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Эксперт Шкитин: переросшие кабачки не стоит употреблять в пищу
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Россиян предупредили об опасности кабачков с огорода: не каждый овощ полезен

Эксперт Шкитин: переросшие кабачки не стоит употреблять в пищу

Кабачки — богатый витаминами и клетчаткой овощ, который обязательно должен быть в рационе. Однако не каждый плод с огорода полезен, рассказал "Газете.Ru" доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Сергей Шкитин. По его словам, перезревшие кабачки употреблять в пищу не рекомендуется.

Эксперт отметил, что садоводы нередко упускают момент и позволяют кабачкам перерасти. У ткаих плодов грубая, толстая кожа и сухая мякоть. Пользы в таких овощах немного, поэтому их лучше не есть.

По словам Шкитина, для употребления идеально подходят небольшие кабачки с мягкой, нежной клетчаткой.

Также эксперт предупредил об опасности употребления кабачков и других овощей, которые выращивались на удобренной химикатами почве. Определить их можно по неестественно крупным размерам, отметил Шкитин.

По словам собеседника, польза кабачков "улетучивается" и при неправильном приготовлении. Так, при жарке на растительном масле блюдо становится очень калорийным и хуже усваивается. Эксперт рекомендовал вместо жарки тушить или запекать кабачки, чтобы сохранить максимум пользы.

Фото: Freepik/8photo.

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