Хотите пса с кинохарактером? Далматин покажет, что такое настоящая драма

Белая шерсть с контрастными пятнами — визитная карточка далматина. Но за эффектной внешностью скрывается не только красота, но и сила, интеллект и независимость. Эта порода сочетает в себе выносливость гончих, темперамент охотников и преданность семейного питомца. Разберёмся, откуда появились далматины, чем они особенные и как правильно ухаживать за ними.

История происхождения

Далматин — одна из древнейших пород собак. Похожие животные встречаются на фресках Древнего Египта и в греческих хрониках. Своё имя порода получила от региона Далмация - области на побережье Адриатического моря, ныне входящей в Хорватию.

Первые официальные упоминания о далматинах датируются XVIII веком. Тогда их использовали как сопровождающих лошадей: собаки бежали рядом с повозками, охраняя их от разбойников и диких животных. Позже, в XIX веке, далматинов начали брать в пожарные команды, где они сопровождали конные экипажи и расчищали дорогу.

Мировая слава пришла к породе после выхода книги и мультфильма "101 далматинец", который сделал этих собак символом дружбы и доброты.

Внешний вид и особенности

Далматин — крупная, пропорциональная собака с атлетическим телосложением. Он подвижен, элегантен и производит впечатление благородного аристократа.

Рост: кобели — 56-62 см, суки — 54-60 см.

Вес: 24-32 кг.

Телосложение: мускулистое, но лёгкое, с крепкими лапами и длинной шеей.

Голова: клиновидная, с тёмными глазами и выразительной мордой.

Уши: высоко посаженные, треугольные, с закруглёнными кончиками.

Окрас

Классический вариант — белый фон с чёткими чёрными пятнами. Реже встречаются далматины с коричневыми отметинами (шоколадный вариант). Пятна должны быть равномерно распределены, без "смазанного" крапа.

Шерсть

Короткая, густая, блестящая. Несмотря на малую длину, далматины линяют круглый год, поэтому им требуется регулярный уход.

Характер и поведение

Далматин — собака с живым умом и активным темпераментом. Он умен, энергичен и прекрасно чувствует настроение хозяина.

Основные черты:

дружелюбный и открытый, любит компанию людей;

энергичный, требует ежедневных прогулок и игр;

независимый, иногда упрямый — это проявление врождённой гордости;

умный и сообразительный, быстро схватывает команды;

плохо переносит одиночество.

"Далматин — это собака, которая любит действовать. Если не дать ей возможности тратить энергию, она найдёт занятие сама — не всегда безопасное для мебели", — отмечает ветеринар Антонина Иванова, автор сообщества toshascare.

Воспитание и дрессировка

Далматин быстро учится, но требует мягкости и последовательности. Грубость и наказания вызывают недоверие и упрямство.

Рекомендации по воспитанию:

начинать обучение с раннего возраста;

использовать похвалу и лакомства вместо наказаний;

делать занятия короткими и разнообразными;

социализировать щенка: знакомить с людьми, детьми и другими животными.

Регулярные прогулки и умственные задачи — обязательны. Далматину нужно движение, поэтому отличной активностью станут аджилити, каникросс или плавание.

Питание далматина

У этой породы есть особенности метаболизма: организм далматина не способен полностью расщеплять мочевую кислоту. Это повышает риск образования камней в почках и мочевом пузыре.

Поэтому рацион должен содержать умеренное количество белка и быть сбалансированным:

предпочтителен сухой корм премиум-класса с пониженным содержанием белка;

при натуральном питании подойдут рис, овсянка, овощи, немного постного мяса, фрукты;

обязательно — обильное питьё и постоянный доступ к воде.

Здоровье и заболевания

Далматины обладают хорошим здоровьем, но имеют ряд генетических рисков:

глухота - врождённая проблема, встречается у 10-15% щенков (обязательно делать BAER-тест );

мочекаменная болезнь из-за нарушения обмена пуринов;

солнечный дерматит - чувствительная кожа на светлом фоне;

заболевания печени и глаукома у отдельных линий.

При правильном уходе и регулярных осмотрах у ветеринара далматин живёт 12-14 лет, иногда дольше.

Уход и содержание

Далматин не требует сложного ухода, но любит чистоту.

Вычесывание: 1-2 раза в неделю, во время линьки — ежедневно.

Купание: по мере необходимости, не чаще раза в месяц.

Уши: регулярно очищать мягкой салфеткой.

Когти: подрезать раз в 3-4 недели.

Идеальные условия — частный дом с участком. Но и в квартире далматин будет чувствовать себя комфортно, если выгуливать его минимум дважды в день и давать достаточно физической активности.

Сколько стоит далматин

Цена зависит от родословной, титулов родителей и цели покупки:

домашний питомец: от 20 000 ₽;

щенок с родословной: 50 000-70 000 ₽;

щенок шоу-класса: до 100 000 ₽ и выше.

Щенка нужно брать только у проверенного заводчика с документами и ветеринарным паспортом. Обязательно требуйте результаты BAER-теста и сведения о прививках.

Плюсы и минусы породы

Преимущества:

дружелюбие и привязанность к людям;

высокий интеллект и сообразительность;

отличная выносливость и энергия;

эффектная внешность.

Недостатки:

упрямство и сложность в дрессировке;

сильная линька;

требует ежедневных нагрузок и внимания.

Отзывы владельцев

Большинство владельцев отмечают, что далматин — это "солнечная собака", которая излучает позитив. Они преданы, игривы и отлично ладят с детьми.

Некоторые хозяева жалуются на повышенную активность и склонность к скуке в одиночестве, из-за чего питомцы могут портить вещи. Решение одно — регулярные прогулки, дрессировка и внимание.

Мнение эксперта

"Далматин — общительная порода, которая идеально подойдёт активным семьям. Этим собакам важно много двигаться, участвовать в играх и ощущать контакт с человеком. Они не подходят людям, которые проводят весь день вне дома. При правильном уходе далматин становится верным, уравновешенным и очень любящим другом", — говорит ветеринар Антонина Иванова.

Главное о породе