Танцевальная аэробика: шесть движений, без которых не выжить на первом занятии

Кажется, что простые движения на занятиях по аэробике могут сбить с толку, если вы видите их впервые. Но стоит лишь разобраться в базовых шагах — и тренировка превращается в удовольствие. Освоить их можно ещё до того, как вы переступите порог студии.

Почему это важно

Занятия по танцевальной аэробике — это не только способ поддерживать форму, но и отличная альтернатива однообразным тренировкам. Включив в свою практику несколько ключевых шагов, вы сможете чувствовать себя увереннее на любом занятии, а заодно улучшите координацию и ритм.

Основные движения

Basic Step

Поставьте ноги на ширине бёдер. Ведущей ногой сделайте шаг вперёд примерно на два фута, затем вернитесь в исходное положение. Можно выполнять как на степ-платформе, так и на полу. Для разнообразия меняйте ведущую ногу.

V-Step

Из исходного положения сделайте шаг вперёд в угол площадки одной ногой, затем другой — в противоположный угол. Возвращайтесь назад в центр в том же порядке. Движение формирует "V"-образный рисунок.

Step Touch

Перемещайтесь в сторону ведущей ногой, подставляя вторую. Можно двигаться по 2-4 шага в одну сторону, затем в другую. Этот элемент часто встречается в разминках.

Mambo

Шагните вперёд правой ногой, перенося на неё вес. Вернитесь на левую, сделайте шаг назад правой, снова смените опору — и повторяйте. Здесь важно движение бёдрами, ведь это заимствовано из латиноамериканских танцев.

Box Step

При правой ведущей ноге сделайте шаг вперёд и чуть в сторону, затем левую отставьте в сторону, правую — назад, и пересеките её левой. Рисунок шага образует квадрат — отсюда и название.

Grapevine

Двигаясь вправо, шагните ведущей ногой в сторону, затем заведите вторую за первую, снова шаг в сторону и лёгкое касание стопы рядом. Иногда в конце добавляют подъем колена или сгибание ноги.

Полезные советы

Начинайте с медленного темпа, чтобы запомнить последовательность.

Используйте зеркала в зале — так проще корректировать технику.

Попробуйте чередовать простые и более динамичные шаги, чтобы повысить нагрузку.

Интересный факт: танцевальная аэробика появилась в 1980-х годах и быстро стала популярной в фитнес-клубах по всему миру, потому что сочетает кардио и элементы танца, делая тренировку менее утомительной психологически.