риме предков кане-корсо использовали как военных псов.

  2. Несмотря на грозный вид, в Италии их часто держат как семейных компаньонов.

  3. В социальных сетях хэштег #canecorso набирает миллионы просмотров, делая породу ещё популярнее.

Исторический контекст

  • 1991 год: в Великобритании принят закон о запрете опасных пород, включая питбуля.

  • 2023 год: добавлен XL Bully, вызвавший громкие дискуссии.

  • 2025 год: обсуждается кане-корсо, но официального запрета пока нет.

