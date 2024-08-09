Марокканский первопроходец в брейк-дансе дала интервью

Сельма Беннани, президент Федерации аэробики, фитнеса, хип-хопа и смежных видов спорта, гордится Билалом Маллахом и Фатимой Захра Эль-Мамуни, которые представят Марокко на Олимпийских играх 2024 года по брейк-дансу.
"Марокканское общество не приняло это [брейк-данс] 28 лет назад. Доминировало мнение, что хип-хоп, граффити, рэп - это мужская культура. Так что было очень сложно: постоянные отказы, ни партнеров, ни спонсоров. Министерство спорта это не волновало. Так что я не просто горжусь. Это бой, который я выиграла ", - сообщила Беннани в интервью BBC Sport Africa.
Она уже много лет делится своими знаниями по брейкингу с учениками и счастлива видеть, что ее страна участвует в таком престижном мероприятии.
Состязания по брейк-дансу пройдут 9 и 10 августа на площади Согласия в Париже. 32 танцора, поровну мужчин и женщин, будут соперничать между собой под зажигательные музыкальные треки, подобранные ди-джеем.
Девять судей оценят выступления после каждого поединка, чтобы определить победителя. Основное внимание уделяется физической подготовке, исполнению движений, плавности и общей выразительности.
Впервые брейк-данс был включен в программу Летних юношеских Олимпийских игр в 2018 году в Буэнос-Айресе. Тогда российский танцор Сергей Чернышев стал первым олимпийским чемпионом по брейк-дансу среди юношей. С 2024 года соревнования по брейкингу стали частью программы Олимпийских игр.
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