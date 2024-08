45-ый глава США Дональд Трамп признал, что у Украины на данный момент отсутствие достаточного количества военнослужащих для продолжения вооружённого конфликта. Об этом он информировал в ходе беседы с американским инвестором и бизнесменом Илоном Маском, пишет РИА Новости.

Бывший лидер Соединённых Штатов заявил, что у государства в Восточной и Центральной Европе отсутствует достаточное количество военнослужащих. Он добавил, что на сегодняшний день украинская стороны задействует в вооружённом конфликте молодых парней и стариков, чтобы вести боевые действия.

Кроме того, 45-ый глава Штатов признал силу ВС РФ, вспомнив о том, что СССР одержал победу над фашистской Германией и над Наполеоном.

По словам бывшего главы Соединённых Штатов Америки, российский лидер Владимир Путин является "хорошим переговорщиком". Помимо этого, Дональд Трамп осудил "глупость" нынешнего главы Штатов Джо Байдена, который допустил возможность получения Украиной членства в Организации Североатлантического договора.

Фото: Flickr / Chairman of the Joint Chiefs of Staff (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)