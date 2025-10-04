Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Одуванчики
Одуванчики
© Own work by Jakub Kolář is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 21:38

Почему ваше дыхание срывает семена одуванчика, а ветер иногда нет — ответ удивит

Одуванчик использует особую форму крепления семян для эффективного распространения

Обычная пушистая головка одуванчика — это не просто символ весны и детских желаний. За её легкомысленной красотой скрывается удивительный механизм распространения семян. Новое исследование, опубликованное в Journal of the Royal Society Interface, показало: направление ветра играет ключевую роль в том, какие семена улетят первыми, а какие останутся на месте. Причём разница в силе, необходимой для их освобождения, может превышать сотню раз.

Как устроен "полет" семян

Учёные давно замечали закономерность: семена, обращённые лицом к ветру, почти всегда покидают растение первыми. Те, что расположены с противоположной стороны, держатся дольше. Чтобы разобраться в этом, исследователи пошли на эксперимент. Они закрепили к пушинкам семян тонкие проволочки, подключили их к чувствительному датчику и стали тянуть под разными углами, имитируя воздушный поток.

Выяснилось, что семена реагируют по-разному в зависимости от своего положения. Те, что "смотрят" на ветер, изгибаются вверх и легче отрываются. Семена с защищённой стороны, наоборот, отклоняются вниз, и для их отделения нужно приложить гораздо больше усилий.

Почему семена не рвутся одинаково

Причина кроется в особой анатомии. Каждое семя крепится не строго по центру, а вставлено в небольшую бороздку в форме подковы. Если ветер поднимает его вверх, слабый край легко ломается, и семя улетает. Когда же поток тянет вниз, у основания включается "усиление" — дополнительная ткань распределяет нагрузку, и семя остаётся на месте.

Таким образом, семена словно "выбирают" лучший момент для полёта. Подхваченные восходящим потоком, они оказываются дальше от материнского растения, тогда как нисходящий ветер, способный уронить семена под ноги, им не страшен.

Сравнение: усилия для отделения семян

Положение семени Направление изгиба Необходимая сила Скорость ветра
Наветренная сторона Вверх минимальная стандартная
Подветренная сторона Вниз в 5 раз больше более чем в 2 раза выше
Прямое выдергивание По оси в 30 раз больше крайне высокая

Советы шаг за шагом: как наблюдать за полётом семян

  1. Найдите зрелый одуванчик с полностью сформированным шариком.

  2. Обратите внимание на то, в какую сторону дует ветер.

  3. Подождите, пока лёгкий поток коснётся головки: первыми улетят семена с наветренной стороны.

  4. Попробуйте закрыть от ветра часть соцветия рукой — увидите, что семена останутся дольше.

  5. Для более яркого эксперимента используйте фен с тёплым воздухом, держа его под разными углами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что все семена одинаково легко отрываются.

  • Последствие: недооценка эволюционной стратегии растения, ошибки в моделях распространения.

  • Альтернатива: учитывать направление ветра и особенности крепления семени при наблюдениях или научных расчётах.

А что если ветер дует вниз?

Если поток направлен строго сверху вниз, большая часть семян останется в головке. Даже при сильных порывах они не спешат покидать растение. Это выгодно: семена сохраняются до более подходящих условий, когда подует восходящий поток.

Плюсы и минусы механизма

Плюсы Минусы
Семена разлетаются на большие расстояния Зависимость от направления ветра
Минимальные энергозатраты растения При длительном безветрии семена могут задержаться
Более высокая вероятность успешного прорастания Уязвимость к механическим повреждениям при выдергивании

FAQ

Как выбрать лучший момент, чтобы загадать желание на одуванчике?
Лучше всего дуть на шарик в безветренную погоду: так вы точно станете "ветром", определяющим судьбу семян.

Сколько семян в среднем у одного одуванчика?
Обычно от 100 до 200, в зависимости от условий роста.

Что лучше для распространения семян: ветер или животные?
У одуванчика основной механизм — именно ветер, хотя иногда семена цепляются к шерсти зверей.

Мифы и правда

  • Миф: все семена слетают с одуванчика при первом порыве.

  • Правда: одни улетают сразу, другие удерживаются, ожидая более подходящего момента.

  • Миф: направление ветра не имеет значения.

