Дальний Восток удвоил объемы жилищного строительства за пять лет благодаря льготной ипотеке

На Дальнем Востоке за последние пять лет объем строительства жилых объектов удвоился, сообщил Алексей Чекунков, министр по развитию этого региона. Он отметил, что рекордные показатели были достигнуты благодаря программе льготной ипотеки, которая значительным образом способствовала увеличению жилищного строительства. Об этом он рассказал президенту России Владимиру Путину на презентации результатов работы в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Благодаря ипотечным программам мы достигли непревзойденного уровня жилищного строительства — за последние пять лет ввод жилья на Дальнем Востоке удвоился. В этом успехе сыграли роль такие инициативы, как программа "Дальневосточный квартал", специализированный конкурс по благоустройству городов и программа арендного жилья для востребованных специалистов", — подчеркнул Чекунков, добавив, что все эти проекты были инициированы по указаниям президента.

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