Дальние поездки для электрокаров остаются лотереей: новый проект пытается это исправить

Владельцы электромобилей всё чаще сталкиваются с той же проблемой, что и пользователи смартфонов, — нехваткой заряда вдали от розетки. Особенно остро это ощущается в дальних поездках, где зарядная инфраструктура развита неравномерно. Как сообщает издание "За рулем", французская компания EP Tender предложила необычное решение — специальные прицепы с мощными аккумуляторами, способные подзаряжать электрокары прямо в пути.

Идея мобильной подзарядки

EP Tender разработала прицепы с аккумуляторной установкой мощностью 60 киловатт. Они предназначены для экстренных ситуаций, когда заряд батареи автомобиля подходит к нулю, а поблизости нет зарядных станций. В таком случае водитель может подключить электромобиль к прицепу и продолжить движение без вызова эвакуатора.

По словам разработчиков, технология ориентирована прежде всего на дальние поездки. Она также может расширить возможности владельцев бюджетных электромобилей с небольшим запасом хода. Водителям не придётся переплачивать за увеличенный аккумулятор — при необходимости можно арендовать прицеп и преодолеть длинный маршрут без ограничений.

"Цель использования таких прицепов — помочь владельцам электромобилей, осуществляющим дальние поездки", — рассказал генеральный директор EP Tender Жан-Батист Сегард.

Экономика и доступность решения

Ожидаемая стоимость одного прицепа составляет около 11 тысяч долларов. При этом компания делает ставку на аренду: цена временного использования оценивается в 37 долларов. Такой формат, по задумке EP Tender, подойдёт туристическим маршрутам и прокатным сервисам, где спрос на мобильную подзарядку может быть особенно высоким.

Представители компании утверждают, что адаптация автомобиля под использование прицепа не потребует серьёзных вложений. По их оценке, доработка системы обойдётся примерно в 650 долларов. Это, по мнению EP Tender, делает технологию масштабируемой и сравнительно доступной для массового рынка.

Скепсис и технические риски

Несмотря на оптимизм разработчиков, эксперты относятся к проекту с осторожностью. В материале упоминается опыт компании Better Place, которая в своё время пыталась внедрить систему быстрой замены аккумуляторов, но столкнулась с невозможностью унифицировать решения для разных моделей электромобилей.

Аналитики Electrek сомневаются, что столь важный элемент, как система питания электрокара, можно быстро и дёшево адаптировать под внешний источник энергии. Они указывают на возможные технические и эксплуатационные сложности, которые могут проявиться уже на этапе массового внедрения.

Ставка на автопроизводителей

EP Tender, в свою очередь, заявляет о сотрудничестве с рядом крупных автоконцернов. В числе партнёров компании называются Renault, Citroen, Peugeot и Opel. Совместная работа с производителями должна упростить интеграцию прицепов и снизить риски несовместимости.

Развитие проекта покажет, сможет ли мобильная подзарядка стать реальной альтернативой стационарной инфраструктуре или останется нишевым решением для отдельных сценариев использования.