Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
танцы
танцы
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 8:10

Танцы сжигают больше калорий, чем вы думаете: цифры удивляют

Mayo Clinic обновила данные о влиянии дефицита калорий на снижение веса

Танцы — это не только удовольствие и способ поднять настроение, но и эффективный вид физической активности, который помогает тратить энергию. При этом количество сжигаемых калорий во время часа танцев у разных людей заметно отличается. Влияют на это прежде всего масса тела и интенсивность движений. Чем активнее шаги и чем больше вес, тем выше энергетические затраты.

Сколько калорий сжигается за час танцев

  • Одним из ключевых факторов является вес человека. По данным Harvard Health Publishing, человек весом 57 кг (125 фунтов) при умеренных танцевальных движениях расходует около 5,5 калории в минуту — это примерно 330 калорий в час.
  • Если вес составляет 70 кг (155 фунтов), показатель увеличивается почти до 7 калорий в минуту, или около 410 калорий в час. При весе 84 кг (185 фунтов) сжигается более 8 калорий за минуту, что эквивалентно примерно 488 калориям за час.

Влияние интенсивности на результат

Чтобы танцы приносили ещё больше пользы, важно повышать темп и сложность движений. При энергичной манере исполнения человек весом 57 кг сжигает уже около 360 калорий в час, при весе 70 кг — около 450 калорий, а при 84 кг — свыше 530 калорий.
Таким образом, увеличение интенсивности делает танец более эффективным инструментом для создания дефицита энергии и контроля массы тела.

Танцы и снижение веса

Многие воспринимают танцы как приятный способ похудеть. Однако важно помнить, что результат зависит не только от активности, но и от рациона. Согласно данным Mayo Clinic, ранее считалось, что дефицит в 500 калорий в день помогает терять примерно по полкилограмма в неделю, так как 3500 калорий приравнивались к одному фунту жира. Сегодня исследователи уточняют: этот показатель индивидуален и зависит от пола, исходного веса и уровня физической активности.

Почему питание играет ключевую роль

Даже самые энергичные тренировки не принесут результата, если человек восполняет потраченные калории едой. Чтобы танцы помогали худеть, важно сочетать их с правильным питанием. Эксперты American Heart Association подчёркивают важность замены привычных вредных продуктов более полезными.

"Иногда достаточно просто заменить нездоровую еду на более полезную альтернативу", — отмечает American Heart Association.

Такой подход помогает постепенно формировать здоровые привычки без строгих ограничений.

Рекомендации по питанию

Согласно рекомендациям USDA, в рационе должны преобладать:
• свежие овощи и фрукты разных цветов;
• цельнозерновые продукты;
• нежирные источники белка.

Сбалансированное питание в сочетании с регулярными танцами делает процесс похудения более устойчивым и безопасным.

Количество калорий, которое сжигается во время танцев, зависит от веса и интенсивности движений. Прибавляя энергичности, можно заметно увеличить результат. Но для снижения веса важна не только активность: именно правильное питание вместе с физической нагрузкой позволяет достичь цели и сохранить здоровье.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренировки для любительского бокса: программа подготовки по данным FightCamp сегодня в 5:30

Первые шаги в бокс: простая ошибка, которая может стоить карьеры

Хотите выйти за пределы фитнеса и попробовать себя в настоящем ринге? Узнайте, как стать любительским боксёром и с чего начать путь в спорт.

Читать полностью » Ходьба и бег: сколько калорий тратится по данным Harvard Health Publishing сегодня в 5:10

Ходьба против бега: какой выбор приведёт к травме, а какой к результату

Бег и ходьба расходуют энергию по-разному и влияют на тело не одинаково. Разбираемся, что выбрать для себя и почему равенство между ними условно.

Читать полностью » Сколько калорий тратится на велосипеде за милю: данные ExRx.net сегодня в 4:50

Велосипед против калорий: цифры, которые ломают привычные представления

Узнайте, сколько калорий сжигается во время езды на велосипеде и какие факторы сильнее всего влияют на результат — скорость, вес или интенсивность.

Читать полностью » Польза отжиманий от стены для осанки и мышц верхней части тела — Лиззи Мэй сегодня в 4:30

Упражнение у стены, которое скрывает секрет сильной осанки

Отжимания от стены — это простой способ укрепить тело и подготовиться к классическим отжиманиям. Но эффект от них куда шире, чем кажется.

Читать полностью » Учёные: нагрузка на бицепс при упражнениях на скамье Скотта выше, чем при подъёмах стоя сегодня в 4:26

Бицепс растёт иначе: почему опытные атлеты выбирают скамью Скотта

Легендарная скамья Скотта изменила подход к тренировке рук. Разбираемся, кому подходит это упражнение, как правильно его выполнять и каких ошибок избегать.

Читать полностью » Пульс 200 ударов при нагрузке допустим только для молодых — кардиолог Нилай Мехта сегодня в 4:10

Сердце на грани: что означает пульс выше 200 ударов при тренировке

Что делать, если во время тренировки пульс внезапно подскакивает выше 200 ударов? Разбираем, когда это допустимо, а когда опасно для здоровья.

Читать полностью » Джефф Трипп рассказал, как выбрать время для кардиотренировки утром или вечером сегодня в 3:50

Кардио утром или вечером? Ошибка, из-за которой усилия пропадают даром

Когда лучше выходить на пробежку — утром или вечером? Ответ не так очевиден: многое зависит от привычек, целей и даже качества сна.

Читать полностью » Тренер Джастис Уильямс представил 20-минутную тренировку рук с гирей сегодня в 3:30

20 минут, одна гиря — и руки выглядят так, будто вы месяцами ходите в зал

Гиря способна заменить целый спортзал: всего 20 минут тренировки — и ваши руки, плечи и корпус получают полноценную нагрузку. Узнайте, как построить такой комплекс.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Как вырастить сладкую дыню: раскройте секрет рассады и подкормки для богатого урожая
Спорт и фитнес

План подготовки к забегу на 5 км от тренера Эндрю Кастора
Красота и здоровье

Врач Эвелина Овнанян предупредила об опасности хранения мытых яиц
Наука и технологии

Загадка летучих элементов решена: планетологи рассказали, зачем протоЗемле нужна была катастрофа
Культура и шоу-бизнес

Вдова Халка Хогана обвинила врачей в смерти рестлера после операции
Садоводство

Борьба с агрессивными растениями на участке: метод садоводов для ослабления корней в сентябре
Еда

Приготовьте салат из куриной грудки и шампиньонов по рецепту кулинарных экспертов
Авто и мото

BYD представил внедорожник Fang Cheng Bao Tai 3 с интеграцией дрона DJI
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet