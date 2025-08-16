Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Freepik by juicy_fish is licensed under public domain
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 11:09

Умер актёр из "Карточного домика", чьё лицо знали миллионы, но имя — немногие

Дэн Зиски, известный по "Карточному домику", скончался в 81 год

Он мог сыграть строгого политика, усталого врача или ироничного профессора — и в каждом образе был убедителен. Американский актер Дэн Зиски, чья карьера охватила более полувека и включала как театральные постановки, так и культовые сериалы, ушел из жизни на 81-м году.

21 июля в Нью-Йорке Дэн Зиски скончался от артериосклеротического сердечно-сосудистого заболевания. О его смерти сообщила семья на портале Legacy.com.

"Дэн был человеком выдающегося таланта и проницательным наблюдателем жизни", — сказали его близкие.

Они добавили, что актер "был таким же ярким и многогранным, как персонажи, которых он изображал на сцене и экране".

Жизнь, прожитая с огоньком

Родившись 13 августа 1944 года в Детройте, Зиски с юности проявлял незаурядные способности — сначала в спорте, соревнуясь в легкой атлетике и американском футболе, а затем в учебе. После окончания школы он поступил в Университет Мичигана, где получил степень бакалавра искусств.

Прежде чем выйти на сцену, он успел примерить на себя разные роли в прямом смысле слова: работал в разных сферах, включая службу матросом на грузовом судне. Но в итоге выбор пал на актерскую профессию, которой он посвятил всю жизнь.

"Его жизнь была прожита со страстью, жизнью, которая стала примером красоты стремления к мечте и важности дорожить каждым мгновением. Дэна будет очень не хватать, но он навсегда останется в сердцах тех, кто его знал, словно дорогой сердцу персонаж в вечной истории их жизни", — отметили родные.

На сцене, экране и за объективом

Дэн Зиски был не только актером, но и талантливым фотографом. Он выпустил фотокнигу Cloud Chamber, ставшую для него важным творческим проектом.

В его фильмографии — десятки ролей в кино и сериалах. Зрители помнят его по проектам "Карточный домик", "Тримей", "Приключения няни", "Квантовый скачок", "Скорая помощь", "Шакал", "Тринадцать дней", "Нью-Йорк, Нью-Йорк", "Элементарно". Он выходил на подмостки Бродвея, сочетая работу в театре и на телевидении.

Семья и наследие

У Зиски остались брат Дэвид, супруга Синтия, племянники Джесси, Бретт и Остин, а также шестеро их детей. Для них он был не только артистом, но и близким человеком, готовым поддержать, выслушать и поделиться историями, которые умел рассказывать с особым шармом.

