Необычный гид по миру: куда не стоит лететь даже самым опытным путешественникам
Опытный путешественник Денис Забелин составил список стран, которые могут быть особенно опасными для туристов. Своими наблюдениями он поделился в блоге "Жизнь в движении" на платформе "Дзен".
Африка: Сомали и ЦАР
Восточноафриканское государство Сомали оказалось в числе самых небезопасных. Там до сих пор сильны кланы, вооружённые группировки и исламистские организации, промышляющиеся похищением иностранцев. Похожая ситуация и в Йемене, где угроза захвата туристов столь же высока.
Центральноафриканская Республика, по словам Забелина, вообще лишена "безопасных зон". Здесь опасность может подстерегать даже за бутылку воды — риск нападения велик повсюду.
Афганистан: страна под запретами
Особое место в списке занимает Афганистан.
"Любая камера или GPS-трекер — повод для задержания. Российский блогер Рустам Шукюров, рискнувший отправиться туда, рассказывал, как талибы заставляли его пересаживаться в машину, полную вооружённых людей. Последний громкий случай — исчезновение востоковеда Святослава Каверина, которого позже обнаружили в изоляторе для иностранцев", — отметил Забелин.
Южная Америка: Венесуэла
Венесуэла также не внушает доверия: турист с рюкзаком здесь воспринимается как лёгкая добыча для уличных банд.
Азия: Пакистан и Ирак
Не слишком дружелюбным для путешественников остаётся Пакистан.
"Чужаков встречают с подозрением. Российские блогеры жалуются на агрессивные проверки со стороны полиции, которая нередко изымает камеры и просматривает все фотографии", — рассказывает автор.
Не лучше обстоят дела и в Ираке: туристическая инфраструктура практически отсутствует, а атмосфера недоверия делает поездку крайне рискованной.
Итог
Перечень Дениса Забелина показывает: даже в эпоху доступных перелётов и открытых границ есть уголки мира, где любопытство путешественника может обернуться смертельной опасностью.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru