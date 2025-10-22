Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Собака далматин
Собака далматин
© freepik by master1305 is licensed under https://www.freepik.com
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 15:27

Эта собака может бегать сутки напролёт: раскрываем секрет неутомимых далматинов

В XVI веке далматинцев изображали на гербах знатных семей как символ благородства и храбрости

Этих собак невозможно не заметить. Контрастная белоснежная шерсть, покрытая черными или коричневыми пятнами, делает их узнаваемыми даже издалека. Они словно сошли со страниц книг и экранов — от Диснеевских "101 далматинца" до фотографий из старинных британских архивов. Но за эффектной внешностью скрывается не просто кинозвезда, а умный, активный и независимый спутник для энергичных людей.

Немного истории

Далматин — одна из древнейших пород, история которой уходит корнями в Европу. Родина этих собак — хорватская провинция Далмация, откуда и произошло их название.

Первые изображения собак с пятнистой шерстью встречаются на фресках XVI века, найденных в храмах на побережье Адриатики. Эти животные сопровождали всадников, участвовали в охоте и карауливали имущество. Позже далматины стали популярны в Англии, где их заметили аристократы и начали использовать в упряжках как каретных собак.

"Далматины бежали рядом с экипажем, предупреждая лайом о приближении лошади или постороннего. Они выполняли роль живой сигнализации и охраны одновременно", — отмечают историки кинологии.

От карет до пожарных экипажей

В XIX веке далматины из Европы перекочевали в США, где нашли новую профессию — собак пожарных бригад.

Когда пожарные выезжали на место происшествия, далматины бежали впереди, расчищая путь своими звонкими голосами. Они сопровождали лошадей, помогали сохранять строй колонны и даже охраняли станцию, пока спасатели были на вызове.

Хотя сегодня их работа в буквальном смысле осталась в прошлом, в американских пожарных депо далматин и сейчас считается талисманом удачи - символом преданности и смелости.

Как правильно по-русски

Название породы в русском языке вызывает путаницу. В речи часто можно услышать "далматинец", но норма, закреплённая в Русском орфографическом словаре РАН, — именно "далматин". Так что, если вы гордо называете своего питомца далматином, — вы абсолютно правы.

Уникальный окрас — визитная карточка породы

Каждый далматин уникален. Рисунок его пятен неповторим, словно отпечатки пальцев у человека. Размер, форма и расположение пятен не повторяются даже у щенков одного помёта.

Интересно, что щенки рождаются полностью белыми, а пятна начинают проявляться только через две недели после рождения и окончательно формируются к 3-4 месяцам.

Цвет пятен бывает двух типов:

  • чёрный - классический вариант;

  • печёночно-коричневый - встречается реже, но выглядит не менее эффектно.

"Каждый далматин словно создан художником вручную — двух одинаковых не существует", — шутят заводчики.

Характер и поведение

Далматины — не просто красивые, но и умные, эмоциональные и активные собаки. Им нужен хозяин, который сможет дать им нагрузку и внимание. Это не порода для диванного отдыха — это спортсмен, исследователь и компаньон в одном лице.

Что стоит знать о темпераменте:

  • энергичны и выносливы - могут бегать часами;

  • сообразительны, но упрямы, поэтому требуют последовательной дрессировки;

  • социальны - обожают компанию людей и других собак;

  • чувствительны к настроению хозяина, плохо переносят одиночество.

Без физической активности и интеллектуальной стимуляции далматин может начать хулиганить: грызть мебель, копать, лаять.

Воспитание и дрессировка

Характер у породы не из лёгких. Далматин — собака с сильным темпераментом и ярко выраженным чувством независимости. Без чётких правил и терпения дрессировка может превратиться в борьбу за лидерство.

  1. Начинайте обучение с детства. Команды "сидеть", "лежать", "рядом" — обязательная база.

  2. Используйте позитивное подкрепление. Крики и наказания приводят лишь к недоверию.

  3. Занятия должны быть короткими, но регулярными. Эти собаки быстро утомляются однообразием.

  4. Социализация — ключ. Показывайте щенку мир, знакомьте с людьми, звуками и другими животными.

"Далматин не признает грубости. Он будет слушаться, только если уважает человека", — подчёркивают кинологи.

Активный образ жизни — необходимость

Если вы любите спорт, долгие прогулки и приключения, далматин — ваш идеальный партнёр. Эти собаки отлично чувствуют себя на пробежке, в походе, на велопрогулке. Им жизненно необходимо движение.

  • Ежедневные прогулки - не менее двух часов.

  • Бег и игры на свежем воздухе - обязательны.

  • Плавание и фрисби - отличная альтернатива скучным тренировкам.

Если же вы сторонник размеренного образа жизни, лучше рассмотреть более спокойные породы — далматин не сможет быть счастливою "диванной собакой".

Отношения с людьми и животными

Несмотря на распространённый миф, что далматины "не привязываются" к хозяину, это не так. Они действительно дружелюбны и могут одинаково тепло относиться ко всем членам семьи, но эмоциональную связь формируют с тем, кто проводит с ними больше всего времени.

С другими животными ладят неплохо, особенно если выросли вместе. С маленькими детьми возможны сложности: собака может быть слишком подвижной и случайно сбить малыша с ног.

Зато школьники и подростки найдут в далматине активного и весёлого товарища, готового играть часами.

Уход и здоровье

  • Шерсть короткая, но требует регулярного вычёсывания — порода линяет круглый год.

  • Купание - по мере необходимости, не чаще раза в месяц.

  • Питание должно быть сбалансированным: далматины склонны к образованию мочевых камней, поэтому важно избегать избытка белка.

  • Уши и глаза нужно проверять еженедельно. У породы встречается врождённая глухота — щенков обязательно тестируют на слух.

Плюсы и минусы породы

Плюсы Минусы
Ум, энергичность, верность Требуют высокой активности
Легко обучаемы при правильном подходе Склонность к упрямству
Хорошо ладят с людьми и животными Нуждаются в постоянном внимании
Эффектная внешность Сильная линька и чувствительная кожа

Интересные факты

  1. У новорождённых далматинов нет пятен - они проявляются позже.

  2. Порода считается официальным символом пожарных в США.

  3. Среди знаменитых владельцев — Бен Стиллер и Марлон Брандо.

  4. В некоторых странах Европы далматины участвуют в соревнованиях по каникроссу (бег с собакой).

  5. В XVI веке их изображали на гербах знатных семей как символ благородства и храбрости.

Исторический контекст

Путь далматина — это история трансформации: от охотничьей и сторожевой собаки до компаньона, спортсмена и талисмана. Их пятна стали не просто узором, а символом энергии, свободы и верности.

Сегодня далматин — это выбор тех, кто любит движение, приключения и яркую индивидуальность. Если вы ищете друга, который разделит вашу активную жизнь, этот пятнистый аристократ с радостью примет вызов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Манул живёт меньше в неволе: исследователи назвали причины стресса у редкого вида сегодня в 11:30
Манул обманул весь интернет: самый мимишный кот оказался хищником без права на ласку

Манул кажется идеальным пушистым котом, но его природа дикого охотника не совместима с жизнью рядом с человеком. Почему так — рассказываем подробно.

Читать полностью » Биологи: колесо жизненно необходимо белкам, но бесполезно для крыс сегодня в 10:16
Колесо крутится — природа рушится: что мы сделали с миром грызунов

Почему белки без колеса скучают, хомяки успокаиваются, а крысы его презирают? В чём секрет разных поведенческих стратегий грызунов — читайте в материале.

Читать полностью » Российские зоопсихологи составили пошаговый протокол социализации кошек из приютов сегодня в 9:52
Кошка из приюта не идёт на руки? Всего 7 шагов до доверия и спокойствия

Забрать домой кошку из приюта — легко, а вот помочь ей по-настоящему успокоиться и довериться людям сложнее. Разбираем пошагово, как превратить тревожного дикаря в уверенного компаньона.

Читать полностью » Учёные из Уэльса: плотная шерсть корги развивалась для защиты от холода и влаги сегодня в 8:45
Эта собака не знает меры: линька у корги не заканчивается никогда — и это можно исправить

Шерсть корги — гордость и головная боль владельца. Узнайте, как ухаживать за ней, чтобы собака выглядела ухоженно, а дом оставался чистым.

Читать полностью » Исследователь Стэнли Корен включил мини-пуделя в тройку самых умных пород собак сегодня в 7:38
Очаровательная внешность может обмануть: какие болезни прячутся за кудрями той-пуделя

Миниатюрный, умный и обаятельный — той-пудель легко становится центром внимания. Узнайте, как ухаживать за этой породой и почему она подходит даже аллергикам.

Читать полностью » Ветеринары: чаще всего собаки отказываются от сухого корма из-за проблем с дёснами и зубами сегодня в 6:30
Пёс объявил забастовку у миски: что скрывается за отказом от сухого корма

Когда собака внезапно перестаёт есть привычный сухой корм, паниковать не стоит. Разбираемся, что может быть причиной отказа и как вернуть аппетит питомцу.

Читать полностью » Ветеринары: собак моют по мере загрязнения, комнатные породы — раз в 2–3 недели сегодня в 5:15
Один неверный шампунь — и зуд обеспечен: как выбрать средство без ошибок

Как часто можно купать собаку и чем мыть, чтобы не навредить шерсти и коже? Простые советы кинологов и пошаговая инструкция по уходу за питомцем.

Читать полностью » Исследования показали, что стресс и болезни влияют на привычки кошек пользоваться лотком сегодня в 4:06
Маленькая трагедия в каждом углу: кошка подаёт сигнал, который нельзя игнорировать

Почему кошка внезапно перестаёт ходить в лоток по большому? Разбираемся, какие болезни, привычки и даже запахи могут стать причиной и как мягко исправить поведение.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Ford поддержал введение 25-процентных пошлин на импорт грузовиков в США
Технологии
Waymo запустит беспилотное такси в Лондоне в 2026 году — Alphabet
Спорт и фитнес
Гребной тренажёр в кросс-тренинге: улучшение выносливости и укрепление мышц, по мнению специалистов
Красота и здоровье
Veradermic представила новый препарат VDPHL01 для лечения облысения
Наука
Турецкое исследование показало влияние объёма груди на уверенность женщин — Ясемин Алагёз
Красота и здоровье
Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила: поздний ужин нарушает циркадные ритмы и мешает сну
Спорт и фитнес
Поза кобры для шеи и плеч: как йога помогает снять напряжение — мнение эксперта
Садоводство
Осенняя посадка косточковых культур улучшает укоренение и весенний рост растений
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet