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Соки и смузи на столе
Соки и смузи на столе
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 15:43

Миф о полезном напитке рухнул: этот утренний ритуал пора пересмотреть

Популярные фруктовые напитки могут быть опаснее, чем кажется на первый взгляд, отметила молекулярный биолог, биохимик Юлия Дробышева. В беседе с NewsInfo она назвала наиболее вредные для человеческого организма виды соков и предостерегла от их регулярного употребления.

При выборе напитков важно различать продукцию промышленного производства и свежевыжатые варианты, говорит эксперт. Промышленные соки часто являются сахарным раствором с минимальным содержанием натуральных компонентов. Нередко такая продукция изготавливается из концентрата, который сгущают выпариванием воды, после чего продукт проходит стадию пастеризации. В процессе обработки теряется большинство полезных витаминов, а для компенсации вкуса и состава производители добавляют сахар и воду.

"Если брать данные известные, то абсолютным антилидером являются виноградный, апельсиновый, яблочный и банановый соки и нектары. Из-за того, что они содержат огромный процент сахара. И плюс еще больший процент кислот", — отметила биолог.

Эксперт пояснила, что в стакане апельсинового сока объемом двести миллилитров содержится сахар, эквивалентный трем плодам, что превышает тридцать граммов сахара. При употреблении цельного фрукта наличие клетчатки замедляет всасывание глюкозы, но в соке пищевые волокна отсутствуют, что провоцирует резкий скачок сахара в крови.

Риски переедания некоторых продуктов особенно критичны для диабетиков. К тому же высокую концентрацию органических кислот, раздражающих слизистую желудка, содержат многие плоды. Употребление подобных кислых соков натощак может спровоцировать развитие гастрита.

"Мы разрушаем основной миф, что утро надо начинать со стакана свежевыжатого сока, особенно из апельсинов. Эту идею нужно забыть вообще. Виноград — это очень большой антилидер. В нем максимальное содержание фруктозы. Фруктоза очень сильно вызывает повышение сахара в крови", — пояснила эксперт.

Специалист добавила, что в качестве более безопасной альтернативы стоит рассмотреть овощные соки, такие как томатный или тыквенный. Последний, помимо десертного вкуса, богат полезными для организма элементами.

Также в этой категории продукции важно учитывать биохимические свойства продуктов питания. В томатном соке содержатся ликопины, выступающие мощными антиоксидантами. Для тех, кто предпочитает фруктовые вкусы, оптимальными являются соки прямого отжима без сахара, например, гранатовый или вишневый. Также контроль уровня глюкозы можно осуществлять через включение в рацион других продуктов, а добавление ингредиентов с клетчаткой в основные блюда поможет сделать питание более сбалансированным. Тем не менее, любой сок не является полноценной заменой свежим фруктам и овощам.

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Проверено экспертом: Врач-диетолог Екатерина Мельникова
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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