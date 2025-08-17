Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
© commons.wikimedia.org by Kuebi is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike License
Ксения Заярнюк Опубликована вчера в 11:21

На вид безобидные — на деле смертельно опасные: каких животных в России лучше не трогать руками

Список ядовитых животных России: млекопитающие, змеи, пауки, рыбы

Россия — страна с богатой и разнообразной природой. И хотя большинство её обитателей не несут угрозы человеку, некоторые животные способны причинить серьёзный вред. Их укусы или контакт с их ядом могут обернуться больницей, а иногда и реанимацией.

Ниже — обзор наиболее опасных животных в России и рекомендации, как избежать встречи с ними и сохранить здоровье.

Ядовитые млекопитающие

Водяная землеройка (кутора)

  • Единственное ядовитое млекопитающее России.

  • Живёт на Таймыре, в Якутии, на Дальнем Востоке.

  • Вырабатывает токсичную слюну, парализующую мелких животных.

  • Для человека укус опасности не несёт, но вызывает кратковременную боль.

Совет: не пытайтесь ловить или брать в руки, даже если животное кажется безобидным.

Земноводные и амфибии

Обыкновенная жаба

  • Выделяет буфотоксин через железы на голове.

  • Для человека яд не смертелен, но вызывает раздражение кожи и слизистых.

  • Опасен для домашних животных, особенно собак.

Краснобрюхая жерлянка

  • Яркий живот предупреждает врагов: она ядовита.

  • Слизь содержит токсичные вещества, при контакте возможны ожоги кожи и головная боль.

  • В ряде регионов внесена в Красную книгу.

Совет: избегайте прямого контакта и мойте руки после прикосновения к амфибиям.

Опасные рыбы

Морской ерш (скорпена)

  • Обитает в Чёрном море.

  • Имеет ядовитые шипы на спине и жабрах.

  • Укол вызывает сильную боль, отёк, иногда повышение температуры.

Совет: используйте защитную обувь при купании и будьте внимательны на морском дне.

Насекомые и паукообразные

Скорпион

  • Встречается на Кавказе, в Астраханской и Волгоградской областях.

  • Укус болезненный, сопровождается отёком и нарушениями работы нервной системы.

  • Для здорового взрослого не смертелен, но детям и пожилым может угрожать жизни.

Каракурт (чёрная вдова)

  • Самый ядовитый паук России.

  • Живёт на юге страны.

  • Яд вызывает боль, судороги, проблемы с дыханием.

  • Требует срочной медицинской помощи и введения противоядия.

Пчёлы и осы

  • Широко распространены.

  • Опасность — в аллергической реакции, вплоть до анафилактического шока.

  • Даже у здоровых людей возможен отёк и сильная боль.

Совет: осматривайте обувь и одежду, не оставляйте сладкие продукты на улице.

Ядовитые змеи

Щитомордник

  • Обитает на юге и востоке России.

  • Укус вызывает боль, тошноту, головокружение.

Обыкновенная гадюка

  • Самая распространённая ядовитая змея в России.

  • Яд опасен для детей и аллергиков, но редко смертелен для взрослых.

Гюрза (левантская гадюка)

  • Самая опасная змея России, обитает на Кавказе и в Краснодарском крае.

  • Яд поражает сердце и нервную систему.

  • Без медицинской помощи укус может быть смертельным.

Совет: на природе носите закрытую обувь, избегайте высокой травы и кустарников, всегда смотрите под ноги.

Как обезопасить себя

  1. Носите защитную одежду и обувь на природе.

  2. Не трогайте руками незнакомых животных и амфибий.

  3. Следите за детьми и питомцами во время прогулок.

  4. При укусе или уколе — немедленно обратитесь к врачу.

  5. Знайте места обитания опасных животных и соблюдайте осторожность.

Большинство ядовитых животных в России не стремятся нападать на человека. Опасность возникает, если их потревожить или случайно задеть. Знание об их повадках и соблюдение правил безопасности помогут наслаждаться природой без риска для жизни и здоровья.

