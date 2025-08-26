Необычный гид по миру: куда не стоит лететь даже самым опытным путешественникам

Опытный путешественник Денис Забелин составил список стран, которые могут быть особенно опасными для туристов. Своими наблюдениями он поделился в блоге "Жизнь в движении" на платформе "Дзен".

Африка: Сомали и ЦАР

Восточноафриканское государство Сомали оказалось в числе самых небезопасных. Там до сих пор сильны кланы, вооружённые группировки и исламистские организации, промышляющиеся похищением иностранцев. Похожая ситуация и в Йемене, где угроза захвата туристов столь же высока.

Центральноафриканская Республика, по словам Забелина, вообще лишена "безопасных зон". Здесь опасность может подстерегать даже за бутылку воды — риск нападения велик повсюду.

Афганистан: страна под запретами

Особое место в списке занимает Афганистан.

"Любая камера или GPS-трекер — повод для задержания. Российский блогер Рустам Шукюров, рискнувший отправиться туда, рассказывал, как талибы заставляли его пересаживаться в машину, полную вооружённых людей. Последний громкий случай — исчезновение востоковеда Святослава Каверина, которого позже обнаружили в изоляторе для иностранцев", — отметил Забелин.

Южная Америка: Венесуэла

Венесуэла также не внушает доверия: турист с рюкзаком здесь воспринимается как лёгкая добыча для уличных банд.

Азия: Пакистан и Ирак

Не слишком дружелюбным для путешественников остаётся Пакистан.

"Чужаков встречают с подозрением. Российские блогеры жалуются на агрессивные проверки со стороны полиции, которая нередко изымает камеры и просматривает все фотографии", — рассказывает автор.

Не лучше обстоят дела и в Ираке: туристическая инфраструктура практически отсутствует, а атмосфера недоверия делает поездку крайне рискованной.

Итог

Перечень Дениса Забелина показывает: даже в эпоху доступных перелётов и открытых границ есть уголки мира, где любопытство путешественника может обернуться смертельной опасностью.