Вы рискуете своей жизнью: самые опасные автомобильные гаджеты, от которых нужно срочно избавиться

Многие автомобилисты, стремясь улучшить свои транспортные средства, нередко прибегают к установке различных гаджетов, которые могут привести к опасным последствиям. Представитель ГАИ в интервью порталу njcar. ru выделил наиболее опасные аксессуары, которые водители, не задумываясь, устанавливают на свои автомобили.

Одним из наиболее тревожных устройств являются заглушки для замков ремней безопасности. Они отключают сигнал, напоминающий водителю о необходимости пристегнуться, что некоторые автолюбители считают ненужной мерой предосторожности. Однако игнорирование использования ремней безопасности может привести к серьезным травмам, а в случае крупной аварии — стать фатальным. Установка таких заглушек подвергает риску не только самого водителя, но и его пассажиров.

Еще одним опасным аксессуаром являются шторки на передних окнах. Они устанавливаются вместо полной тонировки, скрывая салон автомобиля от посторонних глаз, но при этом значительно ухудшают обзор водителя, создавая опасные ситуации на дороге.

Тонировка всех окон автомобиля пленкой в цвет кузова — еще один тревожный тренд. Несмотря на эффектный внешний вид, внутри салона создается искаженное восприятие цветов, что может негативно сказаться на безопасности вождения.

Также стоит упомянуть о декоративных элементах, таких как "собачки" с качающимися головами, пластиковые цветочки и плюшевые игрушки, которые водители часто размещают на панели перед лобовым стеклом. Эти безобидные на первый взгляд аксессуары могут отвлекать водителя и собирать пыль, ухудшая видимость.

Портативные алкотестеры, особенно низкокачественные модели китайского производства, также представляют собой потенциальную опасность. Эти устройства часто дают неправильные показания, что может создать ложное ощущение безопасности у водителя.

Наконец, различные освежители воздуха, календари и мягкие игрушки, подвешенные на салонное зеркало, перекрывают обзор водителю, что может стать причиной аварии.

Фото: commons. wikimedia.org/yns plt (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).