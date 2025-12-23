Дальневосточные регионы получают шанс на новое развитие: что принесет стратегия до 2030 года для семей с детьми

В новую Стратегию развития Дальнего Востока будет включён приоритет строительства объектов для детей — школ, детских садов, учреждений детского здоровья и питания. Такое предложение внесла вице-спикер Государственной Думы Ирина Яровая, сообщает источник "Полуостров Камчатка".

Приоритет социального развития для семей с детьми

По словам Ирины Яровой, развитие регионов должно напрямую отражаться на качестве жизни семей с детьми. Для Камчатки и других дальневосточных территорий это открывает дополнительные возможности для создания современной и доступной социальной инфраструктуры, что существенно улучшит условия для жизни местных жителей.

В частности, речь идет о строительстве и модернизации школ, детских садов и учреждений здравоохранения, которые смогут обслуживать растущее население.

Стратегия до 2030 года

Правительство России в настоящее время работает над новой Стратегией развития Дальнего Востока, которая будет действовать до 2030 года с прогнозом до 2036 года.

Этот документ заменит существующую стратегию, срок действия которой истекает в 2025 году. Включение новых приоритетов в стратегию должно способствовать улучшению социальной инфраструктуры региона, в том числе для семей с детьми.