Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Манул
Манул
© commons.wikimedia.org by Albinfo is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 9:29

Внешность дикого зверя и сердце охотника: почему экзотические кошки рушат иллюзии хозяев

Ветеринары: манул, саванна и чаузи не подходят для домашнего разведения

Кошки давно стали частью нашей жизни, принося уют и радость. Но не все породы одинаково безопасны. Растущий интерес к экзотическим питомцам приводит к тому, что люди выбирают кошек, сохранивших дикие инстинкты. А это — риск и для хозяев, и для окружающих.

Разберём три самые опасные породы, которые эксперты не рекомендуют содержать дома.

Манул — дикая красота вне дома

Манул или палласов кот — символ степей и гор Центральной Азии. Он выглядит как пушистый шарик с плоской мордочкой, но это чистый хищник.

  • Манулы непредсказуемы, агрессивны и не поддаются приручению.

  • В большинстве стран они охраняются законом, поэтому держать их дома запрещено.

Манул — это не "экзотический питомец", а редкий дикий зверь, место которому в природе.

Саванна — гибрид с диким нравом

Саванна появилась в 1980-х, когда скрестили домашнюю кошку и африканского сервала. Своим внешним видом она напоминает мини-гепарда.

  • Кошки первых поколений (F1-F3) могут проявлять агрессию.

  • Сильные лапы и когти легко наносят травмы.

  • Охотничьи инстинкты представляют угрозу для других животных.

Даже опытному хозяину справиться с саванной непросто: ей нужны большие пространства, активные игры и постоянное внимание.

Чаузи — наследие болотной рыси

Чаузи — гибрид домашней кошки и камышового кота. Стройное тело, длинные лапы и кисточки на ушах делают их похожими на миниатюрную рысь.

  • Без ранней социализации чаузи становятся агрессивными.

  • Требуют много места и особых условий.

  • Могут быть разрушительными в квартире.

Это кошка не для новичков: нужно уметь работать с её характером и охотничьими привычками.

Опасность экзотики

Манулы, саванны и чаузи — животные с диким наследием. Их содержание требует особых условий и несёт риск. Это не "пушистые игрушки", а сложные питомцы, способные доставить серьёзные проблемы.

Альтернативы с экзотической внешностью

Хотите "дикого" красавца, но без риска? Обратите внимание на породы, полностью адаптированные к жизни рядом с человеком:

  • Бенгальская кошка — леопардовый окрас и дружелюбный характер.

  • Оцикет — выглядит как оцелот, но очень контактный и ласковый.

  • Египетская мау — древняя порода с пятнистой шерстью и мягким нравом.

Эти кошки объединяют эффектный внешний вид и домашнюю преданность.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Морковь признана безопасным угощением для собак — ветеринары сегодня в 1:16

Секретное лакомство для собак оказалось в холодильнике у каждой хозяйки

Морковь — простое и полезное лакомство для собак. Узнайте, чем она помогает питомцу и как правильно включать её в рацион.

Читать полностью » Ветеринар Серети: лай указывает на страх, радость или защиту собаки сегодня в 0:26

Лай питомца в разных ситуациях — не просто звук: вот что скрывается за ним

Лай собаки — это не шум и не привычка, а язык, полный смыслов. Как распознать эмоции питомца и правильно реагировать на каждый сигнал?

Читать полностью » В Краснодаре женщина отсудила у риелторов более 50 тысяч рублей за отказ искать жильё с котом вчера в 23:32

Жительница Краснодара отсудила у агентства более 50 тысяч рублей за несданную квартиру

Жительница Краснодара выиграла суд у риелторов, не сумевших найти жильё с разрешением на кота. Компания заплатит ей более 50 тысяч рублей.

Читать полностью » В Новгородской области оформили первую поездку животного-компаньона в Южную Америку вчера в 22:28

Хвостатый путешественник: собака из Новгородской области покоряет Южную Америку

Питомец из Новгородской области впервые отправился в Чили. Перед полётом он прошёл полный ветеринарный контроль, а всего в этом году животных вывезли в 16 стран.

Читать полностью » В России профессия кинолога не регулируется законом: на что обратить внимание хозяевам при выборе эксперта вчера в 21:12

Кинолог может всё испортить: ошибки выбора оборачиваются проблемами на годы

Как отличить хорошего кинолога от сомнительного? 6 красных и 6 зеленых «флагов», которые помогут выбрать тренера для вашей собаки.

Читать полностью » Дрессировка собак дома: простые команды и ошибки, которых стоит избегать вчера в 20:09

10 минут в день — и питомец становится послушным: почему собака учится быстрее дома

Дрессировать собаку дома реально: простые шаги, базовые команды и советы, которые помогут воспитать послушного питомца без ошибок.

Читать полностью » Умные собаки становятся проблемой для владельцев вчера в 19:23

Когда ум мешает: собаки, которые страдают от собственной сообразительности

Собаки-гении не всегда удобные питомцы. Почему ум превращается в проблему и как правильно воспитать "слишком умного" друга?

Читать полностью » Собаки могут быть счастливы в квартире при активных прогулках и правильном уходе вчера в 18:17

Миф о дворе развеян: собака в квартире может быть счастливее, чем в доме

Собака может быть счастлива и в квартире. 7 секретов, которые помогут организовать жизнь с питомцем так, чтобы довольны были и хозяин, и пёс.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Мелисса Гарсия рекомендовала комплекс упражнений после простуды
Садоводство

Сорняки-удобрения: как использовать нежелательные травы для подкормки огорода
Культура и шоу-бизнес

Блогеры заметили изменение внешности в YouTube Shorts — Google признала тесты ИИ
Еда

Салат с капустой: рекомендации по выбору ингредиентов и сервировке
Садоводство

Ленивый сад в Смоленской области: эффективные советы по уходу и выбору растений
Красота и здоровье

Диетолог Елена Соломатина: нормы потребления варенья и последствия превышения
Туризм

Свободные для россиян страны Европы: куда можно поехать
Садоводство

Озимый чеснок в средней полосе сажают в сентябре–октябре на глубину 6–8 см
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru