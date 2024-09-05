Дальний Восток удвоил объемы жилищного строительства за пять лет благодаря льготной ипотеке

На Дальнем Востоке за последние пять лет объем строительства жилых объектов удвоился, сообщил Алексей Чекунков, министр по развитию этого региона. Он отметил, что рекордные показатели были достигнуты благодаря программе льготной ипотеки, которая значительным образом способствовала увеличению жилищного строительства. Об этом он рассказал президенту России Владимиру Путину на презентации результатов работы в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Благодаря ипотечным программам мы достигли непревзойденного уровня жилищного строительства — за последние пять лет ввод жилья на Дальнем Востоке удвоился. В этом успехе сыграли роль такие инициативы, как программа "Дальневосточный квартал", специализированный конкурс по благоустройству городов и программа арендного жилья для востребованных специалистов", — подчеркнул Чекунков, добавив, что все эти проекты были инициированы по указаниям президента.
Фото: www.flickr.com/kuhnmi (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Прокурор Нью-Мексико инициирует возобновление дела против Алека Болдуина
Спецпрокурор штата Нью-Мексико Кари Моррисси обратилась к судье Мэри Марлоу Соммер с инициативой возобновить уголовное разбирательство об убийстве в отношении актёра Алека Болдуина. Ранее, в середине лета суд наложил вето на рассмотрение дела, заявив в решении о незаконных действия полиции и прокуроров в части сокрытию доказательств, сообщает Associated Press.
МИД РФ уведомил США об ответных мерах на санкции в отношении российских СМИ
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на решение американского минфина о внесении медиагруппы "Россия сегодня" и ряда других отечественных средств массовой информации в санкционный перечень. Попытки выдворения наших журналистов из США будут основанием для принятия ответных мер в отношении американских масс-медиа, цитирует дипломата Интерфакс.
Белоусов поздравил бойцов, освободивших населенные пункты в ДНР
Министр обороны России Андрей Белоусов официально поздравил военнослужащих, участвовавших в освобождении населенных пунктов Пречистовка, Нетайловка, Новгородское и Первомайское, как сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Иван Ургант почтил память своей бабушки Нины Ургант: "Вышла нас провожать"
Телеведущий Иван Ургант рассказал трогательную историю из последних лет жизни своей бабушки Нины Ургант.