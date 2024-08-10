Рэйчел Ганн из Австралии стала самой возрастной b-girl в брейк-дансе на Играх-2024

36-летняя Рэйчел Ганн из Австралии стала онлайн-сенсацией после выхода на сцену первых в истории соревнований по брейкингу на Играх 2024 в Париже, передает Dailymail.
Представленная зрителям и судьям как "Raygun", Ганн проиграла соперницам вдвое моложе себя в отборочных баттлах.
Во время ее выступления, как передает Dailymail, многие зрители испытывали испанский стыд.
Некоторые пользователи недоумевали, как она смогла пройти квалификацию на Игры-2024, другие пользователи похвалили австралийку за ее уверенность и мужество.
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