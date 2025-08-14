Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Спортивная девушка
Спортивная девушка
© Freepik by wayhomestudio
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 17:10

Танец вместо тренажёров: как одно движение меняет всё тело

Танцевальная тренировка Dance Sculpt от Наташи Вуич улучшает координацию и баланс

Тебе наскучили однообразные тренировки, и ты ищешь что-то, что поднимет настроение и заставит тело работать по-новому? Попробуй формат, в котором фитнес превращается в танцевальное шоу. Dance Sculpt — методика, созданная бывшей австралийской балериной Наташей Вуич, — объединяет кардио и силовую нагрузку в одном занятии. Сегодня этот стиль уже покорил студии по всему миру, а повторить его можно и дома.

Почему стоит попробовать

Главное преимущество Dance Sculpt в том, что он подходит практически каждому — нагрузка низкоударная, а значит, суставы и мышцы не испытывают лишнего стресса. При этом тренировка развивает координацию и баланс, что особенно важно для сохранения активности с возрастом и профилактики падений. И да, этот комплекс гарантированно зарядит эндорфинами — ровно тем, что нужно, чтобы выйти из тренировочной рутины.

Как подготовиться

Включи плейлист с треками 110-120 ударов в минуту — музыка здесь играет не последнюю роль. Каждое упражнение выполняется по минуте на правую сторону, затем без паузы переходишь к следующему. После 10 минут работы — короткий отдых (30-60 секунд) и повтор комплекса на левую сторону.

Что понадобится:

  • две гантели по 2,5 кг;
  • коврик для упражнений.

Пример упражнений

  • Biceps Press Out и Reach — стой с ногами чуть шире плеч, удерживая гантели, и выполняй плавные выжимания и разведения рук.
  • Sumo Squat to Lunge — глубокое приседание с поворотом корпуса в выпад, что прорабатывает ноги и ягодицы.
  • Single-Leg Deadlift с жимом над головой — баланс, сила и работа на стабилизаторы в одном движении.

Эти и другие элементы (включая Bird Dog с подворотом и боковую планку с жимом) создают связку, напоминающую танцевальную комбинацию. В результате ты получаешь не просто тренировку, а целый мини-спектакль, где работа мышц сочетается с ритмом музыки.

Интересный факт: исследования показывают, что танцевальные тренировки не только улучшают физическую форму, но и стимулируют работу мозга, так как требуют одновременной координации движений, запоминания последовательности и удержания темпа.

Dance Sculpt — это способ сделать спорт эмоциональным, красивым и доступным. Можно воспринимать его как фитнес, можно — как творческое занятие. Главное — ты в движении, а значит, делаешь шаг к более здоровому и энергичному дню.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренер Эми Уиндерл назвала 7 базовых упражнений, необходимых для эффективных тренировок сегодня в 11:06

Тренировки, которые не выглядят круто, но делают тебя сильным

Соцсети превратили тренировки в шоу, но за реальным результатом не туда. Мы собрали 17 лайфхаков, которые помогут выбраться из фитнес-хаоса и начать по-настоящему.

Читать полностью » Фитнес-эксперт Милославский: прогресс зависит от баланса интенсивности, объема и частоты сегодня в 10:16

Меньше подходов, больше прогресса: фитнес-правило, о котором забывают

Чем чаще тренируешься — тем меньше должен «жать»? Эксперт объяснил, почему для прогресса в фитнесе важен баланс, а не максимальная нагрузка.

Читать полностью » Физиотерапевт Винни Ю перечислила пять упражнений для стабилизации лопатки сегодня в 9:50

Плечи без боли: простая техника, о которой не расскажут в зале

Пять простых, но эффективных упражнений помогут укрепить плечи, улучшить осанку и снизить риск травм — даже если вы никогда не получали повреждений.

Читать полностью » Врачи назвали 7 упражнений для укрепления внутренней поверхности бедра сегодня в 9:10

Почему лучшие упражнения для бёдер не требуют марафонских тренировок

Внутренние мышцы бёдер — ключ к балансу и подвижности. 7 эффективных упражнений с гантелями и без помогут укрепить их и снизить риск травм.

Читать полностью » Физическая нагрузка при фибрилляции предсердий: рекомендации кардиолога Лалиты МакСорли сегодня в 8:50

Инсульт изменил всё: как одно утро стало началом новой жизни

История женщины, для которой инсульт стал переломным моментом, и советы экспертов о том, как безопасно тренироваться при фибрилляции предсердий.

Читать полностью » Семь распространённых ошибок в боксе и как их исправить — рекомендации экспертов сегодня в 8:10

Когда защита падает: промахи, что приводят к нокауту

Типичные ошибки в боксе стоят вам сил, скорости и защиты. Разбираем 7 промахов, из-за которых даже сильный удар может обернуться поражением.

Читать полностью » Почему бегуны болеют после марафона — объясняет тренер Эрика Ковиелло сегодня в 7:50

Дистанция, после которой болеют даже чемпионы

После марафона вас может подстерегать не только усталость, но и болезнь. Разбираем причины «марафонного гриппа» и способы избежать его.

Читать полностью » Физиотерапевт Марко предупредила о рисках травм при ежедневных выпадах сегодня в 7:10

Ежедневные выпады: тренировка, которая может обернуться проблемами для коленей

Выпады каждый день — путь к сильным ногам или прямая дорога к травме? Разбираем плюсы, риски и безопасные схемы тренировок.

Читать полностью »

Новости
Дом

Горчичный порошок для стирки: эффективный и экологичный способ ухода за деликатными тканями
СФО

Глава управления Россельхознадзора из Красноярска арестован по подозрению в хищении 14 млн руб
Культура и шоу-бизнес

Депутат Драпеко заявила о возможном запрете культовых лент Балабанова
Авто и мото

Водителям рассказали, как правильно снимать клеммы аккумулятора в автомобиле
Спорт и фитнес

Полная амплитуда движения снижает риск травм при тренировках — физиотерапевт Грэйсон Уикхэм
Еда

Пять способов обжарить кабачки без муки и сохранить вкус овоща
Красота и здоровье

Секрет красного: освежите стиль с правильной палитрой после 50
Туризм

Ибица для всей семьи: 5 уникальных способов наслаждаться островом
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru