Рэйчел Ганн из Австралии стала самой возрастной b-girl в брейк-дансе на Играх-2024

36-летняя представительница по брейк-дансу из Австралии взбудоражила соцсети после своего выступления на Играх-2024

36-летняя Рэйчел Ганн из Австралии стала онлайн-сенсацией после выхода на сцену первых в истории соревнований по брейкингу на Играх 2024 в Париже, передает Dailymail.

Представленная зрителям и судьям как "Raygun", Ганн проиграла соперницам вдвое моложе себя в отборочных баттлах.

Во время ее выступления, как передает Dailymail, многие зрители испытывали испанский стыд.

Некоторые пользователи недоумевали, как она смогла пройти квалификацию на Игры-2024, другие пользователи похвалили австралийку за ее уверенность и мужество.

Фото: Freepik