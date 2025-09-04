Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ротвейлер
Ротвейлер
© commons.wikimedia.org by Pedro Simões is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:56

Бойцы под маской: какие собаки скрывают опасность в характере

Кинологическая ассоциация выявила опасные породы собак в РФ

Вы когда-нибудь задумывались, какие породы собак считаются самыми опасными в России и мире? Не все собаки одинаковы — некоторые из них по своей природе склонны к агрессии, и требуют особого подхода в воспитании и содержании.

Законодательный взгляд: список особо опасных пород в России

Российское правительство, опираясь на рекомендации Союза общественных кинологических организаций, утвердило список из 12 пород и их метисов, которые могут представлять угрозу для жизни и здоровья людей:

  • акбаш
  • американский бандог
  • амбульдог
  • бразильский бульдог
  • булли Кутта
  • бульдог алапахский чистокровный (отто)
  • бэндог
  • волко-собачьи гибриды
  • волкособ (гибрид волка)
  • гуль дог
  • питбульмастиф
  • северокавказская собака

Однако не все эти породы широко распространены среди российских собаководов, а некоторые из них скорее дикие, чем домашние.

Самые популярные и агрессивные породы

Рассмотрим подробнее тех собак, которых часто можно встретить в российских домах и которые при неправильном воспитании могут стать опасными.

Американский питбультерьер

Эта порода известна своей мощной хваткой и силой. Если питбуль схватил конечность, он не отпустит ее без серьезных усилий. Несмотря на это, питбули легко обучаются и используются для поиска наркотиков и взрывчатки. Однако применять агрессию в дрессировке категорически запрещено.

Канарский дог

Изначально выведенный для защиты домашнего скота от диких зверей, канарский дог стал отличным сторожем и борцом благодаря своей мускулатуре. Не стоит провоцировать эту породу — она способна показать настоящую силу и решительность.

Ротвейлер

Ротвейлеры — прирожденные охранники. Их часто изображают на табличках с предупреждением "Во дворе злая собака". При отсутствии правильной социализации и воспитания они могут стать опасными для окружающих.

Кане-корсо

Эти крупные и выносливые собаки не нападают без причины. Однако если им позволять слишком многое и не обеспечивать физическую активность, могут возникнуть проблемы с поведением. Кане-корсо лучше содержать в домашних условиях с регулярными нагрузками.

Родезийский риджбек

Несмотря на средний размер, этот бесстрашный пес способен остановить даже льва, если действует в стае. Для него крайне важны регулярные физические упражнения — без них он может стать агрессивным.

Тоса-ину

Первоначально выведенная для собачьих боёв, эта порода — мощный и самостоятельный телохранитель. Склонность к агрессии усиливается при неправильном воспитании и недостаточной социализации.

Американский бандог

Название этой породы переводится как "цепная собака". Выведенный для боёв, бандог обладает крепким скелетом и внушительной мускулатурой, что делает его потенциально опасным. Ранняя социализация и постоянные тренировки — обязательны.

Бультерьер

Внешний вид бультерьера может пугать, но в его характере сочетаются бойцовские инстинкты и дружелюбие. Чтобы избежать агрессии, важно уделять внимание дрессировке и физическим нагрузкам.

Акита-ину

Пушистый и милый внешний вид акиты обманчив. Это сложная в воспитании порода, которая не терпит грубости в свой адрес. Неправильное обращение может привести к агрессивному поведению.

Американский стаффордширский терьер

Сильное тело, мощная мускулатура и невероятная скорость — вот внешние черты этой породы. В характере — бесстрашие и любовь к хозяину, но при угрозе для себя или семьи эта собака может стать неуправляемой.

Все перечисленные породы требуют ответственного отношения со стороны владельцев. Без должной социализации, дрессировки и физических нагрузок даже самые дружелюбные собаки могут стать опасными.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Попугаи-неразлучники теряют аппетит в одиночестве — зоологи сегодня в 13:36

Попугаи-неразлучники без пары: простой способ сохранить счастье птицы без лишних затрат

Могут ли попугаи-неразлучники жить без пары? Развенчиваем мифы и даем советы, как помочь одинокой птичке. Love birds — это не приговор к одиночеству!

Читать полностью » Уход за джунгарскими хомячками: биологи объяснили причины роста зубов сегодня в 12:23

Джунгарские хомячки: крошечные герои с зубами-ножами и тайным оружием

Узнайте секреты джунгарских хомячков: от ночной активности до запаха и спячки. Готовы открыть для себя мир этих милых грызунов?

Читать полностью » Содержание дегу в квартире требует специального ухода за зубами, предупреждают зоологи сегодня в 12:08

Дегу: быстрый способ обзавестись умным питомцем, который спит по ночам и требует минимум усилий

Дегу — необычные грызуны из Чили, которые живут до 7 лет и ведут дневной образ жизни. Узнайте плюсы и минусы содержания этих активных питомцев в квартире.

Читать полностью » Специалисты: шум во время прогулки в лесу снижает риск нападения медведя сегодня в 11:13

Медведь встаёт на задние лапы — угроза или любопытство: два противоположных сценария

Встреча с медведем в лесу может обернуться настоящим испытанием. Но зная простые правила, можно снизить риск и даже выйти из ситуации живым.

Читать полностью » Учёные и кинологи опровергли миф о связи характера собаки с её весом сегодня в 10:07

Маленькие собаки, большой характер: что скрывают любимцы в мини-формате

Считается, что маленькие собаки более капризные и шумные, а большие — спокойные и добродушные. Но так ли размер определяет характер питомца?

Читать полностью » Археологи: морские свинки были одомашнены в Андах около 7 тысяч лет назад сегодня в 9:51

Зверьки, пережившие королевские дворы и кухни инков: правда о морских свинках

Эти милые грызуны не имеют ничего общего ни с морем, ни со свиньями. Откуда же тогда появилось столь странное название?

Читать полностью » Кошки поднимают хвост и трутся боком о хозяина в знак приветствия сегодня в 8:45

У кошек свой язык приветствий: что означает каждое движение и взгляд

Почему кошка убегает от хозяина после разлуки и не спешит в объятия? Разбираемся, какие знаки используют мурлыки, чтобы сказать я рад тебя видеть.

Читать полностью » Усы у кошек являются сенсорным органом и помогают ориентироваться в пространстве сегодня в 7:39

Маленький волосок — большая катастрофа: зачем кошке усы на самом деле

Зачем кошке усы и что произойдёт, если их подстричь? Ответ удивит: вибриссы играют куда более важную роль, чем просто украшение мордочки.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Лариса Долина заявила, что больше не планирует выходить замуж
Наука и технологии

Археологи обнаружили в Узбекистане 9200-летние серпы для сбора дикого ячменя
Еда

Домашние сухарики с чесночным маслом: готовка занимает не более 15 минут
Красота и здоровье

Учёные: регулярное употребление свежих фруктов снижает риск набора лишнего веса
Садоводство

Виноградари Вологодской области назвали правила подготовки лозы к зиме
Дом

Как сочетать узоры и текстуры в интерьере: советы дизайнеров по выбору домашнего текстиля
Красота и здоровье

Доктор Джозеф Хури: операции остаются самым надёжным способом убрать лишнюю кожу после похудения
Туризм

Хемниц получил статус культурной столицы Европы в 2025 году
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet