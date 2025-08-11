Перхоть и зуд: узнайте, как солнце усугубляет проблему и что с этим делать

Перхоть остаётся одной из самых распространённых и раздражающих проблем кожи головы. Она проявляется в виде мелких чешуек сухой кожи, которые особенно заметны на тёмных волосах или одежде. Помимо эстетического дискомфорта, нередко появляется сильный зуд и ощущение стянутости кожи.

Дерматологи отмечают, что причины её возникновения могут быть разными: от заболеваний кожи и ошибок в уходе за волосами до повышенной жирности кожи головы. При лёгких формах зачастую достаточно регулярного мытья волос подходящими шампунями.

Выбор шампуня и режим мытья

По данным Американской академии дерматологии, первым шагом должно стать использование специализированного шампуня против перхоти. В его составе желательно наличие активных компонентов, например салициловой кислоты. Если один препарат не даёт результата, специалисты советуют чередовать разные средства с различными механизмами действия.

Эффективность лечения во многом зависит от правильного применения. Шампунь нужно вспенить и оставить на коже головы на 5-10 минут, ориентируясь на рекомендации производителя и собственный тип волос. Людям с тонкими или жирными волосами может потребоваться мытьё почти каждый день, а при густых или вьющихся — примерно раз в неделю, чтобы не пересушить кожу.

Защита от солнца

Солнечные лучи способны усугубить проблему, поэтому медики рекомендуют носить широкополые шляпы и использовать солнцезащитные средства с SPF не ниже 30. Оптимальный формат — спрей или порошок, особенно удобный при редких волосах.

Когда обратиться к врачу

Если симптомы не ослабевают или сопровождаются выраженным дискомфортом, дерматолог может назначить более сильные препараты. Кроме того, специалист проверит, не связано ли появление перхоти с другими кожными заболеваниями, такими как себорейный дерматит или экзема.