  • Правда: от него зависит, насколько легко семя освободится.

3 интересных факта

  1. Семена одуванчика способны пролетать до километра без приземления.

  2. Их структура похожа на миниатюрный парашют: каждое семя несёт "зонтик" из сотни волосков.

  3. Модели распространения семян одуванчика используются в аэродинамике при создании дронов.

Исторический контекст

В XIX веке ботаники впервые обратили внимание на уникальную форму парашюта у одуванчика.

В 1940-е годы физики начали изучать аэродинамику семян, используя ветродуи.

Современные исследования с датчиками и моделированием подтвердили: растения "рассчитывают" на подъемный поток, а не на случайность.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

На Тамани нашли фрагмент театральной маски эллинистического периода сегодня в 17:51
Греческие боги спустились на Тамань: археологическая сенсация меняет историю

В Фанагории археологи нашли фрагмент маски сатира II века до н. э. Что это открытие говорит о театральной жизни античного города?

Читать полностью » В Колумбии учёные сняли посмертные маски с мумий сегодня в 17:25
Колумбийские мумии показали свои лица: как цифровые технологии разговорили мёртвых

В Андах Колумбии мумии XIII-XVIII веков "демаскировали" с помощью КТ. Учёные показали, какими могли быть их лица при жизни.

Читать полностью » Археологи доказали, что гоплиты действительно толкались щитами в бою сегодня в 16:41
Древняя тактика, которая работала лучше танков: как греки сокрушали врагов одним нажатием

Археолог из США показал, что бронзовые доспехи гоплитов были созданы не только для защиты, но и для боевой тактики толкания щитами.

Читать полностью » В Ираке обнаружена шестиметровая скульптура ламассу в дворце Асархаддона сегодня в 16:16
Страж царя Асархаддона: шестиметровый монстр охранял дворец 2700 лет

В Ираке археологи нашли гигантское ламассу высотой шесть метров во дворце Асархаддона. Оно стало крупнейшей фигурой такого типа в мире.

Читать полностью » Учёные пробудили микробы из вечной мерзлоты возрастом сорок тысяч лет сегодня в 15:40
Мёртвое кладбище оказалось живым: что скрывает вечная мерзлота

Учёные пробудили микробы из вечной мерзлоты возрастом до 40 000 лет. Опыты показали: они живы и способны влиять на климат планеты.

Читать полностью » Учёные из Стэнфорда и Бейлора подтвердили снижение аппетита после физических нагрузок сегодня в 14:40
Аппетит убегает вместе с вами: бег и плавание снижают чувство голода на биохимическом уровне

Учёные нашли молекулу, которая объясняет, почему после тренировки снижается аппетит. Это открытие может изменить подход к борьбе с лишним весом.

Читать полностью » Старые гнёзда бородачей содержат кости животных, оружие и предметы быта сегодня в 13:40
Живой архив в скале: как птицы помогли учёным восстановить историю

Гнёзда бородачей в Испании оказались настоящими "музеями времени" — внутри сохранились артефакты возрастом до 675 лет.

Читать полностью » Новый эксперимент показал: мозг предсказывает вкус сладостей заранее сегодня в 12:52
Кекс выигрывает у капусты ещё до первой вилки: мозг подсказал почему

Учёные выяснили, что тяга к сладкому связана не только с рецепторами языка, но и с работой медиодорсального таламуса, который отвечает за предсказание вкуса.

Читать полностью »

Новости
Технологии
AnTuTu: iPad Pro M4 стал самым мощным устройством Apple, обойдя iPhone 17 Pro Max
Авто и мото
Есть ряд ситуаций, когда водитель вправе отказаться от исполнения требований сотрудника ГАИ
Наука
В древнем городе Эги найдены солнечные часы с корабельным орнаментом возрастом 2000 лет
Дом
Специалисты сервисных центров: чистить динамик смартфона нужно каждые полгода
Наука
В системе CT Cha обнаружен газопылевой диск, из которого могут сформироваться экзолуны
Туризм
В Коста-Рике дома просторные, а еда — простая: блогерша разрушила мифы об "экзотическом рае"
Спорт и фитнес
Три формата тренировок для занятых людей: HIIT, йога и силовые
Красота и здоровье
Кардиолог Савонина: аритмия после еды может быть связана с болезнями ЖКТ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet